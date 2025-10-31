Liverpool tệ nhất sau 32 năm: Tỷ lệ HLV Slot bị sa thải tăng vọt, 5 ứng viên thay thế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Liverpool tệ nhất sau 32 năm: Tỷ lệ HLV Slot bị sa thải tăng vọt, 5 ứng viên thay thế

Sự kiện: Liverpool HLV Arne Slot Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool gây thất vọng tràn trề khi thua Crystal Palace 0-3 ngay trên sân nhà ở League Cup. Theo tiết lộ, nguy cơ HLV Arne Slot bị sa thải ngày càng tăng cao sau từng thất bại của đội bóng.

   

⚽ Cơn khủng hoảng chưa từng có sau 32 năm

Liverpool đang rơi vào chuỗi phong độ tồi tệ bậc nhất trong lịch sử Premier League. Thất bại 2-3 dưới tay Brentford cuối tuần trước, đội bóng của Arne Slot đã để thua liên tiếp bốn trận ở giải đấu số một nước Anh. Đây là thành tích tệ nhất của họ trong 32 năm.

Liverpool vừa thua đậm Crystal Palace ở League Cup

Liverpool vừa thua đậm Crystal Palace ở League Cup

Chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Crystal Palace càng khiến khoảng cách giữa hai đội giãn ra thành 7 điểm, đẩy nhà đương kim vô địch vào thế bám đuổi đầy ngột ngạt.

Chưa dừng lại tại đó bởi chỉ ít ngày sau, Liverpool tiếp tục bại trận, lần này là đấu trường League Cup. Đoàn quân của HLV Slot thua đậm Crystal Palace 0-3, khiến làn sóng phẫn nộ tăng cao trong cộng đồng fan "Lữ đoàn đỏ".

🔥 Nguy cơ HLV Slot mất việc tăng cao

Các hãng cá cược đã giảm mạnh tỷ lệ cược cho khả năng Slot trở thành HLV Premier League tiếp theo mất việc, hiện chỉ còn 8/1 (đặt 1 được 8). Arne Slot hiện là HLV có nguy cơ bị sa thải cao thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau những cái tên như Vitor Pereira (CLB Wolves), Daniel Farke (Leeds United), Nuno Espirito Santo (West Ham) và Marco Silva (Fulham).

Điều đáng lo là chặng đường sắp tới của Liverpool vô cùng chông gai. "Lữ đoàn đỏ" sẽ lần lượt gặp Aston Villa (3h ngày 2/11 - giờ Hà Nội), Real Madrid (3h ngày 5/11), Man City (23h30 ngày 9/11). Nếu Liverpool không đạt kết quả tốt trong khoảng thời gian này, rất có thể HLV Slot sẽ bay ghế.

HLV Slot đối diện nguy cơ bị sa thải

HLV Slot đối diện nguy cơ bị sa thải

⚡ 5 ứng viên thay thế

Theo truyền thông Anh, Zinedine Zidane hiện nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu có thể thay thế Arne Slot trong bối cảnh Liverpool rơi vào khủng hoảng. Sức ép tại Anfield đã lên đến đỉnh điểm khi đội bóng sa sút thảm hại.

Danh sách 5 ứng viên tiềm năng được tiết lộ gồm:

1️⃣ Zinedine Zidane – đang tự do sau khi chia tay Real Madrid.

2️⃣ Oliver Glasner – HLV hiện tại của Crystal Palace, người đã đánh bại Slot tới 3 lần ở mùa giải này.

3️⃣ Andoni Iraola – thuyền trưởng CLB Bournemouth.

4️⃣ Julian Nagelsmann – HLV trưởng tuyển Đức.

5️⃣ Jurgen Klopp – cựu HLV huyền thoại của chính Liverpool.

Chỉ mới hơn một tháng trước, Liverpool dưới thời Slot vẫn được xem là “không thể cản bước”. Bảy chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường từng thắp lên hy vọng về cú ăn ba chói lòa cho "Lữ đoàn đỏ".

Hàng loạt HLV tài danh chờ thay thế Slot ở Liverpool

Hàng loạt HLV tài danh chờ thay thế Slot ở Liverpool

Thế nhưng, chuỗi kết quả nghèo nàn gần đây đã khiến Liverpool văng khỏi top 4 Ngoại hạng Anh. Đồng thời, bối cảnh hiện tại làm dấy lên nghi ngờ, liệu HLV Slot có đủ bản lĩnh để xoay chuyển tình hình?!

Một kết quả tệ trước Aston Villa vào cuối tuần này hay Real Madrid - Man City sau đợt FIFA Days tháng 11 hoàn toàn có thể khiến ban lãnh đạo Liverpool đẩy nhanh quá trình thay tướng. Và nó hứa hẹn mở đường cho một cuộc “cách mạng trên băng ghế huấn luyện” tại Anfield.

Theo Tiến Sơn

31/10/2025 11:54 AM (GMT+7)
