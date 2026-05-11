Arsenal thắng nhờ VAR: Arteta khen trọng tài "dũng cảm", HLV West Ham tức giận

Arteta khen tổ trọng tài

Arsenal giành chiến thắng trước West Ham 1-0 ngay tại sân London nhờ pha dứt điểm đổi hướng của Leandro Trossard ở phút 83, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, trận đấu khép lại trong tranh cãi dữ dội khi Callum Wilson tưởng như đã ghi bàn gỡ quý giá cho West Ham trong cuộc chiến trụ hạng, trước khi trọng tài VAR Darren England đề nghị trọng tài chính Chris Kavanagh ra sân xem lại tình huống. Sau quãng thời gian kiểm tra VAR kéo dài, bàn thắng bị từ chối và Arsenal giữ vững chiến thắng quan trọng.

West Ham không được công nhận bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ

Sau trận, Arteta phát biểu: “Đó là quyết định mà tôi nghĩ các trọng tài đã thể hiện sự dũng cảm rất lớn, đồng thời cũng cực kỳ nhất quán với những gì họ nói suốt cả mùa giải. Khi cần chỉ trích, tôi đã từng làm điều đó. Và hôm nay, tôi phải dành lời khen cho họ (tổ VAR), ít nhất là vì đã trao cho trọng tài cơ hội tự đưa ra quyết định.

Trong một khoảnh khắc tách biệt khỏi ánh đèn và sự hỗn loạn, họ đã giúp ông ấy có đủ sự rõ ràng để đưa ra quyết định đúng đắn. Và khi nhìn lại pha bóng theo cách đó, tôi nghĩ đây là một lỗi rất rõ ràng. Đó là một quả đá phạt và bàn thắng cần phải bị từ chối. Vì thế, xin chúc mừng họ bởi họ đã đưa ra một quyết định rất lớn trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thừa nhận trận đấu khiến ông càng hiểu hơn áp lực khổng lồ mà các trọng tài phải đối mặt: “Có lẽ hôm nay tôi mới thực sự nhận ra công việc của trọng tài khó khăn và lớn lao đến mức nào. Bởi chúng ta đang nói về một khoảnh khắc có thể quyết định lịch sử và số phận của hai CLB lớn, những đội đang chiến đấu bằng tất cả những gì họ có để đạt mục tiêu của mình. Áp lực là cực kỳ khủng khiếp”.

Giải thích về quyết định của trọng tài, Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League thông báo: “Sau khi VAR kiểm tra, trọng tài thay đổi quyết định ban đầu công nhận bàn thắng cho West Ham. Thông báo từ trọng tài: ‘Sau khi xem lại, cầu thủ số 19 (Pablo) của West Ham phạm lỗi với thủ môn (Raya). Quyết định cuối cùng là đá phạt trực tiếp’”.

Phía West Ham tức giận

Trong khi đó, HLV Nuno Santo của West Ham tỏ ra vô cùng tức giận khi khẳng định bàn thắng gỡ hòa của đội nhà đáng lẽ phải được công nhận, đồng thời cho rằng sự thiếu nhất quán trong các quyết định.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bức xúc nói: “Cách trận đấu khép lại khiến tất cả chúng tôi đều rất tức giận. Thành thật mà nói, tôi còn không muốn xem lại tình huống đó để tránh càng bực bội hơn. Nhưng rõ ràng có trọng tài, có VAR, và cũng có rất nhiều tình huống tương tự trong quá khứ từng được xử lý theo cách khác. Tôi nghĩ không cần nói thêm quá nhiều nữa.

Trong vài mùa giải gần đây, điều này xảy ra quá nhiều đến mức ngay cả các trọng tài cũng không còn biết chính xác thế nào là phạm lỗi và thế nào thì không. Điều đó tạo ra rất nhiều nghi ngờ và tranh cãi xung quanh các quyết định”.

Đội trưởng Jarrod Bowen của West Ham cũng không giấu nổi sự thất vọng: “Đó là cú sốc thực sự. Chúng tôi nghĩ mình đã chiến đấu tuyệt vời để trở lại trận đấu nhưng rồi mọi thứ lại bị lấy mất. Khi bạn xem đi xem lại một tình huống trên màn hình suốt 5 phút, kiểu gì cũng sẽ tìm ra điều gì đó, luôn có va chạm, kéo người hay tranh chấp trong vòng cấm.

Tôi chắc rằng nếu nhìn đủ lâu thì sẽ thấy thứ để bắt lỗi. Tôi có nghĩ đó là quyết định đúng không ư? Không. Điều khiến chúng tôi thất vọng là sự thiếu nhất quán. Giờ mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng ở CLB này chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi còn 2 trận nữa và hôm nay đội đã làm được nhiều điều tích cực. Chúng tôi phải thắng”.

Arsenal sẽ khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh bằng các trận gặp Burnley và Crystal Palace trong nỗ lực chinh phục chức vô địch nước Anh đầu tiên sau 22 năm.

Về phía West Ham, họ sẽ phải chờ một kết quả có lợi từ trận đấu của Leeds United trước Tottenham, đội hiện đứng thứ 17 và chỉ hơn “Búa tạ” đúng 1 điểm, vào rạng sáng mai (12/5, giờ Việt Nam).