Cú sốc chuyển nhượng: Alonso trở lại thương vụ Florian Wirtz khi Liverpool muốn “cắt lỗ”

🔴 Liverpool dao động sau bản hợp đồng kỷ lục

Khi Liverpool chiêu mộ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với mức phí lên tới 150 triệu euro, đó được xem là một trong những thương vụ tham vọng nhất châu Âu. Ban lãnh đạo đội bóng “vùng Merseyside” tin rằng tiền vệ người Đức sẽ trở thành trung tâm sáng tạo, biểu tượng cho một kỷ nguyên mới tại Anfield.

Wirtz đang chưa đạt được kì vọng ở Liverpool

Tuy nhiên, thực tế tại Ngoại hạng Anh lại không hoàn toàn như kỳ vọng. Wirtz gặp khó trong việc thích nghi với cường độ thi đấu và yêu cầu chiến thuật khắc nghiệt tại Anh. Những màn trình diễn thiếu ổn định, đặc biệt ở các trận cầu lớn, khiến vai trò của anh liên tục bị đặt dấu hỏi.

Theo các nguồn tin, nội bộ Liverpool bắt đầu xuất hiện tranh luận về việc đội bóng có đang phụ thuộc quá nhiều vào Wirtz hay không. Sự do dự này mở ra khả năng đội chủ sân Anfield sẵn sàng xem xét phương án chia tay ngôi sao từng được coi là không thể đụng tới.

Báo cáo từ Fichajes cho biết Liverpool hiện sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị nghiêm túc dành cho Wirtz, ngay cả khi phải chấp nhận thua lỗ lớn. Từ mức giá 150 triệu euro ban đầu, con số chuyển nhượng có thể giảm xuống khoảng 110 triệu euro.

Việc chấp nhận mất 40 triệu euro không phản ánh sự mất niềm tin vào tài năng của Wirtz, mà xuất phát từ sự thất vọng về hiệu quả sử dụng cầu thủ này trong hệ thống hiện tại. Liverpool hiểu rằng giá trị của tiền vệ người Đức vẫn rất cao trên thị trường châu Âu.

Chính sự thay đổi lập trường này đã khiến cánh cửa chuyển nhượng mở ra, tạo điều kiện để các ông lớn từng theo đuổi Wirtz quay trở lại, trong đó Real Madrid là cái tên nổi bật nhất.

⚪ Alonso và Real Madrid chờ thời cơ

Real Madrid từ lâu đã dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Florian Wirtz, ngay cả trước khi anh cập bến Liverpool. Việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tái xuất trong cuộc đua không phải là ngẫu nhiên, mà gắn liền với vai trò ngày càng lớn của Xabi Alonso.

Nếu Alonso củng cố được vị thế tại Santiago Bernabeu và khép lại mùa giải bằng một danh hiệu, quyền lực của ông trong các quyết định chuyển nhượng sẽ tăng lên đáng kể. Khi đó, tiếng nói của chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể mang tính quyết định.

Wirtz là cầu thủ mà Alonso hiểu rất rõ từ thời còn làm việc tại Leverkusen. Trong bối cảnh Liverpool muốn “cắt lỗ” còn Real Madrid cần một nhạc trưởng mới cho tương lai, thương vụ Florian Wirtz hoàn toàn có thể được tái khởi động lần này với dấu ấn đậm nét của Alonso.