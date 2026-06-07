Nữ tân vương Roland Garros kế tục Sharapova, siêu sao tuổi teen mới của tennis

Tân vương kế tục Sharapova

Mirra Andreeva đã trở thành nhà tân vô địch đơn nữ Roland Garros sau khi đánh bại hiện tượng người Ba Lan Maja Chwalinska trong trận chung kết với các tỷ số 6-3 6-2. Andreeva giành danh hiệu ở tuổi 19 sau những năm cô đã được xưng tụng là thần đồng của WTA, thậm chí được so sánh với tiền bối Maria Sharapova.

Mirra Andreeva, nhà vô địch Grand Slam đầu tiên sinh từ năm 2005 trở đi

Tay vợt người Nga trong lễ trao giải nói: “Tôi đã xem Roland Garros trên TV từ khi còn rất nhỏ. Chiến thắng giải đấu này là một điều rất lớn. Tôi không thể tin là mình đang cầm chiếc cúp này trên tay, vì vậy xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều vì đã tạo nên một sự kiện tuyệt vời như vậy”.

"Cảm ơn tất cả các em nhặt bóng, trọng tài biên và trọng tài chính. Tôi biết việc thi đấu trên sân trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như tuần đầu tiên không hề dễ dàng, vì vậy xin cảm ơn các bạn đã cố gắng hết sức và giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn trên sân”.

Andreeva dành lời cảm ơn cho bố mẹ, các huấn luyện viên và trợ lý, nhưng trên hết cô cảm ơn chính mình: “Tôi cũng muốn cảm ơn chính mình vì đã tin tưởng vào bản thân, cống hiến 100% ngay cả khi gặp khó khăn, cố gắng mỗi ngày để trở nên tốt hơn, giữ vững niềm tin tin rằng mình có thể làm được, chiến đấu với mọi nỗi sợ hãi bên trong. Chỉ có tôi mới biết 2 tuần qua khó khăn và căng thẳng đến mức nào, vì vậy xin cảm ơn chính tôi đã nỗ lực hết sức và cống hiến những gì tốt nhất".

Những cột mốc mới

Với danh hiệu này, Andreeva chính là tay vợt nữ người Nga đầu tiên đăng quang tại Roland Garros kể từ chính Sharapova vào năm 2014. Cô ngoài ra cũng là tay vợt đầu tiên của thế hệ sinh từ năm 2005 trở đi đoạt chức vô địch Grand Slam, bất kể nam hay nữ. Trước Andreeva, Coco Gauff là tay vợt tuổi teen đầu tiên vô địch Grand Slam khi đăng quang ở US Open 2023.

Chwalinska và Andreeva

Sau chiến thắng tại Paris, Andreeva sẽ có thêm 1570 điểm trên bảng xếp hạng để leo lên vị trí thứ 6. Vị trí này thực ra vẫn kém 1 bậc so với vị trí cao nhất cô từng đạt được.

Dù không thể kết thúc hành trình cổ tích với chiếc cúp danh giá, Maja Chwalinska đã leo tận 93 bậc trên bảng xếp hạng WTA với 1300 điểm giành được. Bắt đầu thi đấu Roland Garros ở vị trí 114, Chwalinskia đã trở thành tay vợt vào chung kết với thứ hạng WTA thấp nhất trong lịch sử giải từ khi thứ hạng này ra đời năm 1975. Cô hiện đã nắm vị trí thứ 21 thế giới, vị trí cao nhất trong sự nghiệp, và chắc chắn sẽ được xếp hạt giống ở Wimbledon.

Bên cạnh đó, Maja Chwalinska vừa kiếm món tiền thưởng lớn chưa từng có trong sự nghiệp chỉ trong vòng 3 tuần qua. Từ chỗ không đủ tiền ở khách sạn và phải nhờ một nhà tài trợ giúp đỡ, tay vợt người Ba Lan được thưởng 1,625 triệu USD cho ngôi Á quân.