Tin mới nhất bóng đá sáng 15/9: Liverpool thành "Vua ghi bàn cuối trận" ở NHA

Thắng nghẹt thở, Liverpool thành "Vua ghi bàn cuối trận" Ngoại hạng Anh

Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Burnley nhờ pha lập công trên chấm phạt đền đúng vào phút 90+5 của Mohamed Salah. Thống kê chỉ ra, "Lữ đoàn đỏ" trở thành đội bóng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh thắng 4 trận liên tiếp nhờ bàn thắng quyết định được ghi trong 10 phút cuối hoặc muộn hơn.

Bên cạnh bàn của Salah, họ lần lượt thắng 3 trận đầu mùa cũng theo kịch bản tương tự, lần lượt hạ Bournemouth 4-2 (Chiesa - 88', Salah - 90+4'), Newcastle 3-2 (Rio Ngumoha, 90+10') và Arsenal 1-0 (Dominik Szoboszlai, 83').

Liverpool thắng 4 trận liên tiếp nhờ những pha lập công muộn

Trọng tài rút thẻ đỏ cho sao Real bị đình chỉ

Theo Marca, CTA (Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha) sẽ xem xét lại thẻ đỏ của trung vệ Dean Huijsen bên phía Real Madrid, ở phút 32 trận thắng Sociedad 2-1 tại vòng 4 La Liga. Đáng chú ý, CTA cũng đánh giá lại trọng tài chính Gil Manzano cùng trọng tài phụ trách VAR Figueroa Vazquez. Thậm chí, nhiều khả năng họ sẽ bị tạm đình chỉ làm nhiệm vụ ở vòng đấu tới.

Sau trận đấu, kênh truyền hình Real Madrid TV xác nhận đội chủ sân Bernabeu sẽ đưa vấn đề này lên FIFA , đồng thời nộp một báo cáo tổng hợp tất cả các lỗi của giới trọng tài Tây Ban Nha từ mùa giải trước đến hiện tại.

Hojlund phấn khích với bàn đầu tiên cho Napoli

Trên Sky Italia, Ramsus Hojlund không giấu được sự phấn khích khi ghi bàn đầu tiên cho Napoli, giúp nhà vô địch Serie A đánh bại Fiorentina 3-1. Tiền đạo người Đan Mạch gia nhập Napoli từ MU theo bản hợp đồng cho mượn.

"Tôi rất hài lòng với bàn thắng. Chúng tôi đã thắng 3 trận đầu mùa và muốn duy trì phong độ này. Chúng tôi còn trận đấu rất quan trọng ở Champions League sắp tới và tôi rất vui khi được sát cánh cùng tập thể tuyệt vời như Napoli", Hojlund cho hay.

Harry Kane ca ngợi Nicolas Jackson

Trả lời phỏng vấn Goal, Harry Kane đã được phóng viên hỏi về lý lo Bayern Munich chiêu mộ Nicolas Jackson từ Chelsea. Đáp lại, tiền đạo người Anh hết lời ca ngợi đàn em: "Nếu theo dõi Ngoại hạng Anh, bạn có thể thấy Jackson sở hữu nhiều phẩm chất nổi bật.

Tôi cảm thấy cậu ấy có thể tạo ra tác động lớn với tốc độ, khả năng di chuyển và những bàn thắng của mình. Cậu ấy là sự bổ sung tuyệt vời cho chúng tôi mùa này".