Dự đoán tỷ số Newcastle - Liverpool: "Mối thâm thù" vì Isak (Ngoại hạng Anh)

⚽Newcastle trong nỗi nhớ Isak

Isak và Newcastle đã có những tuyên bố qua lại căng thẳng gần đây. Isak cáo buộc Newcastle thất hứa và tuyên bố mối quan hệ không thể tiếp tục, trong khi “Chích chòe” khẳng định chưa bao giờ có thỏa thuận để anh ra đi mùa hè này.

Isak vẫn chưa hòa giải với Newcastle và đang chờ cơ hội chuyển sang Liverpool

Trong khi trả lời những câu hỏi quen thuộc tại các buổi họp báo, HLV Eddie Howe vẫn tất bật tìm giải pháp tấn công thay thế cho sự vắng mặt của Isak. Tuy nhiên, Newcastle đã không thể hiện được điều này ở trận mở màn Ngoại hạng Anh với Aston Villa, dù “Chích chòe” được chơi hơn người trong hiệp 2.

Kể từ cuối mùa giải trước, Newcastle đã không ghi bàn trong 3 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp. Dù vậy, họ vẫn hy vọng kéo dài chuỗi thành tích tích cực tại St James’ Park, nơi HLV Howe từng giúp “Chích chòe” thắng 6 trong 7 trận gần nhất.

🔥Liverpool vẫn mạnh dù chưa có Isak

Vắng Isak, Liverpool không gặp nhiều khó khăn trong trận mở màn Ngoại hạng Anh. Dù hàng thủ “Lữ đoàn đỏ” bộc lộ nhiều điểm yếu và suýt phải trả giá trước Bournemouth, đội bóng của HLV Arne Slot vẫn giành chiến thắng 4-2. Hugo Ekitike ra mắt Liverpool ấn tượng với bàn thắng và kiến tạo, Antoine Semenyo lập cú đúp, nhưng Federico Chiesa và Mohamed Salah chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của “The Cherries”.

Liverpool đang sở hữu đội hình toàn sao sau mùa hè mua sắm rầm rộ

Ở trận ra quân, Liverpool đã kết hợp sức tấn công sắc bén để bù đắp cho các lỗ hổng nơi hàng thủ, chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh và sửa sai sau thất bại đáng quên ở Siêu cúp Anh trước Crystal Palace. Tuy nhiên, tính cả trận thua đó, Liverpool chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 10 trận gần nhất.

Nếu Salah và các đồng đội tìm được mành lưới Newcastle, họ sẽ san bằng kỷ lục ghi bàn liên tiếp dài nhất trong lịch sử Premier League của CLB, 36 trận, được thiết lập từ 2019 đến 2020. Dù Newcastle thắng Liverpool tại chung kết League Cup mùa trước, “Chích chòe” vẫn chưa thắng bất kỳ trận nào trong 17 lần chạm trán gần nhất với nhà đương kim vô địch ở Ngoại hạng Anh.

Với việc Isak không còn muốn thi đấu cho Newcastle, bầu không khí tại St. James’ Park hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động và đầy cảm xúc. Các cầu thủ Liverpool sẽ bước vào “chảo lửa”, thậm chí còn thử thách hơn mọi lần.