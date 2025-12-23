Fernandes chấn thương nghỉ 1 tháng, MU có thể ngăn Mainoo rời đi

🩺 Chấn thương bắp chân khiến Mainoo lỡ hẹn Villa Park

Câu chuyện xoay quanh Kobbie Mainoo lại có thêm một bước ngoặt vào Chủ nhật, khi tiền vệ 20 tuổi của Manchester United không góp mặt trong trận thua Aston Villa vì chấn thương bắp chân. Cùng trận đấu này, đội trưởng Bruno Fernandes cũng dính chấn thương và phải rời sân sớm.

Dự bị suốt thời gian qua, nhưng khi có cơ hội thì Mainoo cũng không thể nắm lấy

Mainoo vốn được cân nhắc để thay thế Casemiro – người bị treo giò – trong bối cảnh tương lai của anh tại Old Trafford trở thành tâm điểm trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, cầu thủ trưởng thành từ học viện MU đã gặp chấn thương nhẹ trong buổi tập hôm thứ Bảy và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng một tuần.

⚠️ Fernandes chấn thương, Mainoo tiếp tục lỡ cơ hội ra sân

Mainoo vẫn chưa có trận đá chính nào tại Premier League mùa này, do cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes. Trớ trêu thay, Fernandes lại dính chấn thương gân kheo hiếm hoi ngay trong hiệp một trận gặp Aston Villa.

HLV Ruben Amorim xác nhận: “Tôi nghĩ đó là chấn thương phần mềm, cậu ấy sẽ phải nghỉ vài trận. Tôi cho rằng cả Kobbie Mainoo lẫn Bruno đều sẽ vắng mặt ở trận Boxing Day gặp Newcastle”.

Fernandes chấn thương ở trận gặp Aston Villa

🧩 MU sẽ thay đổi quan điểm vụ cho mượn Mainoo?

Hiện vẫn chưa rõ chấn thương của Bruno Fernandes có tác động đến kế hoạch ra đi theo dạng cho mượn của Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 hay không. MU lúc này cũng đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi Matthijs De Ligt và Harry Maguire vắng mặt, trong khi Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đang tham dự CAN 2025.

Trước đó, Amorim xác nhận Mainoo dính chấn thương nhưng từ chối nói rõ liệu anh có được ưu tiên hơn Manuel Ugarte – người gây thất vọng trong lần đá chính thứ ba tại Premier League – hay không.

Amorim xác nhận: “Tôi không muốn nói quá nhiều. Kobbie cũng bị đau bắp chân trong buổi tập cuối, đã đi kiểm tra và không thể thi đấu trận gặp Aston Villa”.

Mainoo và HLV Amorim cần một cuộc đối thoại trực tiếp

🔍 Ồn ào tương lai và thông điệp cứng rắn từ Amorim

Tương lai của Mainoo tại Old Trafford trở thành đề tài nóng sau khi người anh cùng cha khác mẹ Jordan Mainoo-Hames mặc áo phông in dòng chữ “Free Kobbie Mainoo” (trả tự do cho Mainoo) trên khán đài ở trận hòa 4-4 với Bournemouth hôm thứ Hai tuần trước.

Tiền vệ tuyển Anh được cho là muốn rời MU trong tháng 1, với Napoli đang dẫn đầu cuộc đua mượn người, sau khi đội chủ sân Old Trafford ngăn Mainoo ra đi vào mùa hè.

Dẫu vậy, Amorim kêu gọi Mainoo ở lại và cạnh tranh suất đá chính: “Kobbie cần chiến đấu cho vị trí của mình. Không có gì xấu khi một cầu thủ 20 tuổi phải ngồi ghế dự bị ở Manchester United. Ronaldo từng như vậy, Rooney cũng thế, Veron còn không được thi đấu”.

HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh ông không loại Mainoo vì định kiến, mà chỉ đơn giản là lựa chọn phương án tốt nhất cho từng trận: “Nếu cậu ấy chơi tốt, mọi người sẽ thấy rằng không ai có thể loại cậu ấy khỏi đội hình. Tôi chỉ muốn tập trung vào chiến thắng và giúp Kobbie trở thành cầu thủ tốt hơn”.

Amorim kết luận bằng thông điệp rõ ràng: “Tôi không quan tâm tới tiếng ồn bên ngoài. Điều duy nhất tôi muốn là giúp đội bóng chiến thắng và giúp Kobbie phát triển. Chỉ cần làm đúng, bạn sẽ được thi đấu – bất kể bạn là ai”.