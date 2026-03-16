MU thắng tưng bừng Aston Villa: Nhà hát của điệu samba

Sự kiện: Manchester United

Casemiro và Cunha nhảy samba, cùng pha lập công của Sesko giúp MU đánh bại Aston Villa 3-1, giữ vững vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh.

Ưu thế MU

MU và Aston Villa đã hoán đổi phong độ trong những tuần gần đây. Sự xuất hiện của Michael Carrick thổi luồng sinh khí mới vào “Quỷ đỏ”.

Trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở Old Trafford, thuộc vòng 30 Premier League, MU giành chiến thắng quan trọng 3-1, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 vừa đoạt từ tay Aston Villa, chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

MU chiếm ưu thế cuộc đua vé Champions League. Ảnh: MUFC

Trong khi đó, đội bóng của Unai Emery nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại giải quốc nội, bị Liverpool và Chelsea thách thức vị trí thứ 4 với chỉ 2 và 3 điểm.

Casemiro mở tỷ số cho đội chủ nhà đầu hiệp 2 với bàn thắng thứ 7 của anh trong mùa giải, cân bằng kỷ lục cá nhân trong sự nghiệp – từng diễn ra các mùa 2017/18, 2020/21 (với Real Madrid), và 2022/23 (cùng MU).

Đồng đội của Casemiro ở đội tuyển Brazil, Matheus Cunha giúp MU tái lập thế dẫn trước ở phút 71 sau khi Ross Barkley gỡ hòa cho Aston Villa – được VAR xác nhận.

Bữa tiệc bàn thắng trong hiệp 2 khép lại với pha dứt điểm quyết đoán của Benjamin Sesko – trận thứ 4 lập công trong 5 vòng Ngoại hạng Anh gần nhất.

Nhập cuộc chặt chẽ

Giống như một trận chung kết, hai đội đều không muốn mạo hiểm trong hiệp đầu. Không ai muốn mắc sai lầm có thể làm tổn hại cơ hội giành vé Champions League.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, với cuộc chiến chủ yếu tập trung ở khu trung tuyến. Cơ hội và những pha tiếp cận khung thành khá hiếm.

Amad Diallo là người tiến gần bàn thắng nhất, nhưng cú đánh đầu của anh khá nhẹ từ quả phạt góc ở phút 24, nên Dibu Martinez kịp vươn người đẩy bóng cứu thua.

Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của đội chủ sân Old Trafford trong 45 phút đầu. Các cầu thủ của Carrick muốn nắm quyền chủ động nhưng chưa tìm ra cách.

Casemiro ghi bàn thứ 7 trong mùa giải. Ảnh: EPA

Mọi thứ thay đổi trong hiệp 2, khi trận đấu trở nên nhanh hơn, và Bruno Fernandes thể hiện xuất sắc vai trò nhạc trưởng.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha dẫn dắt một pha phản công nhanh ngay đầu hiệp, rồi chuyền bóng cho Bryan Mbeumo, để anh này xâm nhập vòng cấm sút chéo góc, nhưng Dibu Martinez cản phá ra phạt góc.

Cũng từ điểm phạt góc, Bruno Fernandes thực hiện quả treo bóng vào cột gần, nơi Casemiro bật cao đánh đầu kỹ thuật phá vỡ thế cân bằng.

Bùng nổ

Ánh nắng dường như xuất hiện trên bầu trời u ám và lạnh giá ở Old Trafford. Tuy nhiên, niềm vui của khán giả Manchester nhanh chóng bị thử thách khi Aston Villa đáp trả mạnh mẽ.

Đội bóng của Emery dâng cao đội hình. Sau hơn một giờ đồng hồ, Amadou Onana ngã trong vòng cấm khi cố khống chế bóng nhưng vẫn kịp đứng dậy và dứt điểm, mang về một quả phạt góc.

Hàng thủ MU phá được quả phạt góc và một pha tạt bóng sau đó, nhưng Aston Villa vẫn kiên trì tìm bàn gỡ.

Đến phút 64, Lucas Digne căng ngang sệt vào vòng cấm để Barkley dứt điểm ghi bàn trong tư thế không bị ai kèm. VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ sau khi kiểm tra bóng không chạm vào Onana – người đang ở vị trí việt vị.

Cunha và Sesko cùng nhau ghi bàn. Ảnh: PA

Ở một thời điểm khác trong mùa giải, MU có thể đã sụp đổ sau bàn thua đó. Nhưng đội bóng này đã khác kể từ khi Carrick nắm quyền. Họ không hoảng loạn.

Aston Villa tấn công, nhưng MU mới là đội ghi bàn tiếp theo. Bruno Fernandes lại đóng vai người kiến tạo thầm lặng khi chọc khe cho Cunha băng xuống sút chéo góc đánh bại Dibu Martinez.

Một pha dứt điểm hoàn hảo. Cunha ghi bàn rồi nhảy múa ăn mừng. Điệu samba của Champions League.

Sesko, người liên tục có những đóng góp nổi bật gần đây, vào sân từ ghế dự bị để thay Mbeumo và đóng vai trò kết thúc trận đấu.

Cunha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang, hàng thủ Villa lúng túng phá bóng. Sự rối loạn ấy trở thành cơ hội cho Sesko, với cú ra chân nhanh hơn tất cả để mang lại những tiếng hát say mê trên khán đài Nhà hát của những giấc mơ.

Dù Manchester United đánh bại Aston Villa 3-1 tại Old Trafford, cựu hậu vệ Gary Neville vẫn tỏ ra lo lắng khi phát hiện dấu hiệu bất ổn từ Bryan...

Theo Ngọc Huy

Nguồn: [Link nguồn]

-16/03/2026 09:57 AM (GMT+7)
