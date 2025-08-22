Chuyển nhượng Isak bế tắc: HLV Slot gửi thông điệp trước đại chiến Liverpool - Newcastle

🎯 Thương vụ “bom tấn” bế tắc

Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra kín tiếng về vụ chuyển nhượng đình đám liên quan đến Alexander Isak, nhưng khẳng định Liverpool luôn sẵn sàng “ra tay” nếu có cơ hội chiêu mộ đúng người.

Isak muốn gia nhập Liverpool

Hiện tại, tiền đạo người Thụy Điển vẫn “đình công” ở Tyneside trong bối cảnh muốn rời St James’ Park. Isak vẫn tập riêng tại trung tâm Benton và chưa thi đấu cho Newcastle kể từ tháng Ba.

Đầu tuần này, Isak lần đầu tiên công khai bày tỏ quan điểm kể từ khi đệ đơn muốn ra đi. Trong thông điệp gây chấn động trên Instagram, chân sút 25 tuổi cáo buộc Newcastle “nuốt lời hứa”, dù không tiết lộ chi tiết. Anh nhấn mạnh “mối quan hệ không thể tiếp tục” và rằng việc ra đi là “giải pháp tốt nhất” cho tất cả các bên.

Chỉ vài giờ sau đó, Newcastle lập tức bác bỏ, khẳng định chưa bao giờ hứa sẽ để Isak rời CLB trong mùa hè này. “Chích chòe” thậm chí tuyên bố cánh cửa vẫn rộng mở nếu Isak muốn trở lại “gia đình” và tập luyện cùng đồng đội, nhưng nhấn mạnh họ “không thấy” một thỏa thuận nào khả thi khi chưa có phương án thay thế hoặc mức giá phù hợp.

⚽ HLV Slot nói gì về vụ chuyển nhượng đình đám?

Trước những câu hỏi liên quan, HLV Slot từ chối đi sâu vào chi tiết nhưng khẳng định Liverpool luôn cảnh giác với thị trường.

HLV Slot nói về thương vụ Isak

Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định: “Không có nhiều điều tôi có thể tiết lộ. Nếu có ai hỏi lại, câu trả lời vẫn vậy. Tôi muốn nói về những cầu thủ đang có trong tay hơn. Tôi rất hài lòng với đội hình hiện tại”.

Slot bổ sung: “Có hai cầu thủ cho mỗi vị trí là lý tưởng, nhưng tôi thích ít hơn. Tôi thực sự hạnh phúc với đội hình hiện tại, nhưng như mọi khi, nếu chúng tôi nghĩ có thể cải thiện và một cầu thủ phù hợp xuất hiện, CLB này luôn chứng minh rằng chúng tôi có thể chiêu mộ.

Tất nhiên, chỉ khi mọi điều kiện được đáp ứng: mức phí chuyển nhượng hợp lý, đúng vị trí, đúng con người và cầu thủ đó thực sự muốn đến Liverpool”.