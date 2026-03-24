4 đại gia châu Âu nghẹt thở tranh vé vớt World Cup, đội nào phải ngồi nhà?

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Ý

Vòng playoff World Cup sắp bắt đầu và có 4 đội tuyển lớn của châu Âu đang hồi hộp và lo lắng trước viễn cảnh hụt tấm vé vớt.

   

Đợt tập trung đội tuyển trong tuần này sẽ là lúc các đội bóng châu Âu lọt vào vòng playoff tranh những tấm vé vớt cuối cùng để được dự World Cup 2026. Trong khi các châu lục khác đã xác định xong những đội đá playoff liên lục địa, riêng châu Âu sẽ có loạt playoff cho riêng mình quy tụ 16 đội tuyển.

Trong số này có những đội tuyển rất “có số má”, đã từng nhiều lần dự World Cup hay thậm chí đã từng vô địch. Trong số họ sẽ có những đội phải ngồi nhà xem World Cup qua TV, vậy những ông lớn châu Âu nào có thể phải xem Cúp thế giới ở nhà dù thực lực hiện tại đủ mạnh để đoạt vé?

Italia (nhánh A)

Lúc này thì người hâm mộ bóng đá đã không còn xa lạ gì với sự sa sút của ĐT Italia. Họ đã 2 lần gần nhất không dự World Cup dù vẫn thành công ở đấu trường EURO (vô địch năm 2021), và sự sa sút về mặt trình độ cầu thủ lớn tới mức những năm qua họ đã gọi lên một số cầu thủ nhập tịch. Gennaro Gattuso thậm chí đợt vừa rồi định gọi Marco Verratti trở lại tuyển sau 3 năm vắng bóng, nhưng Verratti đã bị chấn thương.

Nói đến chấn thương, Gattuso đang nín thở trước đợt tập trung bởi cả Gianluca Mancini lẫn Alessandro Bastoni đều đã bị chấn thương cuối tuần qua ở Serie A. Nếu cả 2 trung vệ này vắng mặt, Gattuso sẽ phải xáo trộn danh sách triệu tập, mà danh sách này vốn đã xáo trộn ngay sau hôm Chủ nhật với việc Federico Chiesa yếu thể lực và phải rút lui.

Điểm yếu của Italia rơi vào tuyến giữa (nên Gattuso mới định gọi Verratti), khi ngoài Tonali và Locatelli thì không ai đạt phong độ tốt, kể cả Barella. Tuy nhiên các vị trí khác trong đội hình có chất lượng không tệ, và Gattuso có vẻ đã chốt sơ đồ 3-5-2 để dùng nên ông gọi nhiều người hợp với sơ đồ đó chứ không gọi cầu thủ có phong độ cao.

Italia sẽ gặp Bắc Ireland ở bán kết nhánh A và đây không phải một đối thủ quá khó. Nếu thắng, thách thức cho Italia sẽ đến ở chung kết khi xứ Wales hay Bosnia & Herzegovina đều có thực lực, xứ Wales đang sở hữu một Harry Wilson phong độ rất cao trong màu áo Fulham, còn Bosnia sẽ dựa vào một hàng phòng ngự chặt chẽ và kinh nghiệm của Edin Dzeko ở vị trí trung phong để mơ tranh vé.

Thụy Điển (nhánh B)

Nhánh B là một nhánh cực kỳ khó nhằn khi đội tuyển nào cũng có trình độ lẫn có ngôi sao lớn. Nhưng Thụy Điển nổi nhất trong nhóm này không phải vì mạnh hơn, mà vì họ có thể nói là ông lớn đá tệ nhất trong các đội đá vòng loại khu vực châu Âu, đứng bét bảng B với chỉ 2 điểm sau 6 trận.

Thụy Điển ít nhất đã chấm dứt những xì xào về băng ghế huấn luyện sau quyết định gây “hỏi chấm” là chọn một người Đan Mạch làm HLV trưởng (Jon Dahl Tomasson). Thay vào đó Graham Potter sẽ dẫn dắt họ ở loạt playoff, một sự trở lại cho nhà cầm quân người Anh khi ông đã nổi lên trong nghiệp huấn luyện ở quốc gia này.

Việc đầu tiên Potter làm trong đợt triệu tập này là loại bỏ hết mọi thủ môn bắt dở khỏi danh sách, kế đến ông đã gọi lên một số nhân tố phong độ tốt như Swedberg, Nygren hay Stroud. Tuy nhiên cách bố trí của Potter ra sao vẫn là một ẩn số, chỉ hàng thủ với vị trí trung phong của Gyokeres là dư luận trong nước biết chắc.

Ukraine sẽ là thách thức đầu tiên của Thụy Điển, họ có hàng công, tuyến giữa lẫn vị trí thủ môn khá mạnh nhưng hàng phòng ngự của Ukraine đợt này không tỏ ra uy tín. Nếu thắng, Thụy Điển sẽ gặp Ba Lan hoặc Albania, nhiều khả năng là Ba Lan bởi không chỉ Lewandowski, Ba Lan đợt này còn có bộ 3 tới từ Porto hết sức đáng gờm: cặp trung vệ Kiwior – Bednarek giúp Porto chỉ lọt lưới 11 bàn sau 27 trận ở Primeira Liga, trong khi Oscar Pietuszewski ở tuổi 17 đã ghi bàn & kiến tạo trong 5 trận liên tiếp vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ (Nhánh C)

Thổ Nhĩ Kỳ phải đá playoff đơn giản vì Tây Ban Nha quá mạnh ở bảng của họ. Vẫn được đánh giá là đội mạnh nhất nhánh C nên sẽ là một sự thất vọng lớn nếu thầy trò HLV Vincenzo Montella không qua được playoff, nhưng không có nghĩa là họ có thể xem thường các đối thủ.

Montella đã luôn đề cao sự ổn định về bộ khung nên dù danh sách mới đây ông gọi lên một số gương mặt mới có phong độ tốt, đa số các nhân tố vẫn là những cái tên quen thuộc. Điều tích cực là đa số các gương mặt chủ chốt đều còn khá trẻ, thậm chí rất trẻ, nhưng một số đã dày dạn kinh nghiệm ở cả cấp tuyển lẫn CLB như Guler, Yildiz, Kilicsoy và Kokcu.

Chỉ có vị trí trung phong là Thổ Nhĩ Kỳ đang hạn chế về số lựa chọn, Deniz Gul được gọi lên dù còn trẻ (bằng tuổi Guler) và chưa nắm chắc vị trí ở Porto. Vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ nằm ở điều này: Các đối thủ dự kiến sẽ chơi phòng ngự số đông và buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải dùng bóng dài, bóng bổng vào vòng cấm, trong khi Gul sở trường là tốc độ trong các pha phản công.

Romania sẽ là vật cản đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, họ yếu hơn nhưng hàng thủ có khá nhiều cầu thủ trình độ tốt (Dragusin, Ratiu), một số còn đang đá ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ, và lực lượng này đã giúp Romania bất ngờ vượt qua vòng bảng EURO 2024. Nếu thắng, Slovakia hoặc Kosovo sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở chung kết nhánh, khả năng cao là Slovakia và họ có điểm mạnh đội hình khá giống Romania nhưng chất lượng tổng quát cao hơn, dẫn đầu bởi những Hancko, Lobotka, Skriniar và Dubravka.

Đan Mạch (Nhánh D)

Một siêu phẩm của Kieran Tierney tại Hampden Park đã làm đảo lộn hành trình của Đan Mạch và buộc họ phải nhìn Scotland đoạt vé đi thẳng tới World Cup. Đan Mạch vẫn được đánh giá cao trước thềm chiến dịch playoff nhưng đối thủ trong nhánh của họ đều khá khó chịu.

Đáng chú ý là đợt triệu tập này đã vắng mặt khá nhiều cựu binh như Kasper Schmeichel (chấn thương), Poulsen và Vestergaard, riêng vị trí thủ môn thì bên cạnh Schmeichel còn có Vindahl và Jorgensen đều bị đau. Nhưng đã có Hermansen bắt thay trong lúc đang có phong độ cao ở West Ham, và các vị trí còn lại cũng đều dày và giàu chất lượng.

Đan Mạch không có vấn đề trong tấn công bởi ở vòng loại, duy nhất trận gặp đối thủ trực tiếp Scotland (hòa 0-0) là Đan Mạch không ghi được bàn, ngay cả trận hòa “chí mạng” 2-2 trước Belarus  thì hàng công Đan Mạch vẫn “nổ súng”. Vấn đề sẽ chỉ nằm ở sự chắc chắn trong phòng ngự và việc có thủ môn bắt chính mới hy vọng sẽ cải thiện điều đó.

Nếu chọc thủng được hàng phòng ngự “xe bus” của Bắc Macedonia, Đan Mạch sẽ gặp CH Czech hoặc Ireland ở chung kết nhánh. Đối thủ nào cũng khó: Ireland có hàng tiền vệ rất to khỏe, đá rắn lẫn Kelleher trong khung gỗ, trong khi Czech không chỉ có những Schick, Coufal và Soucek ở cả 3 tuyến, LĐBĐ Czech còn hoãn hẳn 1 vòng đấu của giải VĐQG để những ai đá trong nước có thêm 1 tuần chuẩn bị trên tuyển.

HLV Thomas Tuchel gọi trở lại ĐT Anh một số cầu thủ đáng chú ý để chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp tới.

