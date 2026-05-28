FIFA bị điều tra vì giá vé World Cup 2026 tăng phi mã

Theo AP, FIFA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mới liên quan đến giá vé World Cup tăng vọt và các phương thức bán vé gây tranh cãi, khi nhiều người hâm mộ cho rằng họ bị đẩy vào những lựa chọn tệ hơn mong muốn ban đầu.

Trong một tuyên bố chung, tổng chưởng lý bang New York và bang New Jersey, nơi sẽ đăng cai 8 trận đấu của World Cup, bao gồm cả trận chung kết, cho biết đang tiến hành điều tra xem liệu các hoạt động bán vé của FIFA có vi phạm "luật bảo vệ người tiêu dùng" hay không.

Hai văn phòng tổng chưởng lý đã gửi trát yêu cầu FIFA cung cấp thông tin liên quan đến hàng loạt vấn đề trong quá trình phân phối vé, bao gồm việc FIFA áp dụng mô hình “định giá linh hoạt” khiến giá vé phần lớn các trận đấu tăng mạnh, cũng như việc thay đổi sơ đồ chỗ ngồi trên sân vận động khiến nhiều khán giả bị chuyển vị trí xa sân hơn so với vé họ đã mua ban đầu.

Các công tố viên, phối hợp cùng Sở Bảo vệ Người tiêu dùng và Người lao động thành phố New York, cho biết trọng tâm điều tra hiện tập trung vào hoạt động bán vé các trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey.

“Người dân New York đã chờ đợi nhiều năm để World Cup đến ngay tại sân nhà của mình và họ xứng đáng có cơ hội tiếp cận vé với mức giá hợp lý", Tổng chưởng lý New York Letitia James tuyên bố. “Không ai nên bị thao túng để phải trả những mức giá trên trời cho một chỗ ngồi, và người hâm mộ phải có quyền tin rằng tấm vé họ mua sẽ đúng với vị trí họ nhận được".

Trong khi đó, Tổng chưởng lý New Jersey Jennifer Davenport cáo buộc FIFA đã biến việc mua vé World Cup trở thành “một mê cung của sự hỗn loạn, khan hiếm giả tạo và mức giá cao không tưởng”. Bà nhấn mạnh việc New Jersey đăng cai World Cup là một niềm tự hào, nhưng “sự kiện này không phải là cái cớ để khai thác và trục lợi từ cư dân cũng như du khách”.

FIFA hiện chưa đưa ra bình luận về cuộc điều tra.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 với các trận đấu tại Mexico City và Guadalajara (Mexico). Trận đầu tiên tại sân MetLife, có sức chứa khoảng 82.000 chỗ ngồi, là cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco vào ngày 13/6.

Hiện tại, một số vé xem trận chung kết ngày 19/7 tại sân vận động này đang được rao bán với mức giá gần 33.000 USD.

Tuần trước, Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani thông báo rằng 1.000 vé, tương đương khoảng 150 vé cho mỗi trận đấu tại MetLife, không bao gồm trận chung kết, sẽ được phân phối cho cư dân thành phố thông qua hình thức xổ số với giá 50 USD/vé.

Trước đó, FIFA cũng từng phát hành một số vé giá 60 USD cho tất cả các trận đấu và phân phối thông qua liên đoàn bóng đá quốc gia của các đội tham dự.