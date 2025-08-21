Arnold khởi đầu không tốt ở La Liga, fan Liverpool chia 2 phe đấu khẩu dữ dội

Arnold ra mắt không tốt tại La Liga

Real Madrid vừa có màn khởi đầu La Liga không quá suôn sẻ khi chỉ giành chiến thắng 1-0 trước Osasuna dù được thi đấu trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Kylian Mbappé từ chấm phạt đền. Đây cũng là màn chào sân La Liga của hậu vệ Trent Alexander Arnold.

Alexander Arnold

Cầu thủ người Anh đã quyết định rời Liverpool sau 20 năm gắn bó để cập bến Bernabéu hồi hè vừa qua. Arnold được kỳ vọng là sự thay thế hoàn hảo cho Dani Carvajal. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã lớn tuổi và thường xuyên gặp chấn thương. Tuy nhiên, mọi chuyện không được như mong đợi.

Mặc dù chuyền chính xác 49/52 lần, đạt tỷ lệ 94%, nhưng màn trình diễn của Arnold trước Osasuna vẫn bị chê. Cầu thủ này không thắng nổi một lần tranh bóng nào và cũng chẳng có pha tắc bóng nào thành công. Không những vậy, cựu sao Liverpool còn mất bóng tới 15 lần và chỉ tạt bóng thành công 1/7 lần. Thậm chí, Arnold còn để đối thủ "xâu kim".

Fan Liverpool phản ứng trái chiều

Chứng kiến khởi đầu khó khăn của Arnold, người hâm mộ Liverpool cảm thấy rất "hả dạ". Cầu thủ người Anh bị coi là "kẻ phản bội" khi từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Anfield. Việc Arnold nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha trong buổi ra mắt tại Real Madrid giống như việc "đổ thêm dầu vào lửa". Họ cho rằng Arnold đã lên kế hoạch rời Liverpool từ rất lâu rồi, chứ không phải là 3 tháng như cầu thủ này từng chia sẻ.

"Hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới sao? Cậu ta sẽ trở lại Aston Villa sau 18 tháng nữa", "Bạn không biết cảm giác sảng khoái và hả hê thế nào khi không còn phải xem Arnold thi đấu cho Liverpool", "Hãy xem Arnold gây ấn tượng mạnh trước Osasuna kìa", "Mỗi lần Trent đá tệ, tôi hứa là sẽ mua vé hàng ghế đầu để xem", "Thật là cầu thủ đẳng cấp, chuyên gia tạt bóng vào chỗ không người"... là những bình luận tiêu biểu về màn trình diễn của Arnold.

Mặc dù vậy, một số người hâm mộ của Liverpool vẫn lên tiếng bảo vệ cầu thủ người Anh. "Cậu ấy cần thời gian để hòa nhập với môi trường mới. Cậu ấy từng là một trong những hậu vệ đẳng cấp nhất cùng chúng ta. Tôi tin Arnold cũng làm được điều đó tại Real Madrid. Hiện tại, cậu ta chưa ổn định mà thôi", "Hãy tôn trọng cậu ấy, dù sao Arnold cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của học viện Liverpool từ trước tới nay", "Cười nhạo Arnold chẳng khác nào cười nhạo chính mình, mọi người nên xem xét lại đi. Cậu ấy từng thi đấu cho Liverpool đó".