HLV Mourinho tố ngược Vinicius, nhận mưa chỉ trích sau vụ phân biệt chủng tộc

Mourinho hứng chỉ trích vì phát ngôn về Vinicius

Phát biểu của HLV Jose Mourinho sau trận Benfica - Real Madrid đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới chuyên môn. Ông cho biết đã nói chuyện riêng với Vinicius Junior và Gianluca Prestianni, cầu thủ bị tố dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào ngôi sao của Real Madrid.

Vinicius và HLV Mourinho tranh cãi

Theo Mourinho, hai bên đưa ra những phiên bản khác nhau, và ông “không đứng về phía nào” khi chưa có kết luận điều tra chính thức. Cách tiếp cận “trung lập” này ngay lập tức bị nhiều chuyên gia đánh giá là thiếu nhạy cảm trong bối cảnh nạn phân biệt chủng tộc trên sân cỏ đang là vấn đề nhức nhối.

Bàn thắng đẹp và tranh cãi về cách ăn mừng

Không dừng lại ở đó, Mourinho còn phê phán cách Vinicius ăn mừng sau pha lập công, cho rằng tiền đạo người Brazil lẽ ra nên mừng cùng đồng đội thay vì khiêu khích khán giả chủ nhà trên sân Da Luz. Lập luận này bị cho là đã “đánh tráo trọng tâm” vụ việc: thay vì lên án hành vi lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc, ông lại đặt câu hỏi về phản ứng của nạn nhân.

Khi được hỏi thêm, Mourinho nhắc đến huyền thoại Eusebio để khẳng định môi trường của Benfica không dung dưỡng phân biệt chủng tộc, đồng thời cho rằng những sự cố tương tự “xảy ra ở nhiều sân bóng”. Cách diễn đạt này bị xem là làm loãng tính nghiêm trọng của vấn đề.

HLV Mourinho nhận mưa chỉ trích

Giới chuyên môn phản ứng: ‘Đạo đức giả’ và thiếu trách nhiệm

Trên sóng CBS, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng Mourinho “đạo đức giả”, bởi chính ông là một trong những HLV nổi tiếng với các màn ăn mừng và khiêu khích đối thủ. Micah Richards nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Mourinho trong bóng đá. Vì vậy phát ngôn của ông có sức nặng lớn và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trên kênh Amazon Prime tại Anh, Clarence Seedorf bày tỏ sự tôn trọng với Mourinho nhưng khẳng định không thể biện minh cho bất kỳ hành vi lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc nào. Theo Seedorf, việc gợi ý rằng “đi đâu cũng có vấn đề” có thể vô tình gửi đi thông điệp sai lệch: rằng khán giả được phép xúc phạm nếu cầu thủ có hành động khiêu khích.

UEFA vào cuộc, Vinicius lên tiếng

Sự cố bắt nguồn từ tình huống đầu hiệp hai, khi Vinicius ghi bàn rồi nhảy múa ăn mừng gần cột phạt góc, hướng về phía khán đài chủ nhà. Anh tố cáo Prestianni đã buông lời lẽ phân biệt chủng tộc; phía cầu thủ trẻ của Benfica phủ nhận và cho rằng đối phương hiểu nhầm. Vụ việc đang được UEFA điều tra theo quy trình.

Sau trận, Vinicius đăng tải thông điệp trên Instagram, khẳng định những kẻ phân biệt chủng tộc “luôn hèn nhát” và quy trình xử lý trên sân hiện nay chưa đủ sức răn đe. Hai đội sẽ tái đấu tại sân Santiago Bernabeu trong bối cảnh tranh cãi vẫn chưa lắng xuống, còn Mourinho vắng mặt do án treo quyền chỉ đạo.

Ở lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, Real Madrid giành chiến thắng 1-0 với siêu phẩm của Vinicius ở phút 50. Cầu thủ người Brazil ăn mừng khiêu khích khán giả Bồ Đào Nha và nhận thẻ vàng. Trận tái đấu trên sân Bernabeu diễn ra lúc 3h ngày 26/2 (giờ Hà Nội).