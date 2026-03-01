"Thiên thần" trên sới vật Đặng Linh hạ "siêu đô nữ" Ứng Thị Thơm tại hội làng Triều Khúc

Sới vật Triều Khúc rực lửa đầu xuân

Ngày 27/2, trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội), sới vật trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Ngay từ đầu giờ chiều, tiếng trống thúc liên hồi, các đô vật thực hiện nghi thức “xe đài” trang trọng trước khi nhập cuộc.

Đặng Thị Linh (trang phục đen) ví là "bông hoa" trên sới vật

Không khí hội năm nay càng thêm sôi động khi có sự góp mặt của đô vật Belarus Zakhar Dzmitrychenk ở nội dung nam, tạo nên những màn so tài giàu thể lực và kịch tính. Tuy nhiên, bên cạnh các hạng cân nam, nội dung nữ cũng là điểm nhấn khiến khán giả đặc biệt chờ đợi.

Những keo đấu giằng co, các thế ôm, ghì, phá miếng liên tục được tung ra trong tiếng reo hò không dứt. Sới vật không chỉ là nơi phân định thắng thua, mà còn là không gian tôn vinh tinh thần thượng võ của hội làng truyền thống.

“Thiên thần” Đặng Thị Linh và chiến thắng trước Ứng Thị Thơm

Tâm điểm của nội dung nữ là Đặng Thị Linh (Lào Cai), cô gái sở hữu thân hình mạnh mẽ nhưng gương mặt sáng, thanh tú. Ngay khi bước ra sới, Linh đã thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng điều giữ chân khán giả không chỉ là vẻ ngoài, mà là lối đánh chủ động, chắc tay và đầy quyết đoán.

Trên hành trình chinh phục ngôi vô địch, Linh lần lượt vượt qua nhiều đối thủ khó chịu, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán với Ứng Thị Thơm, sinh viên Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh), gương mặt quen thuộc và giàu thành tích ở các mùa hội trước. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hai bên liên tục giằng co từng thế đánh, không ai chịu nhường ai.

Giữa thời điểm then chốt, Đặng Thị Linh giữ được sự bình tĩnh, chớp cơ hội tung đòn quật dứt khoát khiến đối thủ mất trụ. Khoảnh khắc phân định thắng bại đến bất ngờ, cả sới vật vỡ òa trong tiếng reo hò.

Chiến thắng trước “Siêu đô nữ” Ứng Thị Thơm, sau đó Linh còn lần lượt vượt qua đô Hà Phương, Diệu Thuý, tiến thẳng đến giải nhất nội dung nữ với phần thưởng 5 triệu đồng, khép lại một ngày hội rực lửa bằng hình ảnh đẹp. Sự kết hợp giữa sức mạnh, bản lĩnh và nét duyên hiếm có biến Đặng Linh thành “bông hoa” sới vật Triều Khúc.