Man City dùng Doku cho derby Manchester, MU kịp đón hậu vệ trở lại đối phó

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa Premier League 2025-26 Manchester City

Man City gần như chắc chắn sẽ sử dụng Jeremy Doku trong trận derby Manchester sau chấn thương của Omar Marmoush.

   

Marmoush bị đau, Doku gần như chắc chắn đá chính

Man City sắp gặp MU trên sân nhà Etihad ở vòng 4 Ngoại hạng Anh (22h30, 14/9) và trận đấu này diễn ra trong bối cảnh cả hai đội khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng. Nhưng Man City thậm chí còn đang đứng dưới MU trên BXH, và hiện “The Citizens” đang gặp nạn chấn thương hoành hành.

Chấn thương của Marmoush khiến lực lượng Man City thêm mỏng

Chấn thương của Marmoush khiến lực lượng Man City thêm mỏng

Rayan Cherki, Phil Foden, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, Savinho, Marcus Bettinelli, Rico Lewis, Nico O’Reilly, Abdukodir Khusanov đều đã bị chấn thương, và mới đây cả tiền đạo Omar Marmoush đã bị đau đầu gối trong lúc đá cho ĐT Ai Cập. Đủ 10 cầu thủ Man City ở tất cả các tuyến, kể cả thủ môn, đã “lên kệ” và trong số này chỉ Khusanov và Foden được đánh giá có khả năng trở lại kịp.

Sự vắng mặt mới đây của Marmoush sẽ đặt ra nhiều vấn đề cho Man City, bởi khả năng chạy chỗ của cầu thủ này bên cánh trái khiến anh được xem là một tiền đạo có “đầu ra” hơn so với Jeremy Doku, chưa kể những pha bóng đột biến bất thình lình từ cầu thủ này. Vắng Marmoush do đó sẽ buộc Pep Guardiola nhiều khả năng phải chọn Doku ở trận derby Manchester.

Mazraoui sẽ là người được chọn?

Kể cả Marmoush không vắng mặt thì các fan MU vẫn đang cảm thấy đội nhà có thể hạ được hàng xóm dựa vào phong độ và lối chơi gần đây. Đây sẽ là một trận đấu thú vị, bởi Man City đang yếu về phòng ngự nhưng MU thì lại khá “cùn” trên mặt trận tấn công.

Mazraoui đã bình phục để sẵn sàng cho màn đối đầu Doku

Mazraoui đã bình phục để sẵn sàng cho màn đối đầu Doku

Tuy nhiên hàng công của Man City vẫn rất đáng gờm và Doku vẫn là một cầu thủ có thể tạo đột biến nếu không được chăm sóc cẩn thận. Tin mừng cho MU là trận tới khả năng cao hậu vệ Noussair Mazraoui sẽ được tung vào đá chính từ đầu, với mục tiêu đối phó với Doku.

Theo tờ Manchester Evening News, Mazraoui sau khi vào sân khoảng 5 phút ở trận thắng Burnley đã đạt thể lực tốt trong thời gian anh được cho nghỉ không phải lên tuyển Morocco. Vẫn cần thêm thời gian để Mazraoui đạt sức bền tốt nhất, nhưng ở vị trí của mình anh không phải chạy nhiều và sẽ được HLV Ruben Amorim giao đá trung vệ lệch phải.

Không chỉ Mazraoui, Amorim dự kiến cũng sẽ đẩy Amad Diallo lùi sâu hơn bình thường để giúp kèm cặp Doku. Hoạt động tấn công của MU do đó có thể sẽ tập trung chủ yếu bên cánh trái, dù vậy Matheus Cunha đang bị đau và chưa rõ khả năng thi đấu trong ngày Chủ nhật.

Theo Q.D (Tổng hợp Manchester Evening News) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2025 15:30 PM (GMT+7)
