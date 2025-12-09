Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Em họ Công Phượng tuyên bố U22 Việt Nam không cầu hoà, phải thắng Malaysia

Sự kiện: U22 Việt Nam - U22 Malaysia Bóng đá SEA Games 33 U22 Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tích cực rèn quân ở Bangkok, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 (16h ngày 11/12).

Chiều 9/12 tại Bangkok, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ của Công Phượng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trước buổi tập của U22 Việt Nam, khi toàn đội bước vào trận quyết định với Malaysia ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 33.

Quốc Cường đặt mục tiêu thắng U22 Malaysia ở lượt cuối

Quốc Cường đặt mục tiêu thắng U22 Malaysia ở lượt cuối

Quốc Cường cho biết tinh thần toàn đội đang lên rất cao và mục tiêu thì chỉ có một: thắng Malaysia bằng mọi giá. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM nói: “Thầy Kim và cả đội đặt mục tiêu giành chiến thắng. Cá nhân tôi xác định trận này không có hòa, phải thắng”.

Lần đầu dự SEA Games nhưng đang có phong độ tốt tại V-League, Quốc Cường tỏ ra đầy tự tin: “Mỗi khi được ra sân, tôi chỉ nghĩ phải chơi tốt nhất. Mục tiêu chung của cả đội là giành HCV SEA Games”.

Nhắc đến chuyện là em họ Công Phượng, Quốc Cường thừa nhận đó là niềm tự hào chứ không phải áp lực: “Được dự SEA Games là vinh dự lớn. Anh Công Phượng luôn động viên và chỉ ra những điểm tôi cần cải thiện”.

Cầu thủ 21 tuổi cũng theo dõi trận tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines và bày tỏ sự tiếc nuối: “Tình huống cuối tôi cũng nghĩ là phạt đền cho tuyển nữ Việt Nam. Hy vọng các chị ở tuyển nữ sẽ thi đấu tốt ở trận quyết định với Myanmar”.

Quốc Cường tỏ ra đầy tự tin

Quốc Cường tỏ ra đầy tự tin

Việc Indonesia thua Philippines khiến dư luận lo ngại Việt Nam và Malaysia có thể “bắt tay”, nhưng Quốc Cường lập tức phủ nhận. “Chúng tôi chỉ hướng đến chiến thắng. Không có chuyện hòa hay tính toán”, tiền vệ U22 Việt Nam cho hay.

Theo Quốc Cường, chìa khóa để U22 Việt Nam chơi tốt nằm ở thái độ và tinh thần: “Thái độ không tốt thì thi đấu thế nào cũng khó. Những ngày qua đội rất đoàn kết”. Anh cũng sẵn sàng tung cú sút xa sở trường nếu có cơ hội: “Sút xa hay thế nào thì chỉ cần ghi bàn là được”.

Nói về những khó khăn trong di chuyển tại Thái Lan, tiền vệ trẻ cho rằng đó chỉ là thử thách. U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U22 Malaysia và lời tuyên bố đầy khí thế của Quốc Cường đang tiếp thêm sự tự tin cho các học trò HLV Kim Sang Sik trước ngày bóng lăn.

