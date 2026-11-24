C1 - Champions League | 3h, 25/11 | Estadio Santiago Bernabeu Real Madrid 0 - 0 PSV (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs PSV PSV Điểm Thibaut Courtois Dumfries Eder Militao Rudiger Cucurella Bellingham Camavinga Silva Diomande Mbappe Vinicius Điểm Kovar Dest Geertruida Obispo Kostic Sano Junior Van Bommel Mijnans Perisic Til Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid PSV Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Thibaut Courtois, Dumfries, Eder Militao, Rudiger, Cucurella, Bellingham, Camavinga, Silva, Diomande, Mbappe, Vinicius Kovar, Dest, Geertruida, Obispo, Kostic, Sano, Junior, Van Bommel, Mijnans, Perisic, Til

Real Madrid hưng phấn, Bernabeu thành điểm tựa vững chắc

Real bước vào cuộc tiếp đón PSV với sự tự tin lớn sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Celta Vigo tại La Liga cuối tuần qua. Phải chờ đến những phút cuối, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới có thể hoàn tất màn lội ngược dòng, qua đó nâng chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên con số 9.

Tại Cúp C1, Real Madrid cũng đang có khởi đầu tích cực với 3 chiến thắng sau 4 lượt trận. Thành tích này giúp đội bóng 15 lần vô địch châu Âu có vị thế thuận lợi trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Tuy nhiên, việc để thủng lưới tới 7 bàn sau 4 trận là điều HLV Jose Mourinho không thể chủ quan.

Dù vậy, sân Bernabeu vẫn đang là điểm tựa đáng tin cậy của Real. Họ toàn thắng cả 8 trận chính thức trên sân nhà kể từ đầu mùa, trong đó có những màn trình diễn thuyết phục tại Cúp C1 trước Inter Milan (2-1) và Leipzig (4-1).

PSV mạnh ở giải quốc nội, chật vật tại Champions League

PSV đang dẫn đầu giải VĐQG Hà Lan và sở hữu phong độ tấn công rất ấn tượng. Trong 3 trận gần nhất tại giải quốc nội, đội bóng này ghi tới 16 bàn và giành trọn vẹn 9 điểm. Tuy nhiên, khi bước ra đấu trường châu Âu, thầy trò Peter Bosz lại không thể duy trì sức mạnh vốn có.

Sau 4 lượt trận Cúp C1, PSV mới chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, họ mới ghi được 3 bàn và hiện chỉ đứng ngay trong nhóm 24 đội dẫn đầu. Thất bại 1-2 trước Club Brugge ở lượt trận gần nhất càng khiến tình thế của đại diện Hà Lan trở nên khó khăn.

Đây cũng là trận thua thứ 5 của PSV trong 7 lần ra sân gần nhất tại Cúp C1, bên cạnh 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Dẫu vậy, đội khách vẫn có điểm tựa nhất định từ thành tích sân khách. Trong 7 chuyến hành quân gần nhất tại đấu trường này, PSV thắng 2, hòa 3 và thua 2 trận.

Đặc biệt, chiến thắng trước Porto ở chuyến làm khách gần nhất tại cúp châu Âu cho thấy PSV vẫn có khả năng tạo ra bất ngờ khi rời xa sân nhà. Nếu tận dụng tốt sức mạnh tấn công đang có tại giải quốc nội, đội bóng Hà Lan hoàn toàn có thể gây ra những khó khăn nhất định cho Real Madrid.