Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Ronaldo khoe ảnh tập thể lực cực sung, báo tin vui trước thềm World Cup

Sự kiện: Cristiano Ronaldo World Cup 2026

Cristiano Ronaldo đang cho thấy những tín hiệu khả quan trong quá trình hồi phục chấn thương, qua đó duy trì hy vọng kịp trở lại thi đấu trước thềm World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo mới đây đã chia sẻ những hình ảnh và cập nhật tích cực về tình trạng thể lực của mình trên mạng xã hội. Trong bài đăng, siêu sao người Bồ Đào Nha cho thấy anh vẫn đang duy trì tập luyện trong phòng gym và tích cực thực hiện các bài phục hồi nhằm sớm lấy lại thể trạng tốt nhất. Những tín hiệu này mang đến sự yên tâm nhất định cho người hâm mộ trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần.

Cristiano Ronaldo mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội X về tình hình chấn thương

Trước đó, Ronaldo gặp phải chấn thương gân kheo trong một trận đấu thuộc Saudi Pro League khi khoác áo Al-Nassr. Vấn đề này khiến anh buộc phải rời sân sớm và sau đó phải tạm thời vắng mặt trong một số hoạt động thi đấu, bao gồm cả việc không được triệu tập cho các trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 3 nhằm ưu tiên cho quá trình hồi phục.

Cristiano Ronaldo tập luyện rất tích cực

Dù vậy, theo những cập nhật mới nhất từ các nguồn tin quốc tế, tình hình của Ronaldo không được coi là nghiêm trọng. Quá trình hồi phục đang diễn ra thuận lợi và anh vẫn đang tuân thủ các giáo án tập luyện cũng như chế độ chăm sóc thể lực để sớm trở lại sân cỏ. Việc chủ động chia sẻ hình ảnh tập luyện cũng cho thấy tinh thần tích cực và sự quyết tâm của Ronaldo trong việc hướng tới mục tiêu lớn phía trước.

Các nguồn tin cũng cho biết chấn thương của Ronaldo chỉ mang tính chất đau cơ nhẹ và không ảnh hưởng dài hạn. Nếu tiến trình hồi phục tiếp tục diễn ra đúng kế hoạch, anh hoàn toàn có thể trở lại thi đấu trong thời gian ngắn sắp tới. Điều này không chỉ quan trọng với câu lạc bộ Al-Nassr mà còn với đội tuyển Bồ Đào Nha, trong bối cảnh họ đang chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì được nền tảng thể lực đáng kinh ngạc cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp. Những cập nhật tích cực lần này tiếp tục củng cố niềm tin rằng anh có thể góp mặt tại World Cup 2026, giải đấu được xem là một trong những cột mốc quan trọng cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của mình.

Theo Hồng Minh

Nguồn:

-24/03/2026 12:40 PM (GMT+7)
