Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Công An Hà Nội vs Hà Nội
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool chưa chiếm được ngôi đầu

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Newcastle United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trận thắng Newcastle giúp Liverpool có 6 điểm tuyệt đối sau hai vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh.

Newcastle - Liverpool

   

🔥Liverpool thắng nghẹt thở Newcastle

Liverpool phải chờ tới phút 100 để Rio Ngumoha, tài năng trẻ mới 16 tuổi, ghi bàn quyết định giúp nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle. Trước đó, Ryan Gravenberch và mục tiêu lâu dài của Newcastle là Hugo Ekitike đã lập công cho Liverpool, xen giữa là thẻ đỏ của Anthony Gordon sau pha vào bóng liều lĩnh với Virgil Van Dijk.

Cầu thủ 16 tuổi Ngumoha ghi bàn muộn giúp Liverpool đánh bại Newcastle

Cầu thủ 16 tuổi Ngumoha ghi bàn muộn giúp Liverpool đánh bại Newcastle

Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại St. James' Park, Newcastle vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Bruno Guimaraes và William Osula. Số đông CĐV "Chích chòe" tưởng rằng đội nhà sẽ giữ lại 1 điểm. Tuy nhiên, Ngumoha mới là người kết thúc cuộc chiến khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Liverpool.

Sau trận cầu điên rồ, HLV Arne Slot của Liverpool phát biểu: "Đây cũng là điều làm Premier League trở nên đặc biệt. Có thể trận này không phải hay nhất về mặt chiến thuật hay cách chơi bóng, nhưng tôi tin mọi CĐV trên thế giới đều tận hưởng trận đấu này".

"Lữ đoàn đỏ" chưa thể chiếm ngôi đầu

Chiến thắng trước Newcastle giúp Liverpool có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, bằng Tottenham và đối thủ cùng đua tranh ngôi vô địch là Arsenal. Tuy nhiên, "Lữ đoàn đỏ" tạm xếp dưới hai đối thủ thành London do kém hơn hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, Arsenal vùi dập Leeds United với tỷ số 5-0, còn Tottenham đè bẹp Man City 2 bàn không gỡ ngay tại Etihad.

Cục diện top 10 Ngoại hạng Anh sau vòng 2

Cục diện top 10 Ngoại hạng Anh sau vòng 2

Cuối tuần này, Liverpool sẽ tiếp đón chính Arsenal trên sân nhà Anfield ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Liverpool đã đánh bại Arsenal trong cuộc đua vô địch. Với sự đầu tư rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, hai đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh ngôi vương mùa giải năm nay.

Về phía Newcastle, HLV Eddie Howe có thể hài lòng với tinh thần chiến đấu và hai bàn thắng các học trò ghi được trong thế trận phải chơi với 10 người. Tuy nhiên, "Chích chòe" vẫn chưa có chiến thắng nào và mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau hai vòng đầu tiên. Đội chủ sân St. James' Park hiện đã tụt xuống vị trí thứ 15, bằng điểm với MU, Aston Villa và Brighton.

Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vỡ òa cuối trận (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vỡ òa cuối trận (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Tài năng trẻ 16 tuổi Rio Ngumoha ghi bàn quyết định giúp Liverpool giành trọn vẹn 3 điểm theo cách không thể ngoạn mục hơn.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

26/08/2025 04:58 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
