Đội tuyển của châu Mỹ triệu tập... DJ vào đội hình dự World Cup 2026

Trong thế giới chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt, nơi các cầu thủ phải dành toàn bộ sức lực và thời gian cho những buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng, rất hiếm người có thể duy trì thành công một sự nghiệp thứ hai hoàn toàn khác biệt, cho phép mình được bay bổng như Jurgen Locadia.

Tiền đạo đội tuyển Curacao không chỉ được biết đến với những bước chạy mạnh mẽ trên sân cỏ mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc, một DJ tài năng với nghệ danh LOCA. Hãy cùng khám phá hành trình độc đáo của chàng tiền đạo kiêm nghệ sĩ này.

Từ cậu bé Hà Lan đến tuyển thủ Curacao

Jurgen Locadia sinh ngày 7/11/1993 tại Emmen, Hà Lan. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn thông qua những trận đấu bóng đá đường phố cùng người chú của mình. Locadia từng bước phát triển qua các lò đào tạo trẻ và chính thức ghi dấu ấn khi gia nhập PSV Eindhoven, một trong những đội bóng hàng đầu của Hà Lan.

Tại đây, anh đã chứng minh được tài năng săn bàn nhạy bén với 45 pha lập công sau 127 lần ra sân. Phong độ ấn tượng này đã giúp anh có được bản hợp đồng kỷ lục khi ấy của PSV (trị giá 16 triệu euro) để chuyển đến thi đấu cho tại giải Ngoại hạng Anh vào tháng 1/2018.

Tuy nhiên, cuộc hành trình tại xứ sở sương mù không hề trải đầy hoa hồng đối với Locadia. Anh lại gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi tốc độ và thể lực dồi dào của bóng đá Anh. Những chấn thương lặt vặt, cùng với những pha bỏ lỡ đáng tiếc trên hàng công, đã khiến anh phải nhận không ít lời chỉ trích.

Khán giả bắt đầu soi xét nhiều hơn vào những hoạt động ngoài lề của anh thay vì tập trung vào những nỗ lực trên sân cỏ. Sau những bản hợp đồng cho mượn không mấy thành công tại Hoffenheim ở Đức và FC Cincinnati ở Mỹ, Locadia tiếp tục hành trình du mục của mình qua nhiều quốc gia khác nhau. Anh đã khoác áo VfL Bochum, thử sức tại giải vô địch quốc gia Iran với Persepolis, dạt sang Trung Quốc thi đấu cho Cangzhou Mighty Lions, chơi bóng tại Tây Ban Nha trước khi gia nhập Miami FC tại USL Championship (giải đấu hạng dưới của MLS).

Dù sự nghiệp ở cấp độ CLB có nhiều thăng trầm, Locadia lại tìm thấy bến đỗ bình yên và vinh quang trong màu áo đội tuyển quốc gia. Locadia từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ và nhiều lần được triệu tập lên tuyển quốc gia Hà Lan nhưng quyết định lựa chọn thi đấu cho Curacao - quê hương của mẹ anh.

Quyết định này đã mở ra một chương mới rực rỡ trong sự nghiệp của Locadia. Cùng với những cầu thủ xuất sắc khác có chung nguồn gốc, anh đã góp công lớn giúp đội tuyển Curacao làm nên lịch sử khi vượt qua vòng loại để chính thức giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Những đóng góp quan trọng của Locadia trong chặng đường vòng loại đã khẳng định giá trị và đẳng cấp của anh trên đấu trường quốc tế. Và phần thưởng của cầu thủ chạy cánh này là tấm vé World Cup 2026 sau khi HLV Dick Advocaat công bố danh sách vào đêm qua. Việc được bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới không chỉ là vinh dự mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, không ngừng vươn lên của Locadia.

Giai điệu cuộc sống của chàng cầu thủ đa tài

Nếu trên sân cỏ, Locadia là một cầu thủ chạy cánh mạnh mẽ, lắt léo thì trong phòng thu, anh lại biến hóa thành LOCA - một DJ và nhà sản xuất âm nhạc đầy tinh tế. Âm nhạc không chỉ là một sở thích thoáng qua hay một cách để giải trí sau những giờ tập luyện mệt mỏi. Đối với Locadia, đó là một sự nghiệp thứ hai được anh đầu tư một cách vô cùng nghiêm túc và bài bản.

Anh từng chia sẻ rằng âm nhạc là nơi anh “tìm thấy sự tự do”. Đó là không gian để anh thể hiện những góc khuất trong tâm hồn mà trái bóng tròn không thể truyền tải hết.

Từ năm 2018, giữa những áp lực bủa vây tại Brighton, Locadia đã cho ra mắt đĩa đơn đầu tay mang tên 'Purple Art'. Sản phẩm âm nhạc này mang đậm phong cách house và techno, pha trộn với những âm hưởng quyến rũ của R&B, hip-hop, soul và funk. Âm nhạc của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được sự ủng hộ từ các chuyên trang âm nhạc uy tín cũng như đài BBC.

Tiếp nối thành công bước đầu, Locadia tiếp tục phát hành nhiều đĩa đơn chất lượng, trong đó đáng chú ý nhất là bản hit '5 AM' - một bản nhạc mang âm hưởng club sôi động. Cầu thủ 32 tuổi chia sẻ rằng ca khúc này “phản ánh một giai đoạn mới trong cuộc sống” của anh. Locadia lấy cảm hứng từ những tên tuổi lớn trong làng nhạc điện tử như Diplo hay A-Trak, đồng thời tự do sáng tạo để định hình một phong cách độc đáo, không bị gò bó bởi bất kỳ khuôn mẫu nào.

Sự đa tài của Locadia không chỉ dừng lại ở âm thanh. Anh còn là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với gu thời trang độc đáo và thường xuyên chia sẻ những quan điểm sống sâu sắc. Những bài đăng của anh trên Instagram, với phong cách ăn mặc rực rỡ và những dòng trạng thái mang tính triết lý sâu xa, luôn thu hút hàng ngàn lượt yêu thích.

Mặc dù sự đa năng này đôi khi khiến anh vấp phải những ý kiến trái chiều từ giới mộ điệu, những người luôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối vào chuyên môn, nhưng Locadia vẫn giữ vững lập trường của mình. Anh chứng minh rằng một cầu thủ chuyên nghiệp hoàn toàn có thể sở hữu một cuộc sống phong phú và trọn vẹn bên ngoài đường pitch. Việc sang Mỹ chơi bóng cho Miami FC càng cho phép anh cùng lúc sống cả 2 thế giới của riêng mình.

Nhưng sắp tới đây, khi cùng đội tuyển Curacao tranh tài tại World Cup 2026, Locadia có lẽ sẽ tập trung tối đa cho thế giới sân cỏ, nơi anh cùng đội bóng quê hương quyết tâm làm nên một bất ngờ trước những cái tên sừng sỏ như Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador.