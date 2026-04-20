Arsenal thua Man City: Arteta tin cuộc đua vô địch vẫn trong tầm tay

Juventus vs Bologna 20/04/26 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
1
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais 20/04/26 - Trực tiếp
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
0
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
2
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Arsenal thua Man City: Arteta tin cuộc đua vô địch vẫn trong tầm tay

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Arsenal Manchester City

HLV Mikel Arteta vẫn cảm thấy Arsenal của ông vẫn nắm trong tay ưu thế ở cuộc đua vô địch Premier League dù vừa thua Man City.

   

HLV Mikel Arteta: "Suýt, nhưng không đủ"

Man City thắng trân đại chiến của cuộc đua vô địch nhưng Arsenal đã tỏ ra rất đáng gờm, họ thậm chí bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt trước khi Erling Haaland đưa Man City vượt lên 2-1. Sau trận, HLV Mikel Arteta thừa nhận ông thấy khá tiếc vì thua theo một cách sát nút như vậy.

Arteta tiếc nuối khi Arsenal không thể có điểm ra về

Arteta tiếc nuối khi Arsenal không thể có điểm ra về

"Tôi không nghĩ có sự khác biệt giữa hai đội", ông nhận định. "Nhưng nếu anh không tận dụng cơ hội còn họ có trình độ cá nhân rất cao thì thua là kết quả có thể xảy ra, và nó đã xảy ra. Bóng vào lưới đôi khi còn cần cả yếu tố may mắn, công thêm sự lạnh lùng và chính xác ở từng thời điểm của mỗi cầu thủ".

"Chúng tôi đã chơi tốt, có thể thấy ở cuối trận rằng thái độ của các cầu thủ là không buông xuôi. Có thể các cầu thủ của tôi đôi lúc chệch choạc, nhưng nhìn chung chúng tôi đã kéo trận đấu vào những tình thế mà chúng tôi muốn. Chúng tôi suýt thắng, nhưng chỉ là suýt, không đủ. Một cơ hội đã mất đi nhưng vẫn còn 5 trận nữa để tiếp tục tiến về phía trước".

Man City giờ nắm ưu thế ở cuộc đua vô địch nhưng Arteta chưa cảm thấy có gì để phải ngã lòng. "Arsenal đã đá rất nhiều trận mùa này và chúng tôi vẫn còn mục tiêu ở Champions League. Giờ là lúc tập trung vào từng trận và đã đến được đây là nhờ nỗ lực của tất cả mọi người. Chúng tôi có niềm tin vào chức vô địch và cuộc đua vẫn nằm trong tay chúng tôi", Arteta phát biểu.

Odegaard tiếc vì thua dù Arsenal đá tốt

Martin Odegaard sau trận đấu đã nhìn nhận rằng dù thua, đây không phải trận đấu tồi của Arsenal và thậm chí đã có nhiều điểm tích cực so với các trận trước đó.

Odegaard thất vọng sau trận thua sát nút

Odegaard thất vọng sau trận thua sát nút

"Tôi rất thất vọng vì không thắng hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đều đủ sức thắng được trận này", Odegaard nói. "Chúng tôi pressing tốt và ở hiệp 2 đã tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Những tình tiết nhỏ nhặt cũng định đoạt trận đấu và tiếc rằng điều đó đã khiến chúng tôi tay trắng về nhà, bóng đá ở cấp độ này là vậy".

"Thật sự là bực nhưng tôi thấy chúng tôi đã làm tốt ở nhiều mặt. Khâu pressing bên phần sân đối thủ đã được tiến hành tốt và chúng tôi nhìn chung phòng ngự tốt ngoại trừ ở các pha ghi bàn của họ. Có một số thời điểm chúng tôi không bình tĩnh khi xử lý bóng, nhưng ở hiệp 2 cơ hội ghi bàn được tạo ra không ít và đáng lẽ đã phải được tận dụng".

Khi được hỏi anh có lạc quan về cuộc đua vô địch, Odegaard đáp: "Tất nhiên, chúng tôi đều tin mình sẽ thành công".

Kết quả bóng đá Man City - Arsenal: 90 phút kịch tính, dấu ấn siêu sao (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Man City - Arsenal: 90 phút kịch tính, dấu ấn siêu sao (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 33 Ngoại hạng Anh) Trận đại chiến cho ngôi vô địch đã trải qua hơn 90 phút hết sức kịch tính và đã phân thắng bại.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

20/04/2026 01:05 AM (GMT+7)
