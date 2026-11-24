Trực tiếp bóng đá Man City - Napoli: Haaland so tài Hojlund (Cúp C1)
(3h, 25/11, lượt trận thứ 5 League phase) Man City muốn tận dụng lợi thế sân nhà để tìm lại niềm vui chiến thắng, còn Napoli đang gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi phải thi đấu xa nhà.
C1 - Champions League | 3h, 25/11 | Etihad Stadium
Điểm
Donnarumma
Dias
Khusanov
Guehi
O'Reilly
Anderson
Foden
Doku
Cherki
Fernandez
Haaland
Điểm
Milinkovic-Savic
Marin
Rrahmani
Beukema
Politano
Anguissa
Gilmour
McTominay
Spinazzola
Vergara
Hojlund
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Man City muốn tìm lại mạch thắng tại Etihad
Man City bước vào cuộc tiếp đón Napoli với không ít áp lực sau những kết quả thiếu thuyết phục ở đấu trường quốc nội. Cuối tuần qua, Man City chỉ có được trận hòa 1-1 trước Fulham. Đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp Man City không thể giành chiến thắng trong 90 phút trên mọi đấu trường quốc nội, với 2 trận hòa và 3 thất bại.
Dù vậy, Champions League lại đang mang đến những tín hiệu tích cực hơn cho đội chủ sân Etihad. Sau 4 lượt trận vòng phân hạng, Man City đã giành được 3 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại. Đặc biệt, thành tích sân nhà của họ tại đấu trường này rất đáng nể khi chỉ thua 2 trong 27 trận gần nhất thuộc vòng bảng hoặc vòng phân hạng, bên cạnh 22 chiến thắng và 3 trận hòa.
Đây sẽ là điểm tựa quan trọng để Man City hướng tới 3 điểm trước Napoli. Nếu đánh bại đại diện Italia, đội bóng thành Manchester sẽ có 3 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng/vòng phân hạng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2023/24.
Napoli loay hoay với phong độ sân khách
Napoli vừa tìm lại niềm vui chiến thắng sau 3 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng Italia vượt qua Torino với tỷ số tối thiểu 1-0 tại vòng 12 Serie A. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa đủ giúp họ cải thiện đáng kể vị thế trong cuộc đua giành một suất vào top 4.
Thử thách tiếp theo dành cho Napoli sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ phải hành quân đến sân Etihad. Phong độ sân khách của đội bóng này đang là vấn đề đáng lo ngại. Trong 7 chuyến xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường, Napoli chỉ thắng 1, hòa 1 và nhận tới 5 thất bại.
Đáng chú ý, thành tích của đại diện Italia tại Champions League còn tệ hơn. Sau khi lần lượt thất bại trước Villarreal và Porto ở mùa giải năm nay, Napoli đã trải qua 8 trận sân khách liên tiếp không biết đến chiến thắng tại đấu trường này, trong đó có 1 trận hòa và 7 thất bại.
Nếu không thể đánh bại Man City, Napoli sẽ thiết lập kỷ lục buồn mới trong lịch sử CLB về chuỗi trận không thắng trên sân khách tại Cúp C1. Đây rõ ràng là sức ép không nhỏ với đội bóng Italia trước chuyến đi được dự báo đầy giông bão.
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