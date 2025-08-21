Rodrygo "đánh bài chuồn" khỏi Real Madrid, người đại diện gặp Man City - Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Panathinaikos vs Samsunspor
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Samsunspor - SAM Samsunspor
-
Rijeka vs PAOK
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Rodrygo "đánh bài chuồn" khỏi Real Madrid, người đại diện gặp Man City - Liverpool

Chuyển nhượng mùa hè 2025 Real Madrid Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người đại diện của Rodrygo đã lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ với Man City và Liverpool, trong bối cảnh cả hai “ông lớn” Ngoại hạng Anh đều quan tâm đến tương lai của cầu thủ chạy cánh người Brazil.

  

🧨Rodrygo tìm đường rời Real Madrid

Tương lai của Rodrygo tại Real Madrid đang ngày càng trở nên u ám hơn kể từ khi HLV Xabi Alonso lên nắm quyền. Ở trận mở màn La Liga gặp Osasuna hôm 20/8, cầu thủ chạy cánh người Brazil chỉ ngồi trên ghế dự bị và không được sử dụng.

Rodrygo đang&nbsp;bị thất sủng ở Real Madrid

Rodrygo đang bị thất sủng ở Real Madrid

Theo nhà báo người Brazil Jorge Nicola, Rodrygo đang tiến rất gần tới việc chia tay Real Madrid ngay trong mùa hè này để chuyển sang Premier League. Hiện tại, Liverpool và Manchester City là hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp nhằm sở hữu chữ ký của cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Nhà báo Nicola cho biết HLV Pep Guardiola đang thúc đẩy thương vụ đưa Rodrygo về Etihad, dù kế hoạch này còn phụ thuộc vào việc Savinho có chuyển sang Tottenham trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè hay không.

Trong khi đó, Liverpool cũng đã nhập cuộc và coi Rodrygo là phương án thay thế trực tiếp cho Luis Diaz ,cầu thủ đã chuyển sang khoác áo Bayern Munich.

Rodrygo vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2028 và ban lãnh đạo “Kền kền trắng” đã nhiều lần khẳng định họ không vội bán cầu thủ chạy cánh người Brazil, trừ khi nhận được lời đề nghị đạt mức 100 triệu euro (86 triệu bảng).

🚨Rodrygo và những ngày khó khăn nhất sự nghiệp

Sau trận gặp Osasuna, HLV Alonso đã lên tiếng giải thích về quyết định để Rodrygo ngồi dự bị: “Rodrygo ư? Không có chuyện gì cả. Tôi tất nhiên vẫn tin tưởng cậu ấy. Đây chỉ là một trận đấu và đó là quyết định của tôi”.

Tuy nhiên, những con số lại phản ánh một thực tế khác. Trong 7 trận chính thức mà Real Madrid đã chơi dưới thời HLV Alonso, Rodrygo chỉ đá chính đúng 1 lần (gặp Al Hilal). Có tới 4 trận anh không ra sân một phút nào, bao gồm cả trận với Osasuna vừa qua. Tổng cộng, cầu thủ chạy cánh người Brazil chỉ góp mặt 93/630 phút có thể (14,7%). Ở loạt giao hữu, anh cũng chỉ xuất hiện cuối trận, thậm chí có bàn thắng nhưng không ăn mừng.

Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào ngày 1/9, và những giờ cuối thường mang tới bất ngờ lớn. Nhưng trước hết, trận Real Madrid gặp Real Oviedo vào ngày 25/8 sẽ là “phép thử” quan trọng, có thể định đoạt số phận Rodrygo trong mùa giải này. Với World Cup 2026 đã ở trước mắt, ngôi sao người Brazil buộc phải lựa chọn là tiếp tục chiến đấu trong màu áo Real Madrid, hay tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2025 09:12 AM (GMT+7)
