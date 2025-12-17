Báo Thái Lan đánh giá U22 Việt Nam cao hơn, lo "Voi chiến" mất HCV SEA Games

Báo chí Thái Lan lo ngại sức mạnh U22 Việt Nam

Ký giả Bee Bangpakong trên tờ Thairath nhận xét: "Theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối bằng chính mắt mình, tôi phải thừa nhận rằng các cầu thủ mang U22 Việt Nam thể hiện lối chơi vượt trội hơn U22 Thái Lan một cách khá rõ ràng.

Dù chỉ ghi được hai bàn để đánh bại Philippines – đội bóng chơi rất kiên cường – ở giai đoạn cuối trận trong thế khá vất vả, nhưng chất lượng trong cách tổ chức tấn công của đội bóng áo đỏ đã tiến bộ hơn nhiều so với hai trận vòng bảng.

Tờ Thairath e ngại sức mạnh của U22 Việt Nam

Trái lại, U22 Thái Lan của chúng ta ở trận gặp U22 Malaysia lại chơi với tâm thế “đủ để qua vòng”, ưu tiên sự an toàn nhằm giành vé vào chung kết trước đã, còn những vấn đề khác tính sau".

Ký giả này lo ngại vấn đề U22 Thái Lan quá phụ thuộc vào Yotsakon Burapha - chân sút đã ghi 6 bàn ở kỳ SEA Games lần này: "Ngoài bàn thắng sớm từ cú sút phạt cực kỳ sắc bén của “Mix” Burapha, giúp U22 Thái Lan vươn lên dẫn trước ngay đầu trận, thì sau đó các cầu thủ áo xanh gần như không tạo ra thêm nhiều pha bóng thực sự đáng nhớ. Nhiều người chơi khá ì ạch, không đạt phong độ, khiến thế trận thiếu sự mạch lạc và kém hấp dẫn".

U22 Thái Lan còn nhiều lỗ hổng

Tờ Thairath tiếp tục nhận xét: "Thực tế, U22 Malaysia phải chơi thiếu người, U22 Thái Lan có lợi thế quân số và lẽ ra cần kiểm soát trận đấu tốt hơn. Thế nhưng càng đá, đội bóng của chúng ta lại càng để cho đối thủ chỉ còn 10 người phản công nguy hiểm, khiến không ít lần người hâm mộ phải thót tim.

U22 Thái Lan (áo xanh) chơi chưa thực sự tốt trước U22 Malaysia

Rất may là “Phet” Sarawas Phothiman, thủ môn của Thái Lan, đã thi đấu cực kỳ điềm tĩnh và đáng tin cậy, không bị cuốn theo sự lúng túng của hàng phòng ngự phía trên. Anh liên tục cứu thua trong những tình huống đối phương xâm nhập vòng cấm đầy nguy hiểm.

Có thể nói, màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan chưa thực sự “đã mắt”, chưa làm hài lòng người hâm mộ, nhưng rốt cuộc đội vẫn giành quyền vào chung kết tranh HCV. Nếu nhìn nhận một cách công bằng, cũng cần chia sẻ phần nào với HLV “Wang” Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Ông phải xoay xở, quản lý đội hình qua từng trận để đạt kết quả tốt nhất có thể, trong bối cảnh SEA Games không diễn ra vào FIFA Days. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng không tạm dừng giải quốc nội, khiến các cầu thủ không có điều kiện tập trung dài ngày cùng đội.

Nhiều trụ cột phải liên tục di chuyển giữa CLB và đội tuyển quốc gia, như những gì chúng ta đã chứng kiến. Với lịch trình như vậy, việc cầu thủ mệt mỏi, quá tải là điều khó tránh khỏi".

"Việt Nam muốn đăng quang ở Rajamangala"

Theo ký giả Bee Bangpakong, động lực chính là khác biệt giữa hai đội: "Ngược lại, Việt Nam thể hiện quyết tâm rất lớn trong mục tiêu giành HCV SEA Games ngay trên đất Thái Lan. Thậm chí, họ còn tạm dừng giải quốc nội để tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển U22 tập trung cho SEA Games. Vì thế, không ngạc nhiên khi các cầu thủ Việt Nam chơi đầy hưng phấn, chạy không biết mệt.

U22 Việt Nam hướng đến tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33

Có thể đoán rằng HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik đang muốn viết tiếp lịch sử, đưa đội trẻ “Sao Vàng” lên đỉnh vinh quang tại Rajamangala, giống như cách ông từng làm được hồi đầu năm với đội tuyển Việt Nam, khi đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà để nâng cao cúp vô địch Đông Nam Á, trong nỗi đau của người hâm mộ bóng đá Thái".