MU sáng cửa đoạt vé Cúp C1: Lịch 5 trận tới ra sao so với Liverpool - Chelsea?
Chiến thắng 3-1 trước Aston Villa giúp Manchester United tiếp tục củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.
Khi mùa giải Premier League bước vào giai đoạn quyết định, lịch thi đấu của MU và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Aston Villa, Liverpool hay Chelsea đang trở thành yếu tố then chốt.
MU thắng lớn, củng cố vị trí trong cuộc đua Champions League
Manchester United tiếp tục gia tăng cơ hội trở lại Champions League sau khi đánh bại Aston Villa 3-1 vào tối Chủ nhật.
MU (áo đỏ) giành chiến thắng quan trọng trước Aston Villa
Sau hiệp một giằng co, Casemiro đưa đội chủ sân Old Trafford vượt lên ngay đầu hiệp hai. Aston Villa nhanh chóng đáp trả khi Ross Barkley gỡ hòa, nhưng bản lĩnh của đoàn quân do Michael Carrick dẫn dắt đã lên tiếng đúng lúc. Matheus Cunha tái lập thế dẫn bàn trước khi Benjamin Sesko ấn định chiến thắng, giúp MU giành trọn 3 điểm quan trọng.
Kết quả này giúp MU giữ vững vị trí thứ ba, hơn đội xếp ngay sau chính là Aston Villa 3 điểm, đồng thời tạo khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ năm là Liverpool, 6 điểm với Chelsea ở vị trí thứ sáu.
Trong bối cảnh nước Anh nhiều khả năng có 5 suất dự Champions League mùa tới, MU chỉ cần giành tối đa 18 điểm trong 8 trận còn lại để chắc chắn nằm trong top 5.
Lịch thi đấu của MU: Hai trận “đại chiến” quyết định
Nếu đánh bại Bournemouth ở vòng đấu tới, MU có thể tạo khoảng cách 9 điểm so với vị trí thứ sáu, một lợi thế cực lớn trước chặng nước rút.
Trong 5 trận tiếp theo, “Quỷ đỏ” sẽ chạm trán hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua Champions League là Chelsea và Liverpool.
5 trận Premier League tiếp theo của Manchester United
Bournemouth (sân khách) – 20/3
Leeds United (sân nhà) – 13/4
Chelsea (sân khách) – 18/4
Brentford (sân nhà) – 27/4
Liverpool (sân nhà) – 2/5
Hai trận gặp Chelsea và Liverpool có thể mang tính “chung kết top 5”, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng xếp hạng.
Liverpool (áo đỏ) tự là khó mình với trận hòa Tottenham trên sân nhà
So sánh lịch đấu của các đối thủ cạnh tranh
So với các đối thủ, lịch đấu của MU được đánh giá không hề dễ dàng, khi họ phải trực tiếp đối đầu hai đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc có hai trận sân nhà trước Brentford và Liverpool cũng mang lại lợi thế đáng kể cho “Quỷ đỏ”.
Nếu duy trì phong độ như trước Aston Villa, thầy trò Carrick hoàn toàn có thể tự quyết tấm vé Champions League của mình trong những vòng đấu tới.
|Lịch thi đấu 5 vòng Ngoại hạng Anh kế tiếp
|MU
|Aston Villa
|Liverpool
|Chelsea
|Bournemouth
|West Ham
|Brighton
|Everton
|Leeds
|Nottingham Forest
|Fulham
|Man City
|Chelsea
|Sunderland
|Everton
|MU
|Brentford
|Fulham
|Crystal Palace
|Brighton
|Liverpool
|Tottenham
|MU
|Nottingham Forest
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/03/2026 05:16 AM (GMT+7)