Arsenal lo lắng trước đại chiến Liverpool, Saka & Odegaard đau đớn rời sân

😰Saka và Odegaard gặp vấn đề lớn

Saka và Odegaard gặp vấn đề khác nhau ở trận đấu vừa qua của Arsenal. Trong khi Odegaard gặp vấn đề ở vùng vai và phải rời sân vào phút 38, thì Saka dường như dính chấn thương gân kheo. Anh cũng phải rời sân sớm vào phút 53.

Việc mất tới 2 trụ cột chỉ trong 1 trận đấu rõ ràng là tổn thất quá lớn đối với Arsenal. HLV Arteta sau trận tỏ ra lo lắng với tình trạng của 2 học trò: "Odegaard bị đau vai khi tiếp đất. Chúng tôi chưa biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Cầu thủ này sẽ thực hiện chụp chiếu để xác định tình trạng chấn thương.

Saka và Odegaard gặp phải những chấn thương khác nhau

Còn Saka cảm thấy không ổn ở gân kheo khi va chạm với hậu vệ của Leeds. Tôi chưa nói chuyện với bác sĩ, nhưng nhìn biểu cảm khó chịu của cậu ấy khi rời sân, tôi lo lắng. Chúng tôi có nhiều trận quan trọng trước mắt và rồi điều tồi tệ đã xảy ra.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu được hai tuần, mà chúng tôi đã mất Havertz, Odegaard và Saka. Điều này cho thấy bạn cần phải có đội hình các CLB thật sự mạnh mẽ và sẵn sàng trong giải đấu này".

❌Arsenal lo lắng trước thềm trận gặp Liverpool

Những chấn thương mà Saka và Odegaard hiện đội diện không hề nhẹ. Nên nhớ Saka còn có tiền sử nhiều lần chấn thương gân kheo. Do vậy, họ có khả năng cao vắng mặt khi Arsenal chạm trán Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (22h30, 31/8).

Ở mùa giải 2024/25, Arsenal và Liverpool gặp nhau 2 lần và kết quả của các trận đấu đó đều là 2-2. Saka ghi 1 bàn trong những trận này, còn Odegaard chỉ đá 1 trận và không góp dấu giày vào bàn thắng hay kiến tạo.

Chiến thắng trước Leeds giúp Arsenal tạm vươn lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ có cùng 6 điểm với Tottenham nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (+6 so với +5).