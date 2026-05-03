Arsenal tìm lại cảm giác thắng đẹp mắt: Arteta học chiêu của Pep, hy vọng vào Gyokeres

Gyokeres đạt phong độ cao

Sau bàn thắng quan trọng giúp Arsenal hòa 1-1 trên sân của Atletico Madrid thuộc bán kết lượt đi Cúp C1, Gyokeres tiếp tục tỏa sáng ở trận gặp Fulham thuộc vòng 35 Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Thụy Điển là người ghi bàn, công lớn trước đó thuộc về Saka.

Cầu thủ chạy cánh người Anh nhận bóng bên cánh phải, giả vờ tạt bằng chân trái rồi ngoặt vào trong để loại bỏ đối phương theo kèm. Sau đó, anh căng ngang dọn cỗ cho Gyokeres dễ dàng đệm bóng ghi bàn.

Gyokeres cho thấy duyên ghi bàn

Trước khi hiệp một khép lại, anh tiếp tục lập công với pha đánh đầu từ đường tạt như đặt của Leandro Trossard. Nếu có duyên hơn ở hiệp hai, thậm chí tiền đạo người Thụy Điển có thể lập hat-trick siêu đẳng.

Gyokeres hiện đã có 21 bàn trên mọi đấu trường mùa này, con số không hề tệ nếu xét đến những chỉ trích anh từng phải nhận. Gyokeres không ghi những bàn thắng đẹp mắt, nhưng điều đó không quan trọng. Người hâm mộ chỉ cần anh đứng đúng lúc, đúng chỗ.

"Chìa khóa" mang tên Saka

Sau quãng thời gian không đá chính tại Ngoại hạng Anh từ giữa tháng 3, Saka cần thời gian để lấy lại phong độ. Trước Fulham, anh đã cho thấy phiên bản tốt nhất của mình.

Saka liên tục làm khổ Antonee Robinson bên hành lang cánh, đóng vai trò then chốt trong bàn mở tỷ số. Anh cũng trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử với cú dứt điểm ở góc gần hạ gục Bernd Leno.

Saka thật đáng sợ

Bàn thắng đó giúp Saka chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi tại sân Emirates. Nếu duy trì phong độ này, anh hoàn toàn có thể đưa Arsenal đến ngôi vương.

Điểm trừ duy nhất là việc Saka bị thay ra bởi Noni Madueke ngay sau hiệp một, nhưng nhiều khả năng đây chỉ là biện pháp phòng ngừa chấn thương trước trận lượt về Cúp C1 Atletico Madrid.

Arteta học theo Guardiola

HLV Guardiola nổi tiếng với việc hoán đổi vai trò giữa hậu vệ và tiền vệ tại Man City. Arteta, người từng làm việc dưới trướng ông, đang áp dụng triết lý tương tự.

Ông sử dụng tài năng trẻ Miles Lewis-Skelly đá cặp cùng Declan Rice ở trung tuyến. Dù là hậu vệ, cầu thủ trẻ này thi đấu rất ấn tượng trong vai trò tiền vệ thực thụ.

Lewis-Skelly làm bất ngờ các fan Arsenal

Lewis-Skelly gây ấn tượng với khả năng đánh chặn, sự tự tin khi cầm bóng và đóng vai trò “lá chắn” trước hàng thủ. Với chỉ 4 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này, màn trình diễn của anh xứng đáng nhận nhiều lời tán dương.

Công thức sử dụng nhân sự này giúp Arsenal trông mới mẻ hơn hẳn. Họ rũ bỏ đi hình ảnh xù xì để quay lại với chiến thắng đậm, điều vốn rời xa "Pháo thủ" trong suốt hơn 2 tháng qua.

Arsenal nắm quyền tự quyết

Khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 chỉ còn 3 vòng, Arsenal đang hơn Man City 6 điểm. Nếu nửa xanh thành Manchester sảy chân trước Everton, “Pháo thủ” chỉ cần tối đa 2 chiến thắng nữa để đăng quang.

Hiệu số bàn thắng - bàn thua của Arsenal được cải thiện đáng kể sau trận thắng Fulham 3-0 và tất nhiên đó cũng là lợi thế đáng kể. Nhưng cuộc đua chưa ngã ngũ. Man City hoàn toàn có thể san bằng điểm số nếu thắng các trận còn lại.

Arteta mơ ngày vô địch rực rỡ

Arsenal có lo điều đó không? Tất nhiên là không. Một khi vào đà thăng hoa, đoàn quân của Arteta gieo nỗi lo lắng ngược trở lại tới Man City.