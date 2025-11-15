HLV U22 Việt Nam khen học trò chơi hay trước đối thủ mạnh U22 Uzbekistan

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh có những chia sẻ sau khi đội tuyển U22 Việt Nam để thua sát nút 0-1 trước U22 Uzbekistan tại giải giao hữu Panda Cup 2025 ở Trung Quốc chiều 15/11.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh có những chia sẻ sau khi đội tuyển U22 Việt Nam để thua sát nút 0-1 trước U22 Uzbekistan tại giải giao hữu Panda Cup 2025 ở Trung Quốc chiều 15/11.

Đối thủ mạnh, U22 Việt Nam vẫn giữ được thế trận

Sau trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh giá cao màn trình diễn của U22 Việt Nam trước U22 Uzbekistan, đội bóng thuộc nhóm mạnh nhất châu lục.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam

Dù nhận thất bại 0-1, nhà cầm quân họ Đinh cho rằng toàn đội đã thể hiện tinh thần quyết tâm, kỷ luật và tiếp tục thu về nhiều bài học quan trọng cho hành trình hướng đến SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U22 Việt Nam đã đối đầu với một đối thủ chất lượng, tổ chức bài bản và giàu kinh nghiệm quốc tế. Bàn thua sớm khiến đội buộc phải điều chỉnh chiến thuật, nhưng các cầu thủ vẫn duy trì được sự ổn định trong vận hành.

Ông nói: “Các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu với tinh thần quyết tâm và kỷ luật. Dù nhận bàn thua sớm, toàn đội vẫn bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ”.

Còn điểm yếu, nhưng cơ hội vẫn được tạo ra

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đội vẫn có nhiều điểm cần cải thiện, nhất là ở khả năng xử lý cuối cùng và duy trì nhịp gây sức ép. Trong hiệp hai, U22 Việt Nam tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng thiếu chút chính xác để ghi bàn.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Kết quả này tiếc chứ. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu quyết đoán ở những pha cuối. Mục tiêu tại giải là xây dựng đội hình và tích lũy kinh nghiệm, nên toàn đội sẽ họp rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn”.

Chuẩn bị đối đầu U22 Hàn Quốc

Đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam là U22 Hàn Quốc (ngày18/11), đội bóng sở hữu thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích trận đấu, điều chỉnh nhân sự tùy theo thể trạng từng cầu thủ.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện U22 Việt Nam trước trận

HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện U22 Việt Nam trước trận

“Chúng tôi sẽ hướng đến sự tổ chức tốt hơn, giữ cự ly đội hình và cải thiện chất lượng xử lý. Đồng thời tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu”, quyền HLV U22 Việt Nam nói.

Tinh thần tích cực dù bị dẫn trước

HLV Đinh Hồng Vinh đặc biệt hài lòng với phản ứng tinh thần của các cầu thủ khi sớm gặp bất lợi: “Bàn thua sớm ảnh hưởng chiến thuật, nhưng toàn đội không bị cuốn theo đối thủ. Các cầu thủ giữ được sự ổn định và tiếp tục tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tôi đánh giá cao tinh thần đó”.

Hướng tới trận cuối với U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào ngày 16/11, chuẩn bị cho lượt trận cuối gặp U22 Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 18/11 (giờ Việt Nam). Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng trước giai đoạn nước rút tiến đến SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

15/11/2025 20:04 PM (GMT+7)

