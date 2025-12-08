“Cậu út” U22 Việt Nam kể chuyện vừa đá SEA Games 33 vừa học đại học

Chiều 8/12 tại Bangkok, trước buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Lê Phát (18 tuổi), nhỏ tuổi nhất U22 Việt Nam đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện đặc biệt: vừa thi đấu ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực, vừa theo học đại học trực tuyến.

Nguyễn Lê Phát

Học online ngay trong SEA Games: “Không khó, sáng học chiều tập vẫn ổn”

Lê Phát cho biết anh đang theo học chương trình đại học trực tuyến, tranh thủ thời gian rảnh buổi sáng tại khách sạn để tham gia lớp học: “Cũng không khó khăn. Tôi học online nên chủ động được thời gian. Sáng học, chiều tập vẫn được”.

Theo Lê Phát, trong đội hiện có ba cầu thủ đang học đại học, gồm anh, Thanh Nhàn và Xuân Bắc. Dù bận rộn thi đấu, cả ba vẫn duy trì việc học để chuẩn bị cho tương lai sau bóng đá.

“Bằng đại học có ích cho cầu thủ. Sau khi có bằng, có thể xin việc hoặc làm HLV thể thao”, cầu thủ sinh năm 2007 cho hay.

Lần đầu dự SEA Games ở tuổi 18: bất ngờ, hồi hộp nhưng đầy quyết tâm

Lê Phát kể anh khá bất ngờ khi được HLV Kim Sang Sik chọn vào danh sách dự SEA Games 33: “Rất bất ngờ và hồi hộp khi được dự SEA Games. Tôi cố gắng nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với niềm tin của HLV”.

Dù lần đầu góp mặt trong một giải đấu lớn, Lê Phát thể hiện tinh thần khiêm tốn, luôn lắng nghe lời khuyên từ các đàn anh để hoàn thiện bản thân.

Lê Phát cùng các đàn anh đang chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam

Nói về Malaysia: “Họ mạnh, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng”

Đánh giá về đối thủ ở trận then chốt, Lê Phát cho biết: “Malaysia cũng khá mạnh. Chúng tôi phải luôn sẵn sàng để thích ứng với mọi thời điểm trên sân”.

Anh tiết lộ HLV Kim Sang Sik thường xuyên nhắc toàn đội phải tự tin, đoàn kết, chắt chiu cơ hội, và mục tiêu của U22 Việt Nam không thay đổi: “Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia”.

Tấm gương chuyên nghiệp của U22 Việt Nam

Từ việc học trực tuyến, nỗ lực trong tập luyện đến tinh thần cầu tiến, Lê Phát cho thấy hình ảnh một cầu thủ trẻ nghiêm túc, hiện đại và biết chuẩn bị cho tương lai.

“Cậu út” của U22 Việt Nam đang chứng minh rằng giữa SEA Games căng thẳng, vẫn có những câu chuyện đầy cảm hứng về sự cố gắng không ngừng nghỉ của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.