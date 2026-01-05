HLV U23 Jordan đặc biệt dè chừng 3 ngôi sao nào của U23 Việt Nam?

🎯 Trận ra quân mang tính bản lề của cả giải đấu

Trước thềm trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, HLV Omar Najhi của U23 Jordan đã có những chia sẻ thẳng thắn về đối thủ U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Jordan đánh giá cao sự tiến bộ nhanh chóng của thầy trò HLV Kim Sang Sik, đồng thời khẳng định mục tiêu của Jordan là giành chiến thắng ngay ở trận mở màn.

HLV Omar Najhi của U23 Jordan trả lời họp báo chiều 5/1.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Omar Najhi nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của giải đấu cũng như trận đấu đầu tiên: “Đây là một giải đấu rất quan trọng với U23 Jordan. Trận ra quân thường bộc lộ nhiều vấn đề, nhưng cũng là lúc chúng tôi tìm ra các giải pháp cho chặng đường phía trước”.

Theo ông, những gì diễn ra ở trận đấu đầu tiên sẽ ảnh hưởng lớn đến cách vận hành của đội bóng trong suốt giải: “Không chỉ là kết quả, trận ra quân còn cho thấy đội bóng đang ở trạng thái nào và cần điều chỉnh ra sao”.

⚙️ Jordan chuẩn bị toàn diện về thể lực, chiến thuật và tinh thần

HLV Omar Najhi cho biết U23 Jordan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu được tổ chức ở Saudi Arabia. “Chúng tôi sẵn sàng về thể lực, chiến thuật và đặc biệt là tinh thần thi đấu. Các cầu thủ đều hiểu rõ ý nghĩa của trận đấu này và thể hiện quyết tâm rất cao”, ông Omar Najhi nói.

Nhà cầm quân người Jordan nói thêm: “Một khởi đầu tốt sẽ giúp toàn đội có thêm sự tự tin và tự do hơn trong lối chơi ở những trận tiếp theo”.

📈 U23 Việt Nam tiến bộ nhanh, chơi bóng đá hiện đại

Đánh giá về đối thủ, HLV Omar Najhi dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam: “Chúng tôi đã phân tích rất kỹ. U23 Việt Nam là đội bóng tốt, chơi bóng đá hiện đại và có sự tiến bộ rõ rệt chỉ trong vài tháng gần đây. U23 Việt Nam vừa vô địch một giải đấu khu vực, điều đó cho thấy họ đang đi lên rất nhanh. Đây là đối thủ mà U23 Jordan buộc phải hết sức cẩn trọng”.

👀 Ba cái tên khiến U23 Jordan đặc biệt chú ý

HLV Omar Najhi thẳng thắn chỉ ra những cá nhân nổi bật bên phía U23 Việt Nam. “Tôi ấn tượng với Nguyễn Đình Bắc (số 7), Khuất Văn Khang (số 11) và Nguyễn Phi Hoàng (số 17). Họ đều là những cầu thủ giỏi, có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến”, HLV trưởng U23 Jordan thẳng thắn cho hay.

Ông nói thêm: “Điều này khá rõ ràng với nhiều người. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã phân tích những điểm có thể khai thác để tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng. Trước một đội bóng mạnh như U23 Việt Nam, Jordan phải tập trung cao độ”.

🔥 Kỳ vọng lớn từ quê nhà trở thành động lực thi đấu

Nói về áp lực từ người hâm mộ Jordan, HLV Omar Najhi cho rằng đó là động lực tích cực. “Bóng đá Jordan đang ở giai đoạn rất tốt, với việc giành vé dự World Cup 2026 và lọt vào chung kết Arab Cup 2025. Vì vậy, kỳ vọng từ quê nhà là điều dễ hiểu”.

“Chúng tôi nhấn mạnh yếu tố tinh thần, giúp cầu thủ hiểu rằng họ phải có trách nhiệm thể hiện bản thân. Muốn góp mặt ở đội tuyển quốc gia và hướng tới World Cup, thì không còn cách nào tốt hơn là tận dụng giải đấu này”.

🤝 Sự tôn trọng dành cho HLV Kim Sang Sik

HLV Omar Najhi dành sự đánh giá cao cho người đồng nghiệp bên phía U23 Việt Nam: “Việt Nam tiến bộ từng ngày và HLV Kim Sang Sik đang làm rất tốt công việc của mình. Đây là một tập thể nguy hiểm với bất kỳ đối thủ nào.

Sau khi theo dõi, tôi thấy U23 Việt Nam chơi bóng khá hay và hiện đại. Tôi tôn trọng HLV Kim Sang Sik và chúc ông những điều tốt đẹp cho trận đấu ngày mai cũng như phần còn lại của sự nghiệp”.

🏁 Mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Việt Nam

Khép lại buổi họp báo, HLV Omar Najhi nhấn mạnh cách tiếp cận thực tế của U23 Jordan: “Kỳ vọng từ người hâm mộ là rất lớn, nhưng chúng tôi hiểu rằng phải đi từng trận một. Mục tiêu trước mắt là giành chiến thắng ở trận đấu ngày mai, sau đó mới chuẩn bị cho những trận tiếp theo”.

Cầu thủ Amin Al-Shinaina phát biểu: “Chúng tôi tôn trọng đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và tập trung để đạt được 3 điểm và khiến người hâm mộ hạnh phúc”.