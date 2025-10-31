Dự đoán tỷ số vòng 10 Ngoại hạng Anh: Tottenham ngáng chân Chelsea, MU mơ vào top 4

Đại gia coi chừng cú sốc

Cuộc chiến cho các vị trí trong top 5 bắt đầu có sự thú vị khi bên cạnh những đội bóng đã quen mặt với khán giả, Bournemouth và Sunderland bất ngờ bứt vào nhóm này và đã tạo không ít tiếng vang về mặt lối chơi. Trong khi đó đương kim vô địch Liverpool đã tụt dốc quá nhanh và rơi xuống tận thứ 7.

Arne Slot sẽ có lời giải nào cho cuộc khủng hoảng hiện tại của Liverpool?

Chuỗi trận thua trong nước tồi tệ nhất trong 72 năm qua đã khiến HLV Arne Slot đứng trước nguy cơ bị sa thải tại Liverpool. Dù ban lãnh đạo Liverpool luôn kiên nhẫn trong vấn đề HLV trưởng, họ chưa từng phải thay thế Brendan Rodgers hay Jurgen Klopp vì một chuỗi trận như vậy. Liverpool do đó phải thắng Aston Villa tại Anfield tối thứ Bảy để xóa bỏ những căng thẳng.

Slot đã quyết định không dùng nhiều trụ cột trong thất bại ở League Cup trước Crystal Palace, và 1 tuần nghỉ ngơi sẽ là đủ để các cầu thủ Liverpool sẵn sàng cho màn đối đầu đội vừa thắng sốc Man City. Aston Villa sau đầu mùa chơi tệ hại đã thắng liên tiếp thời gian gần đây, trong đó 2 vòng liên tiếp quật ngã Tottenham và Man City.

Bournemouth đánh bại Man City ở lượt đi mùa trước

Nói đến Man City, trận thua tại Villa Park đẩy họ xuống thứ 5 và gây nên áp lực đáng kể cho cuộc đón tiếp Bournemouth tại Etihad trong ngày Chủ nhật. Arsenal đang dần bỏ cách các đối thủ xếp sau để nhắm đến chức vô địch và Man City sẽ không còn nhiều cơ hội để bắt kịp do phong độ rất khó cản của “Pháo thủ”.

Rắc rối cho Man City là Bournemouth đang có thanh thế rất cao khi đã leo lên tận nhì bảng sau vòng đấu trước. Mặc dù chưa tới lúc để những nhân vật cao cấp tại sân Vitality nghĩ về một cuộc đua cho ngôi vô địch, tinh thần của đội bóng vùng biển phía nam đang rất lạc quan vì họ đang khởi đầu tốt hơn cả mùa trước dù đã bán đi tới 3 cầu thủ quan trọng của hàng phòng ngự cho các đại gia.

Tottenham - Chelsea giao tranh, MU chờ hưởng lợi

Nếu thắng, Bournemouth sẽ an tâm không bị Tottenham vượt qua ở vòng này khi hai đội đang cách nhau chỉ 1 điểm. Tottenham trên sân nhà sẽ đón tiếp gã hàng xóm khó ưa Chelsea, trong trận đấu mà địa điểm diễn ra của nó lẫn dạng đối thủ mà Spurs gặp phải lại khiến chính các fan nhà khó đoán được kết quả.

Tottenham và Chelsea gặp nhau giữa lúc Chelsea đang có phong độ không tốt

Tottenham đang là đội đá sân khách tốt nhất mùa và nhờ vậy đã leo lên thứ 3, nhưng chỉ được 4 điểm trên sân nhà sau 4 trận. Vấn đề có vẻ nằm ở chỗ đội bóng của Thomas Frank đá kiểu thụ động, họ chấp nhận bị ép sân để chơi phản công. Cách chơi này đã khiến họ thắng Man City tại Etihad nhưng rồi hòa Wolves trên sân nhà.

Dù vậy, Chelsea đã thua 3/5 vòng gần nhất và dù vừa đoạt vé vào tứ kết League Cup, họ lại mất Liam Delap do thẻ đỏ. Sự vắng mặt của trung phong này đã khiến hàng công Chelsea khá “xước” bởi họ đá chậm và không có nhiều lựa chọn để xuyên phá những hàng thủ đá lùi sâu, thể hiện qua phong độ không tốt của Joao Pedro gần đây.

MU đã thắng 3 vòng liên tiếp và đang sáng cửa tranh top 5

Kết quả nào của trận này cũng sẽ phần nào có lợi cho Manchester United (sẽ gặp Tottenham vòng sau), đội đang kém Tottenham chỉ 1 điểm và hơn Chelsea 2 điểm, nhưng với điều kiện MU phải thắng Nottingham Forest. Phong độ của MU đang tốt lên sau những thắng lợi rất quan trọng, phong độ của các cầu thủ đá chính đang được đánh giá là rất ổn định nên khả năng giành 3 điểm khá cao.

Dù vậy, Nottingham Forest đã thay tướng và một Sean Dyche giàu kinh nghiệm ở Premier League sẽ khiến MU không dễ giành chiến thắng. Nottingham đã thắng MU cả 3 lần gần nhất gặp nhau ở Premier League với lối đá phản công. Dù Dyche không phải Nuno Santo, tôn chỉ cách chơi của ông cũng giống người tiền nhiệm xứ Bồ Đào Nha, và lực lượng Nottingham hiện tại vẫn có nhiều nhân tố đã góp mặt trong 3 lần thắng MU trước đây.