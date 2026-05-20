Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
FIFA quay xe cú chót, loạt khách sạn ở Mỹ điêu đứng trước World Cup 2026

TPO - Ngành khách sạn Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ trận doanh thu trước thềm World Cup 2026 vì lượng đặt phòng thấp kỷ lục. Hiệp hội Khách sạn Mỹ đổ lỗi cho FIFA đã "găm" quá nhiều phòng, đẩy giá lên cao rồi bất ngờ hủy đến 70% lượng phòng sát giờ G.

World Cup 2026 khởi tranh sau 3 tuần nữa, nhưng bầu không khí tại các hệ thống lưu trú tại Mỹ đang ảm đạm. Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA) vừa công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lấp đầy phòng tại hầu hết các thành phố đăng cai đều thấp xa so với kỳ vọng, hoàn toàn trái ngược với con số 5 triệu vé đã bán ra từ FIFA.

AHLA thẳng thắn cáo buộc chính việc FIFA ôm đồm, đặt trước quá nhiều phòng cho nhu cầu nội bộ đã tạo ra cơn sốt ảo trên thị trường. Chiêu "găm phòng" này vô tình đẩy giá phòng lên cao ngất ngưởng. Đến khi giải đấu cận kề, FIFA bất ngờ hủy tới 70% lượng phòng đã đặt cọc tại các thành phố lớn như Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphia và Seattle, để lại một khoảng trống mênh mông mà các khách sạn không thể tìm khách thay thế.

Đáp lại, người phát ngôn của FIFA phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Họ khẳng định quy trình trả phòng đều thực hiện đúng tiến độ và đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết, thậm chí còn trả sớm để các khách sạn tự tìm nguồn khách mới.

Theo BBC, việc giá phòng khách sạn ở Mỹ ở mức quá cao (điển hình như Boston, trên 300 USD/đêm) đã bóp nghẹt túi tiền của người hâm mộ. Thay vì chấp nhận mức giá cắt cổ tại trung tâm, các nhóm cổ động viên quốc tế đã chọn phương án tiết kiệm hơn: Thuê phòng Airbnb ở vùng ngoại ô cách sân vận động từ 45 phút đến 1 tiếng di chuyển, sau đó thuê ô tô tự lái để đi xem bóng đá.

Chính tâm lý thắt chặt chi tiêu của CĐV khiến các khách sạn chịu trận. Ngược lại Airbnb lại tự tin tuyên bố World Cup 2026 sẽ là sự kiện bội thu lớn nhất lịch sử nền tảng này, vượt qua cả Olympic Paris 2024.

Việc nhóm khách quốc tế lưu trú dài ngày giảm mạnh đang trực tiếp đe dọa đến mục tiêu kinh tế trị giá 17,2 tỷ USD của Mỹ. Đây là khoản doanh thu khổng lồ dự kiến đóng góp vào GDP nước này thông qua các hoạt động chi tiêu, thuê phòng và dịch vụ của cổ động viên trong suốt chiến dịch World Cup 2026.

Hiện tại, các khách sạn Mỹ chỉ còn biết hy vọng lượng khách sẽ tăng trở lại vào tháng 6 và tháng 7 khi World Cup 2026 khởi tranh và đẩy mạnh sức nóng. Họ chờ đợi mọi thứ bùng nổ kể từ vòng knock-out World Cup 2026, nơi được dự đoán sẽ có lượng CĐV tăng đột biến đến Mỹ.

