Hé lộ ưu tiên chuyển nhượng của MU: 2 ngôi sao Premier League

MU đã chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng có vẻ như việc chi tiêu lớn của Quỷ đỏ dưới thời Ruben Amorim vẫn chưa kết thúc. Bây giờ, tờ Mirror (Anh) hé lộ ưu tiên chuyển nhượng của MU vào mùa hè sang năm.

Manchester United đang tìm kiếm 2 bản hợp đồng lớn cho vị trí tiền vệ vào mùa hè năm 2026, với Elliot Anderson của Nottingham Forest là cái tên đứng đầu danh sách, cùng với Carlos Baleba của Brighton là một thương vụ lớn khác. HLV Ruben Amorim của Manchester United xem việc tăng cường hàng tiền vệ là ưu tiên hàng đầu để tái thiết đội hình.

Brighton từng từ chối sự quan tâm của MU dành cho cầu thủ 21 tuổi người Cameroon Carlos Baleba vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, MU vẫn chưa từ bỏ thương vụ này, trong lúc Baleba dường như cũng muốn chuyển đến Old Trafford.

MU cũng coi tuyển thủ Anh Elliot Anderson của Nottingham Forest là mục tiêu khác. MU rất khát khao có được Anderson vì khả năng chơi ở vị trí số 6 cũng như tiền vệ tấn công của tuyển thủ Anh này là vô cùng ấn tượng.

Ưu tiên chuyển nhượng của MU và HLV Ruben Amorim sẽ là tăng cường 2 ngôi sao ở hàng tiền vệ. ẢNH: EPA

Elliot Anderson, 23 tuổi, đang thu hút sự chú ý lớn sau màn trình diễn mạnh mẽ của anh tại Nottingham Forest và đội tuyển quốc gia Anh. Nottingham Forest biết họ đang phải đối mặt với cuộc chiến để giữ chân tài năng sáng giá của mình.

Tuy nhiên, giá trị của Anderson có thể thấp hơn Baleba, cầu thủ được Brighton định giá đến 100 triệu bảng Anh khiến MU rút lui vào mùa hè vừa qua. Và đó là lý do tại sao Anderson được coi là một thương vụ tiềm năng. Theo đó, MU đã dành sự ưu tiên cho vụ chuyển nhượng này, giữa lúc hợp đồng của cựu binh Casemiro với MU sắp hết hạn và anh sẽ phải giảm lương để ở lại.

Manchester United cũng quan tâm đến Conor Gallagher nếu anh được Atletico Madrid cho mượn vào tháng 1. Gallagher đang tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên để giành một suất tham dự World Cup 2026.

Mùa hè vừa qua, MU đã chi mạnh tay hơn 200 triệu bảng Anh làm mới toàn bộ hàng công với việc chiêu mộ Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Và hiện MU sẵn sàng làm điều tương tự vào mùa hè năm 2026 với hàng tiền vệ như một phần trong kế hoạch tái thiết dài hạn để hỗ trợ HLV Ruben Amorim.

Dù có một mùa hè chi tiêu mạnh tay, MU vẫn khởi đầu mùa giải mới tệ hại, khi đội bóng của Amorim xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League vào cuối tháng 9. Kể từ đó, MU đã hồi phục và có chuỗi năm trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp và 2 trận hòa trên sân khách gần nhất.

Manchester United hiện đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau trận hòa 2-2 với Tottenham. "Quỷ đỏ" sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần tới khi tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Premier League.