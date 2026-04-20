Juventus vs Bologna 20/04/26 - Trực tiếp
1
0
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais 20/04/26 - Trực tiếp
0
2
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City dự kiến lên đầu bảng đêm thứ Tư, Liverpool bỏ xa Chelsea

Sự kiện: Premier League 2025-26

Bảng xếp hạng Premier League đã có biến động mới ở cả 3 cuộc đua chính, đặc biệt là cuộc đua vô địch.

   

Cuộc đua vô địch Premier League đã trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Trong buổi tối Chủ nhật tại Etihad, các bàn thắng của Rayan Cherki và Erling Haaland đã mang về thắng lợi nghẹt thở 2-1 cho Man City trước Arsenal, và đưa cuộc đua vô địch ngả về phía "The Citizens".

Haaland ghi bàn quyết định mang về chiến thắng then chốt của Man City trước Arsenal

Trận thua "chí mạng" này khiến Arsenal dù vẫn hơn Man City 3 điểm, nhưng Man City còn 1 trận chưa đá và nếu thắng trận đó, Man City sẽ bằng điểm. Hiệu số 2 đội đang chỉ cách nhau 1 đơn vị, nên Man City thắng trận đá bù đồng nghĩa họ ít nhất sẽ bằng hiệu số với Arsenal (nếu thắng cách biệt tối thiểu) trong khi đã hơn Arsenal về đối đầu (hai đội hòa 1-1 ở lượt đi).

Và các fan Man City sẽ không phải chờ lâu. Trận kế tiếp của đội bóng này sẽ là tại sân Turf Moor của ứng viên rớt hạng Burnley (2h, 23/4), tức đêm thứ Tư này Pep Guardiola cùng các học trò có thể sẽ leo lên đỉnh Premier League.

Bên dưới cuộc đua vô địch, đã có thêm những đột biến mới ở cuộc đua top 5 cho vé dự Champions League mùa sau. 1 ngày sau khi MU đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge, 2 đội xếp sau của MU là Aston Villa và Liverpool đều đã giành những thắng lợi vô cùng quan trọng để củng cố vị trí của mình.

Aston Villa một cách nghẹt thở vượt qua Sunderland 4-3 trên sân nhà Villa Park nhờ bàn thắng phút 90+3 của bản hợp đồng tiếp viện tháng 1 Tammy Abraham, và công lớn của cựu tiền đạo Chelsea này đã đưa Aston Villa tiếp tục bằng điểm MU (58) dù đứng dưới do kém hiệu số. Trong khi đó, Liverpool đã thắng trận derby Merseyside 2-1 trước Everton nhờ Virgil Van Dijk với một cú đánh đầu ở tận phút 90+10.

Van Dijk lập công khiến Liverpool đã hơn Chelsea tới 7 điểm trong cuộc đua top 5

Không thể nói hết được ý nghĩa lớn về tinh thần của 2 trận thắng này, bởi Liverpool dù đứng thứ 5 nhưng với 55 điểm, họ đã bỏ cách Chelsea tận 7 điểm trong khi chỉ còn 5 vòng nữa. Không những vậy, Chelsea đã bị Brentford lẫn Bournemouth san bằng số điểm, nên đến suất Europa League cũng chưa chắc đã về tay "The Blues".

Trong khi đó ở cuộc chiến trụ hạng, 1 ngày sau khi Tottenham rơi 2 điểm đầy đáng tiếc trên sân nhà trước Brighton, Nottingham Forest đã đánh bại Burnley 4-1 nhờ cú hat-trick của Morgan Giggs-White. Như vậy Nottingham đã hơn Tottenham tới 5 điểm và đang gần vạch an toàn.

Giờ Spurs phải hy vọng West Ham sẽ sẩy chân vào đêm thứ 2 trên sân của Crystal Palace (2h, 21/4) để có hy vọng thoát khỏi khu vực xuống hạng ở vòng sau. Tottenham chỉ phải gặp đội bét bảng ở vòng 34 trong khi West Ham sẽ đấu một Everton đang tranh vị trí dự cúp châu Âu. 

BXH Premier League sau ngày thi đấu 19/4

Trực tiếp bóng đá Man City - Arsenal: Havertz đánh đầu sạt xà ngang (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 33 Ngoại hạng Anh) Arsenal không thể tiếc nuối hơn với cú đánh đầu sạt xà ngang của Havertz ở phút 90+5.

-19/04/2026 23:50 PM (GMT+7)
