Tỷ lệ xuống hạng của MU tăng vọt

MU đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong 54 năm. Thất bại tan nát với tỷ số 0-4 trước Liverpool trên sân Anfield khiến tất cả phải đặt ra cùng câu hỏi rằng MU có nguy cơ xuống hạng không.

Viễn cảnh MU tái hiện thảm kịch xuống hạng vào năm 1974 từng được xem là điều không tưởng. Tuy nhiên, khả năng ấy giờ đây không còn bị loại trừ.

Theo phân tích của tờ Telegraph, trước mùa giải này, trong số 89 đội bóng giành được tối đa 8 điểm sau 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, có tới 49 đội phải xuống hạng. Riêng trong nhóm 26 đội có đúng 8 điểm, một nửa trong số đó đã không thể trụ lại giải đấu số một xứ sương mù.

MU đang đối diện với thảm cảnh

Trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh, xác suất MU xuống hạng chỉ là 3,2%. Tuy nhiên, theo phân tích của Telegraph, con số này hiện đã tăng lên 27%.

Các cầu thủ MU chỉ di chuyển trung bình 111,5 km mỗi trận, thấp thứ hai tại Ngoại hạng Anh, chỉ hơn Liverpool. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside đã giữ sạch lưới 5 trận mùa này, trong khi nửa đỏ thành Manchester chưa có lần nào làm được điều tương tự.

MU đã để thủng lưới 34 bàn, trở thành đội sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Hãy nhớ đến Tottenham, họ chỉ có thể thoát khỏi nguy cơ xuống hạng ở mùa giải trước vào vòng đấu cuối cùng. Dẫu vậy, sau 11 trận, đội bóng thành London vẫn sở hữu 18 điểm.

Đội hình hiện tại của Quỷ đỏ có quá nhiều cầu thủ không đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí là những người đang phản bội niềm tin của người hâm mộ.

Nhiều đội bóng trong nhóm cuối bảng không sở hữu những ngôi sao đình đám, nhưng tất cả đều có tinh thần chiến đấu. Họ biết cách kiên trì, chắt chiu từng cơ hội và giành kết quả tích cực ngay cả khi bị đánh giá thấp hơn. Những đội bóng ấy biết cách chiến đấu và không dễ dàng đầu hàng. Nhưng MU thì không.

Tờ Telegraph bình luận tiếp: "Nếu cuộc đua trụ hạng phải kéo dài đến những vòng đấu cuối cùng, Old Trafford sẽ trở thành điểm tựa đặc biệt và người hâm mộ chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng.

Pochettino cũng hiểu rõ cách vận hành của Ngoại hạng Anh. Tầm ảnh hưởng của ông sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực giúp MU thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, không ai được phép đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại".

Pochettino được khuyên loại 14 cầu thủ

Ở diễn biến khác, Pochettino được khuyến nghị thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn với 14 cầu thủ cần loại bỏ nhằm “làm trong sạch” phòng thay đồ MU.

Nhà báo Alex Crook chia sẻ trên talkSPORT chỉ ra rằng Fernandes, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Matthijs De Ligt, Ayden Heaven, Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Andrey Santos, Patrick Dorgu, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford và Harry Amass là những cái tên mà Pochettino phải cho ra đi.

Crook nhận định: "Quá trình này sẽ cần thời gian. Đến một thời điểm nào đó, MU phải đặt niềm tin dài hạn vào một HLV. Họ cần kiên trì vượt qua những sóng gió đi kèm với các thất bại nặng nề.

Giống như cách Arsenal đã làm với Mikel Arteta, MU phải cho phép HLV của mình thanh lọc phòng thay đồ. Một lần nữa, Berrada tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm những bản hợp đồng có giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra. MU cần những cầu thủ có thể đến đây và tạo ra sự thay đổi cho CLB. Trước mắt, tôi không thể tin được mình lại phải nói những điều này, nhưng họ cần đưa đội bóng thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng.

Bằng cách nào đó, họ phải tìm cách đưa MU trở lại vị thế từng có cách đây 13 năm, thời điểm Sir Alex Ferguson mới rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng.

Đây thực sự là công việc vô cùng khó khăn mà Pochettino vừa đảm nhận. Đó cũng là vị trí ông luôn khao khát. Tôi tin ông ấy sẽ từng bước xoay chuyển tình hình, nhưng chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có những khoảng thời gian đầy đau đớn".