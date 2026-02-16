Hot girl điền kinh tiết lộ bạn trai lý tưởng, quyết lấy tiền thưởng ASIAD sửa nhà cho mẹ

👑 “Nữ hoàng” nhảy xa mới của điền kinh Việt Nam

Trần Thị Loan được xem là gương mặt sáng giá của điền kinh Việt Nam hiện tại. Nữ VĐV sinh năm 2000 quê Quảng Nam đã giành nhiều thành tích ấn tượng tại các giải quốc tế trẻ khu vực và châu lục. Ở đấu trường quốc nội, cô giành HCV trẻ quốc gia 2016, HCV Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 và 2 năm liên tiếp vô địch quốc gia (2024-2025).

Trần Thị Loan là "nữ hoàng" nhảy xa mới của điền kinh Việt Nam và khu vực

Vang dội nhất, tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào cuối năm 2025, Trần Thị Loan với thông số ấn tượng 6m53, một trong những cú nhảy xa ấn tượng nhất lịch sử SEA Games của nhảy xa nữ Việt Nam đã giành HCV, qua đó trở thành “nữ hoàng” nhảy xa mới tại đấu trường khu vực. Ở tuổi 25, cô được kỳ vọng sẽ vượt qua thành tích 6m54 của người đàn chị Bùi Thị Thu Thảo đã thiết lật để giành HCV châu Á năm 2017.

❤️ Thích xem phim hoạt hình, chia sẻ mẫu bạn trai lý tưởng

Không chỉ tài năng, Trần Thị Loan còn là một trong những hot girl điền kinh với nhan sắc nổi bật, nước da trắng sáng, chiều cao 1m70, nụ cười tỏa nắng và tính cách thân thiện.

Nhan sắc nổi bật của nữ VĐV sinh năm 2000

Trần Thị Loan bắt đầu đến với thể thao từ năm 13 tuổi. Đáng chú ý, cô có xuất phát điểm từ môn Taekwondo, sau đó mới chuyển sang điền kinh. Nữ VĐV xinh đẹp cho biết ngoài thời gian tập luyện nhảy xa, cô còn có sở thích chơi bóng chuyền, đi phượt cùng nhóm bạn thân. Ngoài ra, cô tiết lộ mình cũng rất thích vẽ tranh, xem phim hoạt hình và ngồi ngắm biển.

Trần Thị Loan bật mí vì hay được gọi là “hot girl điền kinh” nên cô thường bị mọi người áp đặt rằng bản thân sẽ đặt tiêu chuẩn rất cao cho mẫu bạn trai lý tưởng. Cô chia sẻ: “Thật ra tôi sống thiên về cảm xúc nhiều hơn, chỉ cần là người cho mình cảm giác an toàn, thoải mái để chia sẻ mọi thứ với nhau là được. Ngoài ra tôi không có hình mẫu bạn trai nhất định”.

Trần Thị Loan cũng cho biết cô sẽ dùng tiền thưởng để sắm Tết cho gia đình, lì xì cho người thân, mua ít quà biếu họ hàng và bỏ ống heo tiết kiệm.

⭐ Đặt mục tiêu cao tại ASIAD 2026, kiếm tiền sửa nhà cho mẹ

Trần Thị Loan chia sẻ kỳ nghỉ Tết là thời gian quý giá mà người thân trong gia đình được tập hợp đầy đủ lại với nhau tại quê nhà Quảng Nam, nhất là chị ruột của cô đi làm tại TP.HCM, chỉ Tết mới về nhà.

Trần Thị Loan đặt mục tiêu giành huy chương ASIAD 2026

Sau Tết, nhà đương kim vô địch SEA Games sẽ trở lại tập luyện tích cực, chuẩn bị cho một loạt giải đấu quốc tế trong tháng 5 và tháng 6, tạo bước đà kỹ lưỡng cho ASIAD 2026 diễn ra vào cuối tháng 9 tại Nhật Bản.

Trần Thị Loan cho biết cô đặt mục tiêu cho bản thân là phải giành được huy chương tại ASIAD năm nay dù các đối thủ ở đấu trường châu lục rất mạnh. Ngoài ra, cô cũng muốn hoàn thành tốt chỉ tiêu tại Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành danh hiệu, qua đó có tiền thưởng sửa nhà cho mẹ”.