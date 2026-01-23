Rực lửa đối đầu Arsenal - MU: "Quỷ đỏ" thắng thế, Carrick từng khiến Arteta ôm hận

Đại chiến đầy duyên nợ

Đây là cặp đấu lịch sử với vô vàn khoảnh khắc kinh điển, từ thảm bại 2-8 tại “Nhà hát của những giấc mơ”, hình ảnh Arsene Wenger lặng lẽ trên khán đài Old Trafford, cho tới màn khẩu chiến nảy lửa giữa Roy Keane và Patrick Vieira trong đường hầm. Tính đến nay, Arsenal và MU đã chạm trán nhau 244 lần ở các giải đấu chính thức.

MU đang tràn đầy tự tin sau khi thắng thuyết phục Man City hôm 17/1

Xét về tổng thể, MU vẫn là đội nhỉnh hơn về số trận thắng, với 102 lần đánh bại Arsenal, trong khi “Pháo thủ” giành 91 chiến thắng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Arsenal lại thường xuyên chiếm ưu thế trước đối thủ truyền kiếp.

Cụ thể, Arsenal thắng 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất với MU tại Ngoại hạng Anh, mới nhất là chiến thắng 1-0 ngay tại Old Trafford ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh vào tháng 8/2025, nhờ pha lập công của Riccardo Calafiori từ một tình huống dàn xếp phạt góc sở trường.

Trước đó, ở mùa giải 2023/24, Mikel Arteta đã giúp Arsenal toàn thắng MU của Erik Ten Hag. “Pháo thủ” mở màn bằng chiến thắng 3-1 tại Emirates, với các bàn thắng muộn của Declan Rice và Gabriel Jesus, trước khi tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trong cơn mưa tại Old Trafford.

Đầu năm 2023, Arsenal cũng từng vượt qua MU 3-2 trên sân nhà nhờ cú đúp của Eddie Nketiah. Còn lần gần nhất “Quỷ đỏ” giành chiến thắng trong 90 phút ở cặp đấu này là vào tháng 9/2022, với tỷ số 3-1 tại Old Trafford.

Ở khía cạnh cá nhân, Wayne Rooney là cầu thủ “có duyên” nhất với trong cuộc đại chiến duyên nợ này, khi ghi tới 12 bàn vào lưới Arsenal, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Đứng thứ hai là David Herd, người từng khoác áo cả hai CLB, với 11 lần lập công.

Carrick từng khiến Arteta ôm hận

Trong hai giai đoạn ngắn đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của MU, Michael Carrick đã kịp xây dựng cho mình một bản “CV” không hề tệ, với những chiến thắng trước hàng loạt chiến lược gia đẳng cấp thế giới.

Chiến thắng 2-0 trước Man City hôm 17/1 đã giúp Carrick bổ sung thêm cái tên Pep Guardiola vào danh sách những HLV hàng đầu từng bị ông đánh bại. Carrick cũng từng đánh bại Villarreal của Unai Emery, cầm hòa Chelsea do Thomas Tuchel dẫn dắt. Và vào cuối tuần này, khi MU hành quân tới sân Emirates làm khách của Arsenal, chiến lược gia người Anh sẽ có dịp tái ngộ Mikel Arteta trên đường biên.

Cristiano Ronaldo từng lập cú đúp giúp MU của Carrick đánh bại Arsenal vào tháng 12/2021

Quay ngược thời gian về năm 2021, thời điểm Carrick tiếp quản “ghế nóng” tại Old Trafford sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, ông đã giáng một đòn nặng nề vào tham vọng giành vé dự Champions League của Arsenal. Trong trận cầu kịch tính với 5 bàn thắng, MU ngược dòng đánh bại Arsenal 3-2, kết quả sau đó mang ý nghĩa quyết định cho cả mùa giải.

Thất bại này khiến Arsenal lỡ cơ hội vượt mặt West Ham để chen chân vào top 4. Đến cuối mùa, “Pháo thủ” mất vé dự Champions League cùng khoản tiền thưởng khổng lồ chỉ với cách biệt 2 điểm so với Tottenham.

Đội hình hai đội hiện tại đã khác rất nhiều so với năm 2021. Trước cuộc tái đấu sắp tới, khi MU đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc, Arteta hiểu rằng đây không chỉ là câu chuyện 3 điểm để Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đó còn là cơ hội để ông trả món nợ trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Nếu Arteta muốn “đòi nợ” Carrick và kéo MU trở lại mặt đất, Arsenal cần tránh bị cuốn vào thế trận đôi công không kiểm soát. Sự kiên nhẫn, cân bằng và bản lĩnh có thể là chìa khóa cho “Pháo thủ”. Nếu không, Carrick hoàn toàn có thể khiến Arteta ôm hận thêm một lần nữa.