Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam – U22 Hàn Quốc: Duyên hơn lần trước để vô địch? (Panda Cup)

U22 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc đã không thể chọc thủng lưới dù có cơ hội trong trận thua 0-1 trước U22 Uzbekistan. Nhưng diễn biến của trận còn lại của lượt 2 đã khiến cục diện giải đấu trở nên rất thú vị: Thắng lợi 2-0 của U22 Trung Quốc trước U22 Hàn Quốc khiến cả 4 đội đều đang có 3 điểm sau 2 lượt trận.

U22 Việt Nam (áo trắng) đã suýt đánh bại U22 Hàn Quốc hồi tháng 3

4 đội chỉ hơn kém nhau về chỉ số phụ nên chuyện ai đăng quang sẽ phụ thuộc vào tỷ số từng trận. Dù vậy đây chỉ là giải giao hữu và với HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện, chơi tốt trước U22 Hàn Quốc và có điểm đã là quá tốt. 2 trận đã qua U22 Việt Nam đều nhiều thời điểm bị đối phương lấn lướt, nhưng các cầu thủ đã tỏ ra bền bỉ và không nao núng trong những tình thế khó khăn.

U22 Hàn Quốc không phải đối thủ yếu, họ đã thắng U22 Uzbekistan 2-0 ở trận mở màn trong thế trận khá áp đảo. Tuy nhiên sự thiếu ổn định của bóng đá trẻ luôn hiện hữu và đội tuyển này đã lần thứ 2 liên tiếp thua U22 Trung Quốc chỉ trong năm nay. Lần trước đó là tại giải CFA Team China hồi tháng 3, và khi đó U22 Việt Nam đã suýt đánh bại U22 Hàn Quốc 1-0 nếu không vì bàn gỡ hòa phút 90+5.

Khác với U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan thực tế dùng nhiều tuyển thủ U20, đội hình của U22 Hàn Quốc là dàn cầu thủ U22 đúng nghĩa và đa phần đã góp mặt ở Diêm Thành hồi mùa xuân năm nay, nên U22 Việt Nam không xa lạ gì lực lượng của đối phương. Đấu pháp phòng ngự phản công của U22 Việt Nam vẫn sẽ không thay đổi, nhưng U22 Việt Nam nếu cần tấn công sẽ tiếp tục phát huy khả năng tạo cơ hội trong các pha bóng cố định.

Khâu dứt điểm sẽ là điều U22 Việt Nam cần cải thiện do chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời cơ tốt trong 2 trận trước. Chỉ cần phòng ngự chặt chẽ và tận dụng được chỉ 1 cơ hội, U22 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ lần này và không chừng mơ về ngôi đầu nếu kết quả trận còn lại đi theo hướng thuận lợi.

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận.

U22 Hàn Quốc: Moon Hyun Ho, Kang Min Jun, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Park Jun Seo, Park Hyun Bin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Lee Geon Hee, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 1-0.