MU thảm họa kép: Thua đau Aston Villa, đội trưởng Fernandes nghỉ 1 tháng

🚑 Cú sốc mang tên Bruno Fernandes

Bruno Fernandes nhiều khả năng phải ngồi ngoài ít nhất bốn tuần vì chấn thương mô mềm. Việc anh không thể tiếp tục thi đấu sau giờ nghỉ cho thấy mức độ không hề nhẹ, đặc biệt với một cầu thủ vốn nổi tiếng bền bỉ và hiếm khi vắng mặt vì chấn thương.

Pha vào bóng thô bạo của Onana với Fernandes

Chỉ vài ngày trước, Fernandes đã khiến dư luận dậy sóng với một cuộc phỏng vấn “nổ” trên truyền hình Bồ Đào Nha, trong đó bày tỏ sự thất vọng khi ban lãnh đạo MU sẵn sàng để anh ra đi sau lời đề nghị từ Al Hilal. Giờ đây, chấn thương càng khiến viễn cảnh tương lai của đội trưởng "Quỷ đỏ" trở nên mờ mịt.

🏥 MU mất "lá bùa hộ mệnh"

Thành tích ra sân gần như hoàn hảo của Fernandes khiến hình ảnh anh tập tễnh rời sân trở thành cơn ác mộng với người hâm mộ. Là linh hồn sáng tạo và thường xuyên “cứu nguy” trong những thời khắc ngặt nghèo, sự vắng mặt của Fernandes là tổn thất lớn cho MU, vốn đang thi đấu thất thường.

🗣️ Amorim thừa nhận khó khăn

Hậu vệ Diogo Dalot mô tả khả năng thiếu Fernandes là “tổn thất cực lớn”, còn HLV Ruben Amorim không giấu được sự lo lắng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là chấn thương mô mềm nên sẽ mất một thời gian. Bruno luôn rất khỏe, chúng tôi hy vọng cậu ấy hồi phục tốt. Nhưng có những thứ bạn không thể kiểm soát”.

Amorim nhấn mạnh MU không được viện cớ: “Chúng tôi phải tìm giải pháp, chuẩn bị tốt với những cầu thủ hiện có. Không ai nhớ đến khó khăn, chúng tôi phải vượt qua để mạnh mẽ hơn”.

Fernandes có thể phải nghỉ dài hạn

⏳ "Trải nghiệm" lạ lẫm với chính Bruno Fernandes

Việc Fernandes hiếm khi nghỉ thi đấu vì chấn thương khiến lần rời sân ở giờ nghỉ tại Villa Park trở thành trải nghiệm mới mẻ và đáng lo với chính anh. Chấn thương được cho là xảy ra sau pha va chạm với Amadou Onana bên phía Aston Villa.

Như vậy, Bruno Fernandes gia nhập danh sách vắng mặt vốn đã có Kobbie Mainoo, Harry Maguire và Matthijs De Ligt. Ngoài ra, Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo và Amad Diallo đang làm nhiệm vụ tại CAN 2025.

Ở Villa Park, MU vẫn chơi khởi sắc trong hiệp hai khi Lisandro Martinez được kéo vào đá tiền vệ thay Fernandes. HLV Amorim thừa nhận giải pháp không nhất thiết nằm ở việc mua sắm rầm rộ tháng 1, mà có thể là ở chính những nhân sự "Quỷ đỏ" đang có.

Fernandes nhiều lần chịu các pha vào bóng ác ý của cầu thủ Aston Villa