Man City thắng lớn Arsenal: Pep nhắc nhở học trò, Haaland trần tình vụ húc đầu

Pep Guardiola: "Đây chưa phải lúc ăn mừng vội"

Man City có thể lên đỉnh bảng Premier League vào giữa tuần này tại sân của Burnley, sau khi họ đánh bại Arsenal 2-1 trong cuộc đấu trực tiếp giữa 2 ứng viên vô địch tại Emirates. Man City chỉ còn kém Arsenal 3 điểm, vẫn còn 1 trận chưa đá, chỉ kém Arsenal 1 đơn vị hiệu số nhưng đã hơn về đối đầu.

Dù vậy Pep Guardiola biết rằng chưa có gì để quá vui mừng vào lúc này. "Hãy nhìn vào thực tế: Arsenal vẫn đang đầu bảng. Họ vẫn hơn hiệu số so với chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ăn mừng, nhưng sau đó là tập trung trở lại cho trận gặp Burnley. Đây sẽ không phải lúc thả lỏng", ông nhấn mạnh.

Đây là một trận rất hay đối với Pep và ông cũng dành lời khen cho bên thua cuộc. "Đây là trận đấu quảng bá tuyệt vời cho Premier League. Arsenal đá rất quyết liệt, tranh chấp tốt, họ thực ra có cơ hội nhiều hơn chúng tôi. Đây có lẽ là một trong những đội bóng ngang ngửa nhất tôi từng phải đối đầu khi xét mọi khía cạnh, từ tranh chấp 1-chọi-1, không chiến, v.v....", ông đánh giá.

"Declan Rice khi tranh bóng 2 thì thực sự tuyệt vời, cậu ta có lẽ là cầu thủ hay nhất thế giới về khoản đó. Arsenal không để chúng tôi lên bóng dễ, và khi họ có đà lên bóng là đã 2 lần đá trúng cột dọc lẫn buộc thủ môn của chúng tôi phải vào thế đối mặt. Lằn ranh thắng thua hôm nay là hết sức mong manh và may là chúng tôi đã thắng".

Cũng vì sự tôn trọng đó mà Pep cho rằng đà phong độ của mỗi bên có thể thay đổi rất nhanh dù kết quả trận này ra sao. "Tôi vẫn chưa quên việc họ từng thua chúng tôi cách đây vài mùa và sau đó thắng liên tiếp để có lúc lên đầu bảng. Họ lúc này vẫn đang đá ở Champions League và đã vào tới bán kết. Chưa thể nói họ sẽ tiếp tục sa sút", Pep bình luận,

Pep sau đó dành lời ca ngợi cho Nico O'Reilly, người kiến tạo bàn quyết định của Haaland. "Tuyệt vời, cả ở tấn công, phòng ngự lẫn bóng chết. Tôi không biết có nên gọi cậu ấy là cầu thủ hay nhất mùa, nhưng cầu thủ trẻ hay nhất mùa? Chắc chắn rồi, làm ơn chuyển phát giải thưởng đến đây sớm".

Donnarumma mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn gỡ hòa của Arsenal, nhưng Pep nói ông vui vì các đồng đội đã khích lệ thủ môn người Italia. Ông thậm chí còn chê Khusanov ở tình huống đó dù Khusanov đã chơi một trận rất hay: "Tôi nghĩ pha đó Khusa phải làm tốt hơn, sau khi Matheus (Nunes) ném biên về là cậu ấy phải chắn đường không cho Havertz lao lên vì Havertz đã luôn là một tiền đạo rất quyết liệt".

Erling Haaland: "Tôi không bao giờ ngã để câu thẻ đỏ"

Giành chức vô địch Premier League là điều không nhiều người nghĩ Man City có thể làm được ở đầu mùa giải, và đến giữa mùa cũng vậy. Nhưng trận thắng Arsenal 2-1 đã mang lại lợi thế to lớn cho "The Citizens", và Erling Haaland là người hùng trận đấu với bàn thắng ở phút 65.

Trung phong người Na Uy ăn mừng như điên sau trận và thậm chí còn cất tiếng hát. Anh chia sẻ rằng rất khó để kiềm chế cảm xúc: "Tôi vui quá, không thể nào nói hết được cảm xúc lúc này. Đây là một chiến thắng tuyệt vời và cũng là khoảnh khắc lớn cho cá nhân tôi".

"Mọi trận đấu đều sẽ là chung kết và gặp Burnley cũng sẽ là chung kết. Chúng tôi phải tập trung và nỗ lực hết sức cũng như khiêm tốn nhìn nhận bản thân, nhưng lúc này có thể nói chúng tôi đang rất lạc quan".

Một phần sự lạc quan đó là bởi Haaland đã nhìn thấy sự xuất sắc từ các đồng đội. "Bernardo (Silva), khi tôi thấy anh ấy đánh đầu phá quả tạt dành cho Gyokeres, tôi đã phải thốt lên rằng anh ấy như Fabio Cannavaro vậy", Haaland nói.

Đây là một trận đấu mà Haaland một lần nữa phải vùng vẫy trước 2 trung vệ rắn mặt của Arsenal, anh đặc biệt thường xuyên va chạm với Gabriel và cuối trận Gabriel thậm chí còn húc đầu nhẹ vào Haaland dẫn đến xô xát. Đáng nói là Gabriel chỉ bị thẻ vàng, có ý kiến cho rằng đáng lẽ Haaland phải lăn quay ra để khiến trọng tài rút thẻ đỏ.

Nhưng Haaland cho biết: "Tôi biết là nếu tôi ngã ra thì có thể cậu ta (Gabriel) sẽ bị thẻ đỏ. Nhưng tôi sẽ không là thế trừ khi tôi thực sự bị kẻ khác tấn công".

"Đối đầu Gabriel lúc nào cũng là những màn đánh nhau, tôi chẳng biết nên mô tả điều đó theo cách nào khác. Tất nhiên tôi đã ghi được bàn ở giây phút quyết định, còn việc tôi chơi tốt hơn hôm nay khi gặp cậu ta thì cái đó phải để người khác đánh giá".

Bernardo Silva tán dương Haaland, tiết lộ đã muốn rời Man City từ lâu

Sau khi xác nhận mình sẽ rời CLB sau gần 1 thập kỷ cống hiến, Bernardo Silva đã chơi một trận để đời và đóng góp lớn vào chiến thắng trước Arsenal. Sau trận anh cho biết cách đây nửa tháng anh và các đồng đội vẫn còn chưa nghĩ về ngôi vô địch.

"Cách đây 2 tuần viễn cảnh hiện tại vẫn là rất ít tính khả thi, chúng tôi chỉ biết đá từng trận và hy vọng những điều tốt nhất sẽ đến. Nhưng hôm nay chúng tôi rất lạc quan, đây là một trận đấu khó nhưng hay và chúng tôi đã thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đá tốt cho tới khi sai lầm của Donnarumma xảy ra, còn hiệp 2 dù chúng tôi có kiểm soát tốt hơn nhưng Arsenal tỏ ra rất nguy hiểm", Bernardo chia sẻ.

"Trong những trận thế này, sự khác biệt đến ở tiểu tiết. Hôm nay mọi thứ đã đi theo mong muốn của chúng tôi và tôi rất tự hào vì các anh em đã đá cống hiến và hết mình trong từng pha bóng".

Bernardo sau đó dành lời khen cho Erling Haaland, người ấn định chiến thắng. "Erling hôm nay quá tuyệt vời, không chỉ ghi bàn thôi đâu. Đấu với 2 trung vệ một lúc không bao giờ là dễ nhưng cậu ấy đã chiến đấu như một dã thú", anh nói.

Đoạt chức vô địch sẽ là đoạn kết đẹp cho Bernardo sau những năm cống hiến cho "The Citizens", và anh là thành viên cuối cùng của thế hệ cầu thủ đã đoạt danh hiệu Premier League đầu tiên dưới thời Pep Guardiola. "Tôi đã đưa ra quyết định ra đi từ khá lâu rồi nên mùa giải này là một mùa giải rất xúc động cho cá nhân tôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc trong vinh quang và tôi sẽ cố hết sức trong từng trận đấu", anh bộc bạch.