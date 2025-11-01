Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Liverpool coi chừng Aston Villa, Chelsea đại chiến Tottenham

Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Liverpool - Aston Villa, 3h, 2/11; Tottenham - Chelsea, 0h30, 2/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh) Liverpool phải cố gắng chấm dứt chuỗi trận đáng quên ở Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Aston Villa. Trong khi đó, Chelsea và Tottenham dự báo tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

   

Liverpool - Aston Villa, 3h, 2/11: Thách thức lớn chờ "The Kop"

Trận đấu tại Anfield sắp tới có thể chứng kiến kịch bản tồi tệ nhất lẫn ấn tượng nhất gắn với con số 5. Cụ thể, Liverpool đang đứng trước nguy cơ thua 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, Aston Villa hướng tới trận thắng thứ 5 liên tiếp ở sân chơi số một xứ sở sương mù. 

Chiến thắng 5-0 trước Eintracht Frankfurt tại Cúp C1 không giúp Liverpool tìm lại quỹ đạo chiến thắng. Bởi ngay sau đó, họ lần lượt thua Brentford 2-3 ở Ngoại hạng Anh và thua 0-3 Crystal Palace ở League Cup. 

HLV Arne Slot dường như buông trận Crystal Palace khi tung ra sân hàng loạt cầu thủ ở đội trẻ. Ông muốn các trụ cột được ưu tiên nghỉ ngơi. Nhưng nếu "The Kop" không cải thiện phong độ trước Aston Villa và Real Madrid trong vài ngày tới, áp lực sa thải sẽ càng lớn.

Liverpool đối diện với mớ hỗn độn trước ngày đối đầu Aston Villa

Liverpool đối diện với mớ hỗn độn trước ngày đối đầu Aston Villa

Chỉ 1 trong 6 thất bại gần nhất của Liverpool diễn ra tại Anfield. Nhưng nhìn rộng ra, đội bóng vùng Merseyside vẫn đang trải qua chuỗi trận tệ nhất tại Premier League.

Ngược lại, Aston Villa đang ở trạng thái thăng hoa. Dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, Aston Villa có chuỗi thắng dài nhất Ngoại hạng Anh với 4 trận liên tiếp, dù khởi đầu mùa giải gần như tệ nhất. Fulham, Burnley, Tottenham và mới nhất là Man City đã trở thành nạn nhân của Aston Villa.

Tuy nhiên, làm khách trước Liverpool chưa bao giờ dễ dàng. Aston Villa đã thua 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khi gặp đương kim vô địch trên sân khách. Ắt hẳn Aston Villa muốn chấm dứt chuỗi ngày đáng quên đó. 

Liverpool cần cố gắng cải thiện khâu phòng ngự, khi họ thủng lưới tới 10 lần trong 5 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Bằng không, "The Kop" hoàn toàn có nguy cơ nếm trái đắng ở trận đấu tới. 

Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-1 Aston Villa

Đội hình dự kiến: 

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Tottenham - Chelsea, 0h30, 2/11: Đại chiến thành London khó lường

Tottenham và Chelsea có phong độ trái ngược nhau trước khi bước vào derby thành London. Tottenham bị Newcastle loại ở League Cup, trong khi Chelsea vượt qua Wolves trong trận cầu có 7 bàn thắng. 

Nhưng điều đó không quá quan trọng với Tottenham. Spurs vẫn xếp thứ 3 ở Ngoại hạng Anh, kém Arsenal năm điểm. Tuy nhiên, thành tích sân nhà lại là điểm yếu của Tottenham. Họ chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất tại sân nhà. 

Trong khi đó, Chelsea đang có phong độ sân khách tốt với 3 chiến thắng liên tiếp. Ngoài ra, sân Tottenham Hotspur là “miền đất hứa” với Chelsea. "The Blues" thắng 5 trận ở sân đấu này và không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh đạt thành tích tốt hơn.

Tottenham và Chelsea dự báo sẽ tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính

Tottenham và Chelsea dự báo sẽ tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính

Điểm chung của 2 đội ở trận này chính là việc nhân sự bị ảnh hưởng nặng vì chấn thương. Phía Tottenham chứng kiến Yves Bissouma, Kota Takai, Dominic Solanke, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, James Maddison, Archie Gray và Ben Davies chắc chắn vắng mặt. 

Chelsea có Liam Delap ngồi ngoài vì án treo giò. Trong khi đó, Palmer, Dario Essugo, Benoit Badiashile, Levi Colwill cũng không thể thi đấu vì chấn thương. 

Các trận đấu giữa Tottenham và Chelsea thường diễn ra khó lường. Với 17 bàn được ghi trong 5 trận gần nhất giữa 2 đội, trận tới dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện "mưa" bàn thắng. 

Dự đoán tỷ số: Tottenham 2-2 Chelsea

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Santos, Garnacho; Pedro

Dự đoán tỷ số vòng 10 Ngoại hạng Anh: Tottenham ngáng chân Chelsea, MU mơ vào top 4
Dự đoán tỷ số vòng 10 Ngoại hạng Anh: Tottenham ngáng chân Chelsea, MU mơ vào top 4

Tottenham - Chelsea sẽ là tâm điểm của vòng 10 nhưng các trận đấu của Liverpool, Man City và MU cũng đều rất đáng chú ý.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

01/11/2025 08:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
