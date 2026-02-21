Học trò Mourinho lăng mạ Vinicius ở Cúp C1, đối mặt lệnh cấm 10 trận

Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu đang mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trong hiệp hai tại Estadio da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha), thời điểm trở thành điểm nóng sau khi Vinicius ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Tiền đạo người Brazil cáo buộc Prestianni đã có hành vi lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc với anh, khi cầu thủ Benfica che mặt bằng áo đấu. Sự việc khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 10 phút trước khi được tiếp tục.

Prestianni khai với UEFA rằng anh dùng lời lẽ xúc phạm người đồng tính với Vinicius

Theo nguồn tin của phóng viên Bruno Andrade (ESPN), Prestianni phủ nhận việc sử dụng từ “mono” (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “con khỉ”), vốn được xem là lời lẽ phân biệt chủng tộc. Thay vào đó, anh khai với UEFA rằng mình đã dùng một từ xúc phạm người đồng tính bằng tiếng Tây Ban Nha và cho rằng đó là toàn bộ phát ngôn của mình.

Ngay sau trận, tiền vệ Real Madrid Aurelien Tchouameni cho biết trên truyền hình Tây Ban Nha rằng Prestianni đã đưa ra lời giải thích như vậy khi bị chất vấn về sự cố. Phía Real Madrid cũng đã gửi hồ sơ gồm “toàn bộ bằng chứng sẵn có” cho UEFA để phục vụ điều tra.

Tiền đạo Kylian Mbappe sau đó đã thuật lại chi tiết những gì anh chứng kiến và nghe thấy, khẳng định bản thân đã nghe Prestianni lăng mạ Vinicius mang tính phân biệt chủng tộc tới 5 lần.

“Tôi đã nghe thấy. Cũng có những cầu thủ Benfica khác nghe được điều đó”, Mbappe nói.

HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid kêu gọi Prestianni phải đối mặt với án phạt trong buổi họp báo hôm 20/2, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc có thể trở thành “bước ngoặt” trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá.

Theo Điều 14 trong quy định kỷ luật của UEFA, khung hình phạt đối với hành vi phân biệt chủng tộc và xúc phạm người đồng tính là như nhau. Cụ thể, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào thuộc phạm vi điều chỉnh của UEFA, nếu xúc phạm nhân phẩm của người khác dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, giới tính hoặc xu hướng tính dục, có thể bị treo giò tối thiểu 10 trận hoặc chịu các hình phạt thích đáng khác.