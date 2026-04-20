Arsenal thua Man City: Arteta tin cuộc đua vô địch vẫn trong tầm tay

HLV Mikel Arteta: "Suýt, nhưng không đủ"

Dù Man City thắng trân đại chiến của cuộc đua vô địch nhưng Arsenal đã tỏ ra rất đáng gờm, họ thậm chí bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt trước khi Erling Haaland đưa Man City vượt lên 2-1. Sau trận, HLV Mikel Arteta thừa nhận ông thấy khá tiếc vì thua theo một cách sát nút như vậy.

Arteta tiếc nuối khi Arsenal không thể có điểm ra về

"Tôi không nghĩ có sự khác biệt giữa hai đội", ông nhận định. "Nhưng nếu anh không tận dụng cơ hội còn họ có trình độ cá nhân rất cao thì thua là kết quả có thể xảy ra, và nó đã xảy ra. Bóng vào lưới đôi khi còn cần cả yếu tố may mắn, công thêm sự lạnh lùng và chính xác ở từng thời điểm của mỗi cầu thủ".

"Chúng tôi đã chơi tốt, có thể thấy ở cuối trận rằng thái độ của các cầu thủ là không buông xuôi. Có thể các cầu thủ của tôi đôi lúc chệch choạc, nhưng nhìn chung chúng tôi đã kéo trận đấu vào những tình thế mà chúng tôi muốn. Chúng tôi suýt thắng, nhưng chỉ là suýt, không đủ. Một cơ hội đã mất đi nhưng vẫn còn 5 trận nữa để tiếp tục tiến về phía trước".

Man City giờ nắm ưu thế ở cuộc đua vô địch nhưng Arteta chưa cảm thấy có gì để phải ngã lòng. "Arsenal đã đá rất nhiều trận mùa này và chúng tôi vẫn còn mục tiêu ở Champions League. Giờ là lúc tập trung vào từng trận và đã đến được đây là nhờ nỗ lực của tất cả mọi người. Chúng tôi có niềm tin vào chức vô địch và cuộc đua vẫn nằm trong tay chúng tôi", Arteta phát biểu.

Odegaard tiếc vì thua dù Arsenal đá tốt

Martin Odegaard sau trận đấu đã nhìn nhận rằng dù thua, đây không phải trận đấu tồi của Arsenal và thậm chí đã có nhiều điểm tích cực so với các trận trước đó.

Odegaard thất vọng sau trận thua sát nút

"Tôi rất thất vọng vì không thắng hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đều đủ sức thắng được trận này", Odegaard nói. "Chúng tôi pressing tốt và ở hiệp 2 đã tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Những tình tiết nhỏ nhặt cũng định đoạt trận đấu và tiếc rằng điều đó đã khiến chúng tôi tay trắng về nhà, bóng đá ở cấp độ này là vậy".

"Thật sự là bực nhưng tôi thấy chúng tôi đã làm tốt ở nhiều mặt. Khâu pressing bên phần sân đối thủ đã được tiến hành tốt và chúng tôi nhìn chung phòng ngự tốt ngoại trừ ở các pha ghi bàn của họ. Có một số thời điểm chúng tôi không bình tĩnh khi xử lý bóng, nhưng ở hiệp 2 cơ hội ghi bàn được tạo ra không ít và đáng lẽ đã phải được tận dụng".

Khi được hỏi anh có lạc quan về cuộc đua vô địch, Odegaard đáp: "Tất nhiên, chúng tôi đều tin mình sẽ thành công".