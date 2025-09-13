Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Không phải Fernandes, đây mới là bản hợp đồng hay nhất của MU sau thời Sir Alex

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26

Các nguồn tin nội bộ cho rằng Noussair Mazraoui chính là thương vụ thành công nhất của "Quỷ đỏ" trong nhiều mùa giải gần đây.

🔴 Nỗi lo từ những bản hợp đồng thất bại

Man Utd đã nhiều lần chiêu mộ sai lầm kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Những cái tên đình đám như Jadon Sancho, Antony, Andre Onana, Manuel Ugarte hay Rasmus Hojlund đều chưa đáp ứng được kỳ vọng, dù ngốn không ít tiền bạc của "Quỷ đỏ".

Nhiều bản hợp đồng thất bại khiến MU sa sút trong những năm qua

Nhiều bản hợp đồng thất bại khiến MU sa sút trong những năm qua

Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, MU tiếp tục mạnh tay khi chi hơn 200 triệu bảng để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbuemo và Benjamin Sesko. Người hâm mộ kỳ vọng bộ ba này sẽ không lặp lại “vết xe đổ” như các thương vụ trước đó.

Trong bức tranh ảm đạm ấy, Bruno Fernandes - gia nhập với giá 47 triệu bảng, từng được coi là “thương vụ hời hiếm hoi”. Nhưng theo phóng viên Andy Mitten (The National), một gương mặt mới khác cũng đang được đánh giá cực kỳ tích cực trong phòng thay đồ Old Trafford.

⭐ Mazraoui - “bản hợp đồng của nhiều năm”

Theo tiết lộ, nhiều nguồn tin nội bộ tại Man Utd khẳng định Noussair Mazraoui chính là “bản hợp đồng tốt nhất trong nhiều năm qua”. Hậu vệ người Morocco đến từ Bayern Munich với mức phí chỉ khoảng 12,8 triệu bảng, nhưng nhanh chóng chứng tỏ giá trị.

Mazraoui được đánh giá là thương vụ đáng giá nhất của "Quỷ đỏ" gần đây

Mazraoui được đánh giá là thương vụ đáng giá nhất của "Quỷ đỏ" gần đây

Dưới thời Erik Ten Hag, Mazraoui được thử sức ở nhiều vị trí: từ trung vệ, hậu vệ cánh cho đến cả vai trò số 10 trong một trận đấu. Anh gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng đội lẫn ban huấn luyện nhờ khả năng đọc trận đấu, sự bền bỉ và phong độ ổn định - “luôn đạt mức 7 đến 8/10 mỗi tuần”.

Dù đã có nhiều kinh nghiệm ở châu Âu, các nhân sự tại MU vẫn bất ngờ trước sự nhanh nhẹn, quyết liệt và sức mạnh của Mazraoui. Bản thân cầu thủ này cũng thẳng thắn chia sẻ về vị trí ưa thích:

“Tôi đã chơi rất lâu ở hậu vệ phải, gần đây có khi đá trung vệ lệch phải. Nhưng hậu vệ phải là vị trí tôi yêu thích và chơi tốt nhất. Ở đó, mọi thứ đến rất tự nhiên. Khi có bóng, tôi biết rõ lựa chọn của mình, biết phòng ngự ra sao. Ít phải suy nghĩ, nhiều hơn là tận hưởng”.

Trong mùa giải đầu tiên tại Anh, Mazraoui cũng tiết lộ Mo Salah, Kaoru Mitoma và Anthony Elanga là những đối thủ khó nhằn nhất mà anh từng đối mặt.

Mazraoui bỏ lỡ hai trận đầu mùa của "Quỷ đỏ" nhưng sau khi ra sân trong chiến thắng nghẹt thở trước Burnley, anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục đá chính ở trận derby thành Manchester sắp tới.

📊 Con số thống kê

Theo BBC, điểm mạnh nổi bật của Noussair Mazraoui nằm ở khả năng chuyền bóng tiến triển. Trong mùa 2023/24, hậu vệ người Morocco thực hiện trung bình 6,9 đường chuyền tiến triển mỗi 90 phút, vượt trội so với hai đồng đội cạnh tranh trực tiếp là Wan-Bissaka và Diogo Dalot.

Dù vậy, BBC cũng chỉ ra điểm cần cải thiện khi tỷ lệ thành công trong các tình huống tắc bóng và đánh chặn của Mazraoui chưa thực sự ổn định, đặc biệt trước những cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật.

Hạng Mục Chỉ số
Sự xuất hiện 36 trận
Tắc bóng 112 lần
Tỷ lệ tắc bóng thành công 58%
Đánh chặn 34 lần
Phá bóng 82 lần
Đối đầu tay đôi thắng 213/347 lần
Đường chuyền trung bình/trận ~43,9
Tổng số đường chuyền ~1.580

Thống kê của Mazraoui ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25

Không chỉ tại Premier League, những con số ở đấu trường châu Âu cũng cho thấy hiệu quả của Mazraoui. Theo FBref, tại Europa League mùa 2024/25, anh đạt trung bình 5,96 đường chuyền tiến triển mỗi 90 phút, nằm trong nhóm 86% hậu vệ biên có thống kê tốt nhất châu Âu. Cùng với đó, tỷ lệ chuyền chính xác của Mazraoui lên tới 89,6%, khẳng định khả năng giữ bóng và phát động tấn công từ tuyến dưới.

Về khía cạnh phòng ngự, Mazraoui sở hữu số lần tắc bóng và đánh chặn ổn định, đồng thời có khả năng xoạc bóng thành công trước những tình huống đối phương rê dắt, chỉ số này ở mức khá cao so với mặt bằng hậu vệ cánh Premier League. Tuy nhiên, hạn chế vẫn tồn tại khi anh đã 9 lần bị qua người tại giải đấu số một nước Anh mùa này, cho thấy sự khó khăn khi đối đầu với các đối thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt.

13/09/2025 11:57 AM (GMT+7)
