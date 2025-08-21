Rodrygo "đánh bài chuồn" khỏi Real Madrid, người đại diện gặp Man City - Liverpool

🧨Rodrygo tìm đường rời Real Madrid

Tương lai của Rodrygo tại Real Madrid đang ngày càng trở nên u ám hơn kể từ khi HLV Xabi Alonso lên nắm quyền. Ở trận mở màn La Liga gặp Osasuna hôm 20/8, cầu thủ chạy cánh người Brazil chỉ ngồi trên ghế dự bị và không được sử dụng.

Rodrygo đang bị thất sủng ở Real Madrid

Theo nhà báo người Brazil Jorge Nicola, Rodrygo đang tiến rất gần tới việc chia tay Real Madrid ngay trong mùa hè này để chuyển sang Premier League. Hiện tại, Liverpool và Manchester City là hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp nhằm sở hữu chữ ký của cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Nhà báo Nicola cho biết HLV Pep Guardiola đang thúc đẩy thương vụ đưa Rodrygo về Etihad, dù kế hoạch này còn phụ thuộc vào việc Savinho có chuyển sang Tottenham trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè hay không.

Trong khi đó, Liverpool cũng đã nhập cuộc và coi Rodrygo là phương án thay thế trực tiếp cho Luis Diaz ,cầu thủ đã chuyển sang khoác áo Bayern Munich.

Rodrygo vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2028 và ban lãnh đạo “Kền kền trắng” đã nhiều lần khẳng định họ không vội bán cầu thủ chạy cánh người Brazil, trừ khi nhận được lời đề nghị đạt mức 100 triệu euro (86 triệu bảng).

🚨Rodrygo và những ngày khó khăn nhất sự nghiệp

Sau trận gặp Osasuna, HLV Alonso đã lên tiếng giải thích về quyết định để Rodrygo ngồi dự bị: “Rodrygo ư? Không có chuyện gì cả. Tôi tất nhiên vẫn tin tưởng cậu ấy. Đây chỉ là một trận đấu và đó là quyết định của tôi”.

Tuy nhiên, những con số lại phản ánh một thực tế khác. Trong 7 trận chính thức mà Real Madrid đã chơi dưới thời HLV Alonso, Rodrygo chỉ đá chính đúng 1 lần (gặp Al Hilal). Có tới 4 trận anh không ra sân một phút nào, bao gồm cả trận với Osasuna vừa qua. Tổng cộng, cầu thủ chạy cánh người Brazil chỉ góp mặt 93/630 phút có thể (14,7%). Ở loạt giao hữu, anh cũng chỉ xuất hiện cuối trận, thậm chí có bàn thắng nhưng không ăn mừng.

Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào ngày 1/9, và những giờ cuối thường mang tới bất ngờ lớn. Nhưng trước hết, trận Real Madrid gặp Real Oviedo vào ngày 25/8 sẽ là “phép thử” quan trọng, có thể định đoạt số phận Rodrygo trong mùa giải này. Với World Cup 2026 đã ở trước mắt, ngôi sao người Brazil buộc phải lựa chọn là tiếp tục chiến đấu trong màu áo Real Madrid, hay tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.