Liverpool tệ nhất sau 32 năm: Tỷ lệ HLV Slot bị sa thải tăng vọt, 5 ứng viên thay thế

⚽ Cơn khủng hoảng chưa từng có sau 32 năm

Liverpool đang rơi vào chuỗi phong độ tồi tệ bậc nhất trong lịch sử Premier League. Thất bại 2-3 dưới tay Brentford cuối tuần trước, đội bóng của Arne Slot đã để thua liên tiếp bốn trận ở giải đấu số một nước Anh. Đây là thành tích tệ nhất của họ trong 32 năm.

Liverpool vừa thua đậm Crystal Palace ở League Cup

Chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Crystal Palace càng khiến khoảng cách giữa hai đội giãn ra thành 7 điểm, đẩy nhà đương kim vô địch vào thế bám đuổi đầy ngột ngạt.

Chưa dừng lại tại đó bởi chỉ ít ngày sau, Liverpool tiếp tục bại trận, lần này là đấu trường League Cup. Đoàn quân của HLV Slot thua đậm Crystal Palace 0-3, khiến làn sóng phẫn nộ tăng cao trong cộng đồng fan "Lữ đoàn đỏ".

🔥 Nguy cơ HLV Slot mất việc tăng cao

Các hãng cá cược đã giảm mạnh tỷ lệ cược cho khả năng Slot trở thành HLV Premier League tiếp theo mất việc, hiện chỉ còn 8/1 (đặt 1 được 8). Arne Slot hiện là HLV có nguy cơ bị sa thải cao thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau những cái tên như Vitor Pereira (CLB Wolves), Daniel Farke (Leeds United), Nuno Espirito Santo (West Ham) và Marco Silva (Fulham).

Điều đáng lo là chặng đường sắp tới của Liverpool vô cùng chông gai. "Lữ đoàn đỏ" sẽ lần lượt gặp Aston Villa (3h ngày 2/11 - giờ Hà Nội), Real Madrid (3h ngày 5/11), Man City (23h30 ngày 9/11). Nếu Liverpool không đạt kết quả tốt trong khoảng thời gian này, rất có thể HLV Slot sẽ bay ghế.

HLV Slot đối diện nguy cơ bị sa thải

⚡ 5 ứng viên thay thế

Theo truyền thông Anh, Zinedine Zidane hiện nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu có thể thay thế Arne Slot trong bối cảnh Liverpool rơi vào khủng hoảng. Sức ép tại Anfield đã lên đến đỉnh điểm khi đội bóng sa sút thảm hại.

Danh sách 5 ứng viên tiềm năng được tiết lộ gồm:

1️⃣ Zinedine Zidane – đang tự do sau khi chia tay Real Madrid.

2️⃣ Oliver Glasner – HLV hiện tại của Crystal Palace, người đã đánh bại Slot tới 3 lần ở mùa giải này.

3️⃣ Andoni Iraola – thuyền trưởng CLB Bournemouth.

4️⃣ Julian Nagelsmann – HLV trưởng tuyển Đức.

5️⃣ Jurgen Klopp – cựu HLV huyền thoại của chính Liverpool.

Chỉ mới hơn một tháng trước, Liverpool dưới thời Slot vẫn được xem là “không thể cản bước”. Bảy chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường từng thắp lên hy vọng về cú ăn ba chói lòa cho "Lữ đoàn đỏ".

Hàng loạt HLV tài danh chờ thay thế Slot ở Liverpool

Thế nhưng, chuỗi kết quả nghèo nàn gần đây đã khiến Liverpool văng khỏi top 4 Ngoại hạng Anh. Đồng thời, bối cảnh hiện tại làm dấy lên nghi ngờ, liệu HLV Slot có đủ bản lĩnh để xoay chuyển tình hình?!

Một kết quả tệ trước Aston Villa vào cuối tuần này hay Real Madrid - Man City sau đợt FIFA Days tháng 11 hoàn toàn có thể khiến ban lãnh đạo Liverpool đẩy nhanh quá trình thay tướng. Và nó hứa hẹn mở đường cho một cuộc “cách mạng trên băng ghế huấn luyện” tại Anfield.