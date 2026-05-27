Messi chưa thể góp mặt ở đợt tập huấn tuyển của Argentina cho World Cup 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Messi chưa thể góp mặt ở đợt tập huấn tuyển của Argentina cho World Cup 2026

Sự kiện: Lionel Messi Đội tuyển Argentina World Cup 2026

(NLĐO) - HLV trưởng Lionel Scaloni xác nhận Messi chưa thể tham gia trại tập huấn tại Buenos Aires (Argentina), nơi tuyển Argentina hội quân cho World Cup 2026.

Việc Messi đã phải rời sân sớm trong trận đấu gần nhất của Inter Miami CF tại Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và sẽ không góp mặt ở trại tập huấn tiền World Cup của đội tuyển quốc gia này.

Dù đội ngũ y tế Inter Miami khẳng định Messi chỉ bị “mỏi cơ”, chứ không gặp chấn thương nghiêm trọng như đồn đoán, sự thận trọng từ ban huấn luyện tuyển Argentina cho thấy siêu sao 39 tuổi vẫn chưa hoàn toàn đạt trạng thái tốt nhất.

"Thông tin về thể trạng của Messi không quá nghiêm trọng. Chúng tôi cần chờ thêm diễn biến trong vài ngày tới cũng như kết quả các xét nghiệm để xác nhận liệu tín hiệu tích cực ban đầu có chính xác hay không" - HLV Scaloni chia sẻ với DSports.

Messi chưa thể góp mặt ở đợt tập huấn tuyển của Argentina cho World Cup 2026 - 1

Nhà cầm quân Argentina cũng thừa nhận nhiều tuyển thủ khác chưa hoàn toàn bình phục trước thềm World Cup 2026

"Chúng tôi đều mong Messi có thể gia nhập đội tuyển với thể trạng tốt nhất. Nhưng thực tế vẫn rất khác. Không chỉ riêng cậu ấy. Nhiều cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là quá trình phục hồi chức năng của họ để đảm bảo họ có thể đạt phong độ cao nhất tại World Cup" - ông Scaloni nói thêm.

Ngoài Messi, hàng loạt trụ cột của Argentina khác như Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolas Paz, Nicolas Gonzalez, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel cũng gặp những vấn đề thể lực nhẹ khi mùa giải khép lại và không thể góp mặt ở Buenos Aires (Argentina). 

Đáng chú ý, trung tâm huấn luyện này của tuyển Argentina, mang tên Lionel Messi để tri ân chức vô địch FIFA World Cup Qatar 2022. Tuy nhiên, siêu sao này lại chưa thể góp mặt trong đợt hội quân lần này.

Argentina hiện chưa công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ gửi danh sách sơ bộ 55 cái tên và phần lớn sẽ hội quân tại Buenos Aires để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Honduras vào ngày 6-6.

Inter Miami báo tin mới nhất về chấn thương của Messi, có kịp dự World Cup 2026?
Inter Miami báo tin mới nhất về chấn thương của Messi, có kịp dự World Cup 2026?

Siêu sao Lionel Messi khiến người hâm mộ lo lắng khi phải rời sân sớm trong trận đấu của Inter Miami trước Philadelphia Union. Tuy nhiên, đội bóng Mỹ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/05/2026 13:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Lionel Messi Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN