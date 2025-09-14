Gyokeres ghi 3 bàn sau 4 trận, huyền thoại Shearer "mách nước" ghi bàn hơn nữa cho Arsenal

4 trận ở Premier League và ghi 3 bàn thắng, một khởi đầu không tồi cho Viktor Gyokeres tại Arsenal. Trận thắng 3-0 mới đây của “Pháo thủ” trước Nottingham Forest tiếp tục chứng kiến phong độ tốt của chân sút người Thụy Điển, và có vẻ việc hòa nhập với bóng đá Anh sẽ không phải vấn đề cho tân binh gia nhập từ Sporting.

Gyokeres đã có khởi đầu rất tốt tại Arsenal

Thậm chí sẽ còn tốt hơn nữa nếu Gyokeres được các đồng đội dọn cỗ tốt hơn, và mới đây tiền đạo huyền thoại Alan Shearer đã chỉ ra cách làm sao để trung phong này phát huy khả năng ghi bàn hơn nữa. Shearer, tác giả của cột mốc kỷ lục 260 bàn thắng tại Premier League, cho rằng tình huống Gyokeres chọc thủng lưới Nottingham là một trong những ví dụ về cách chơi tốt nhất để khai thác chân sút sinh năm 1998.

“Ở giờ nghỉ giữa hiệp tôi đã chỉ ra một điều, đó là các cầu thủ Arsenal đôi khi xử lý quá nhiều chạm trước khi đưa bóng vào. Nếu họ cứ xử lý như thế, đối thủ sẽ có thời gian để ổn định vị trí phòng ngự, khi đó đến những trung phong giỏi nhất cũng khó lòng đón được bóng để ghi bàn”, Shearer bình luận.

“Pha kiến tạo của Eze là pha bóng kiểu mẫu, hãy đưa bóng sớm vào chỉ bằng 1 chạm để Gyokeres băng vào trong lúc đối phương chưa tổ chức lại đội hình phòng ngự. Tất nhiên không thể không nhắc đến đường chuyền dài của Calafiori cho Eze, nhưng không phải ai cũng có thể tự tin chuyền ngay ở chạm thứ nhất trong tình huống đó, khi bóng vẫn nảy”.

Góc nhìn xa của tình huống Eze kiến tạo cho Gyokeres

Shearer cũng cho rằng sự tỏa sáng của Gyokeres sẽ phụ thuộc vào cách các cầu thủ đá cánh của Arsenal xử lý tình huống. “Sẽ là không hay nếu các tiền đạo cánh cố xử lý bằng chân thuận của họ để tìm cơ hội dứt điểm, họ càng mất nhiều chạm xử lý thì cơ hội càng ít đi và Gyokeres càng dễ bị kèm. Ví dụ nếu Saka thi đấu và chỉ chực dứt điểm chân trái, Gyokeres sẽ khó mà ghi được bàn”, ông bình luận.

Trong 3 bàn của Gyokeres cho Arsenal từ đầu mùa, đúng là mới có bàn trước Nottingham là một tình huống phía Arsenal đưa bóng sớm vào vòng cấm. 2 bàn còn lại (đều trước Leeds), Gyokeres ghi 1 quả penalty do Max Dowman kiếm được, và bàn còn lại là một pha cắt từ cánh trái vào và dứt điểm vào góc xa.