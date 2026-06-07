Zverez trống rỗng suy tư, hết cách bao biện nếu lại lỡ cúp Roland Garros

Sau chiến thắng nhọc nhằn nhưng đầy bản lĩnh trước hiện tượng Jakub Mensik tại bán kết, Alexander Zverev bước vào phòng họp báo với một gương mặt không chút biểu cảm. "Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả", tay vợt người Đức thốt lên một câu nói đầy suy tư.

Zverev để tâm lý "trống rỗng" sau trận thắng ở bán kết, anh không muốn tự gây áp lực cho bản thân

Nhưng đằng sau sự "trống rỗng" tạm thời ấy là một thực tế cần đối mặt, Sascha (biệt danh Zverev) sẽ bước vào trận chung kết Roland Garros 2026 với Flavio Cobolli. Một trận đấu mà anh không còn bất kỳ lý do gì để bao biện nếu lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp bạc danh giá.

Bóng ma quá khứ và sự thờ ơ đầy ám ảnh

Đối với một tay vợt đã nếm trải đủ mọi cay đắng ở những lằn ranh sinh tử như Zverev, trạng thái "trống rỗng" không hẳn là sự thư thái. Đó là một tấm khiên tâm lý mà anh tự dựng lên để chống chọi lại những áp lực đang bủa vây.

Ở tuổi 29, Zverev đang sở hữu một gia sản mà mọi đồng nghiệp phải thèm khát: 24 danh hiệu ATP, 2 lần vô địch ATP Finals, và một tấm HCV Olympic Tokyo danh giá. Thế nhưng, thế giới tennis vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại của một kẻ "thiếu một danh hiệu để trở thành vĩ đại".

Nhìn lại lịch sử, ba trận chung kết Grand Slam trước đây của Zverev là ba cuốn phim bi kịch với những kịch bản đau đớn khác nhau:

- US Open 2020: Dẫn trước Dominic Thiem 2 set để rồi sụp đổ hoàn toàn ở loạt tie-break set 5 khi chỉ cách vinh quang đúng 2 điểm.

- Roland Garros 2024: Bất lực nhìn Carlos Alcaraz lật ngược thế cờ trên chính mặt sân Philippe-Chatrier.

- Australian Open 2025: Trận thua chóng vánh trước Jannik Sinner khiến anh phải thốt lên cay đắng: "Tôi chỉ đơn giản là chưa đủ giỏi".

Ba lần sắm vai "kẻ làm nền" cho lịch sử là ba vết thương rỉ máu. Và giờ đây, tại Paris 2026, khi số phận một lần nữa đưa anh đến trước cửa thiên đường, sự suy tư của Zverev chính là nỗi sợ hãi về một kịch bản nghiệt ngã cũ sẽ lặp lại.

Thiên thời địa lợi cho tay vợt Đức

Nếu như ở những giải đấu trước, Zverev có thể đổ lỗi cho lá thăm may rủi hoặc sự xuất chúng của "Big 3" thế hệ mới, thì tại Roland Garros 2026, anh đã không còn bất kỳ cái cớ nào để bấu víu. Định mệnh đã dọn sẵn cho anh một con đường bằng phẳng đến mức không tưởng.

Sự thanh lọc của các thế lực: Đại kình địch Jannik Sinner, người từng gieo sầu cho anh ở Melbourne đầu năm và sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước Zverev đã bị loại sốc từ vòng 2 bởi Cerundolo. Carlos Alcaraz rút lui vì chấn thương rách cơ bụng, còn nhà vua kỳ cựu Novak Djokovic cũng ngậm ngùi rời ở vòng 3.

Trong khi Zverev phải vắt kiệt sức lực suốt 3 giờ 01 phút để khuất phục sức trẻ của Jakub Mensik (với các tỷ số 7-5, 6-2, 3-6, 6-3), thì đối thủ của anh ở chung kết là Flavio Cobolli lại nghiễm nhiên nhận tấm vé vớt mà không tốn một giọt mồ hôi. Người đồng hương của Cobolli là Matteo Arnaldi đã bất ngờ tuyên bố rút lui ngay trước thềm trận bán kết 2 do sốt virus.

Zverev bước vào trận chung kết với tư thế của một hạt giống số 2, kẻ bề trên tuyệt đối xét về cả thứ hạng, đẳng cấp lẫn kinh nghiệm trận mạc.

Nếu không thể lên ngôi, Zverev cũng nên bao biện điều gì cho thất bại

Sự lạnh lùng của những con số

Những thống kê từ đầu giải cho thấy Alexander Zverev đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Flavio Cobolli. Tay vợt người Đức từng 4 lần vào chung kết Grand Slam, trong khi Cobolli lần đầu góp mặt ở trận đấu lớn nhất sự nghiệp.

Zverev thắng 18/20 trận sân đất nện gần nhất, sở hữu giao bóng uy lực, tỷ lệ ăn điểm giao bóng một lên tới 79% và được nhà cái đánh giá vượt trội. Trong khi đó, Cobolli gây ấn tượng bằng lối đánh tấn công giàu năng lượng nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu đỉnh cao.

Với phong độ, bản lĩnh và sự ổn định đang có, Zverev được xem là ứng viên sáng giá hơn cho chức vô địch Roland Garros 2026.

Áp lực lớn đang ở phía Zverev

Dù được đánh giá cao hơn, Zverev mới là người chịu áp lực lớn nhất trước trận chung kết. Trong khi đó, Flavio Cobolli bước vào trận đấu với tâm lý rất thoải mái khi không bị đặt quá nhiều kỳ vọng.

Tay vợt người Ý thậm chí còn khẳng định trong buổi họp báo: "Áp lực vô địch thuộc về Zverev, không phải tôi. Tôi sẽ chơi trận đấu hay nhất cuộc đời mình". Đó là tuyên bố cho thấy Cobolli sẵn sàng bước vào trận đấu với tinh thần không còn gì để mất.

Nếu thất bại, Cobolli vẫn có thể tự hào về giải đấu thành công nhất sự nghiệp. Nhưng với Zverev, một trận thua sẽ là cú sốc lớn khi anh là ứng viên số một cho chức vô địch và không còn phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu như Alcaraz, Sinner hay Djokovic trên hành trình đến trận cuối cùng.

Ở tuổi 29, Zverev cũng không còn được xem là một tài năng trẻ. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào khả năng chịu áp lực của anh trong thời khắc quyết định. Đáng chú ý, hai tay vợt đã gặp nhau hai lần trên sân đất nện mùa này và chia đều chiến thắng, cho thấy Cobolli hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ nếu Zverev không đạt phong độ tốt nhất.

Phán quyết cuối cùng

Trận chung kết trên sân Philippe-Chatrier sẽ là thời khắc định đoạt sự nghiệp của Zverev. Trong quần vợt đỉnh cao, người ta không nhớ một tay vợt đã vào bao nhiêu trận bán kết hay sở hữu bao nhiêu danh hiệu Masters 1000, mà chỉ nhớ những nhà vô địch Grand Slam.

Zverev đang đứng trước cơ hội lớn nhất để chạm tay vào danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập. Với kinh nghiệm, phong độ và vị thế hiện tại, anh cần thể hiện bản lĩnh của một ứng viên số một, áp đặt thế trận ngay từ đầu và không cho Cobolli cơ hội tạo nên bất ngờ.

Nếu hoàn thành mục tiêu, Zverev sẽ bước lên hàng ngũ những nhà vô địch Grand Slam mà anh đã theo đuổi suốt nhiều năm. Ngược lại, nếu thất bại trước một Cobolli lần đầu dự chung kết, đó sẽ là nỗi tiếc nuối rất lớn khi mọi điều kiện thuận lợi dường như đều đang đứng về phía tay vợt người Đức.

Zverev có cơ hội biến những năm tháng chờ đợi thành vinh quang. Và ở một trận đấu như thế này, chỉ có chiếc cúp vô địch mới là câu trả lời thuyết phục nhất.