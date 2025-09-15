Đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Haaland bứt tốc, Gyokeres - Ekitike chờ bùng nổ

⚽ Haaland ghi bàn không ngừng nghỉ

Erling Haaland vừa "làm gỏi" MU trong trận derby Manchester. Tiền đạo chủ lực của Man City lập cú đúp, giúp đội bóng chủ quản giành chiến thắng 3-0 ấn tượng. Với 2 bàn thắng vào lưới Altay Bayindir, Haaland đã có 5 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này và lại dẫn đầu danh sách Vua phá lưới như một lẽ tất yếu.

Haaland lập cú đúp vào lưới MU

Phong độ của Haaland những trận đấu gần đây cực kỳ thuyết phục. 4 trận gần nhất trong cả màu áo Man City lẫn đội tuyển quốc gia Na Uy, Haaland ghi đến 9 bàn cùng 2 kiến tạo, trong đó trận gặp Moldova, một mình chân sút này ghi 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Cứ duy trì đà ghi bàn như hiện nay, Haaland sẽ lại là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

✨ Chờ Gyokeres đua sòng phẳng với Haaland

Theo sau Erling Haaland là Viktor Gyokeres (Arsenal) và Antoine Semenyo (Bournemouth) với cùng 3 bàn thắng. Trong đó, màn hòa nhập nhanh chóng của Gyokeres trong màu áo "Pháo thủ" là tín hiệu tích cực cho Premier League. Nó dự báo rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và Vua phá lưới giải đấu sẽ không hề đơn điệu.

Gyokeres cũng đang có phong độ cao

3 bàn sau 4 trận là con số tương đối ổn với Gyokeres. Theo đánh giá của huyền thoại Alan Shearer, bản hợp đồng "bom tấn" của Arsenal hoàn toàn có khả năng vượt qua Haaland nếu được các đồng đội hỗ trợ tốt hơn.

Huyền thoại Shearer đưa ra nhận xét sau khi Gyokeres ghi bàn, giúp Arsenal hạ đẹp Nottingham Forest 3-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh: "Tôi nghĩ để phát huy hết khả năng của Gyokeres, cậu ấy sẽ cần những đường bóng sớm vào vòng cấm. Tôi đã nhấn mạnh vào giờ nghỉ giữa hiệp khi họ có quá nhiều pha chạm bóng, pha kiến tạo này của Eze là một ví dụ điển hình cho việc không làm như vậy.

Đó là một đường chuyền tuyệt vời của Eze. Cậu ấy đưa bóng vào vòng cấm rất nhanh và Gyokeres đã có mặt đúng lúc để ghi bàn. Tôi tin Gyokeres sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng và có thể giành giải Vua phá lưới nếu Arsenal tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm sớm”.

💥 Liverpool gặp khó vì quá nhiều mũi nhọn

Hugo Ekitike và Mohamed Salah có cùng 2 bàn thắng cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, đây sẽ là mùa giải không hề dễ dàng với Salah, người đã giành danh hiệu Vua phá lưới mùa trước. Bởi lẽ, anh không chỉ phải so kè với các ngôi sao của các CLB khác như Haaland hay Gyokeres, mà còn phải cạnh tranh với chính các đồng đội của mình.

Cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Ekitike đang chứng tỏ rằng anh là đầu ra bàn thắng lợi hại cho Liverpool. Nhưng điều đáng nói là suất đá chính cũng như vai trò tiền đạo cắm của ngôi sao người Pháp cũng không được đảm bảo, một khi Alexander Isak hoàn toàn sung sức. Sự đa dạng trên hàng công sẽ giúp Liverpool trở nên khó lường hơn, nhưng sẽ khiến những Salah, Ekitike gặp khó trong cuộc đua danh hiệu cá nhân.