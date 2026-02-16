Sốc Odegaard cân nhắc rời Arsenal tới MU, nguy cơ thành "Van Persie 2.0"

Odegaard gây sốc, cân nhắc rời Arsenal

Theo Topskills Sports UK, Martin Odegaard đã thông báo với Arsenal về mong muốn ra đi, đồng thời chỉ đạo người đại diện mở các cuộc trao đổi với MU cho một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng vào mùa hè.

Nguồn tin này cho hay, tiền vệ người Na Uy muốn tiếp tục thi đấu tại Anh nhưng cảm thấy không được đánh giá đúng mức từ ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện Arsenal.

Quyết định này xuất phát sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng giữa Odegaard và HLV Mikel Arteta. Một số cam kết trước đó với cầu thủ được cho là không được thực hiện, dẫn tới sự rạn nứt về niềm tin.

Odegaard cử người đại diện tìm hiểu về khả năng gia nhập MU nếu rời Arsenal

Cầu thủ 27 tuổi mới đá trọn vẹn 90 phút 5 lần tại Ngoại hạng Anh mùa này. Chính vì vậy, anh cảm thấy không được đánh giá đúng mức và không còn nhìn thấy tương lai lâu dài tại sân Emirates, bất chấp vẫn giữ vai trò đội trưởng.

Gia nhập MU thế chỗ Fernandes?

Trước tình cảnh đó, Odegaard đã yêu cầu người đại diện mở các cuộc đàm phán với MU về khả năng chuyển đến Old Trafford. Động thái được ví như bước đi từng được huyền thoại Arsenal, Robin van Persie thực hiện khi gia nhập MU dưới thời Sir Alex Ferguson năm 2012.

Hiện tại, MU vẫn đang ráo riết tìm kiếm tiền vệ trung tâm đẳng cấp trong bối cảnh Casemiro sẽ ra đi vào mùa hè. Đáng lo hơn, tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes chưa chắc chắn trước sự chèo kéo từ các đội bóng Saudi Arabia. Chính vì vậy, khả năng MU chiêu mộ chính đội trưởng Arsenal thế chỗ Fernandes hoàn toàn có thể xảy ra khi được "bật đèn xanh".

Mùa này, Odegaard ra sân 26 trận, ghi 1 bàn và có 6 kiến tạo. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng hiện tại của anh vào khoảng 75 triệu euro.

Bayern Munich cũng theo sát Odegaard

Không chỉ MU, Bayern Munich cũng quan tâm đến Odegaard. Tuy nhiên, ưu tiên của cầu thủ người Na Uy được cho là ưu tiên tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh, vì vậy MU đang là lựa chọn hàng đầu.

Nguồn tin từ Topskills Sports UK nhấn mạnh, "sẽ cần một đề nghị đặc biệt lớn để thuyết phục Odegaard từ bỏ khả năng chuyển tới Old Trafford".

Ở chiều ngược lại, Bayern cũng được cho là theo dõi sát tình hình của Bruno Fernandes. HLV Vincent Kompany muốn tăng cường sự sáng tạo cho đội hình và đội bóng Đức từng được cho là tìm cách thuyết phục MU nhả đội trưởng của mình.

Tất nhiên, khả năng Arsenal để mất đội trưởng vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp là rất thấp, đặc biệt khi Odegaard vẫn còn hợp đồng tới năm 2028.