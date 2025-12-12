MU chi tiêu khôn ngoan: Quỹ lương giảm đáng kể, dành tiền chiêu mộ sao bự

Chi tiêu hiệu quả

Cụ thể, quỹ lương của MU trong báo cáo tài chính quý I mùa giải 2025/26 giảm từ 84,9 triệu bảng xuống còn 73,6 triệu bảng. Sở dĩ quỹ lương giảm là nhờ hai đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn và việc giảm đáng kể tiền thưởng.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU còn tống khứ không ít cầu thủ nhận lương khủng. Rashford từng nhận 325.000 bảng/tuần ở sân Old Trafford, nhưng nay đã bị đẩy sang Barcelona dưới dạng cho mượn và đội chủ sân Camp Nou chi trả 100% lương. Dự kiến cầu thủ người Anh sẽ được đội bóng xứ Catalan mua đứt vào hè năm 2026.

Từ ngày tỷ phú Jim Ratcliffe lên nắm quyền, MU đã thực hiện nhiều chính sách để giảm chi phí hoạt động

Dự kiến trong năm 2026, MU sẽ giảm tiếp lương của Casemiro (300.000 bảng/tuần) và Sancho (250.000 bảng/tuần). Họ thuộc nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất. Hiện hợp đồng 2 ngôi sao này chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2026 và "Quỷ đỏ" không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với họ.

Những động thái này sẽ tạo ra dư địa tài chính lớn, góp phần giúp MU thực hiện bản hợp đồng “bom tấn” ở tuyến giữa. 3 cái tên đang nằm trong tầm ngắm của "Quỷ đỏ" là Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba.

Tân Giám đốc điều hành Omar Berrada đánh giá cao kết quả tài chính vừa công bố: “Những con số này cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ trong quá trình tái cấu trúc câu lạc bộ.

Tương lai sáng đang chờ phía trước

Theo báo cáo, MU ghi nhận lợi nhuận hoạt động rơi vào 13 triệu bảng trong quý I mùa 2025/26, chủ yếu nhờ tăng giá vé để bù đắp cho việc không được tham dự Cúp châu Âu. Doanh thu từ tài trợ giảm gần 5 triệu bảng xuống còn 47 triệu bảng do thay đổi cơ cấu đối tác thương mại. Đáng chú ý, MU hiện không có nhà tài trợ áo tập (sau khi kết thúc hợp đồng với Tezos) và khu phức hợp tập luyện Carrington cũng mất nhà tài trợ AON từ năm 2021. Các cuộc đàm phán với nhà tài trợ mới vẫn đang diễn ra.

Doanh thu tổng thể quý này chỉ đạt 140,3 triệu bảng, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, ban lãnh đạo MU khẳng định vẫn đi đúng hướng để đạt mục tiêu doanh thu cả năm tài chính trong khoảng 640-660 triệu bảng.

Về làn sóng sa thải khiến 1/3 nhân viên mất việc, ông Berrada bảo vệ quyết định này: “Những quyết định khó khăn trong thời gian qua đã giúp chúng tôi xây dựng cơ cấu chi phí bền vững hơn, tổ chức tinh gọn và hiệu quả hơn, đủ sức đưa câu lạc bộ tiến xa cả về mặt thành tích thể thao lẫn thương mại trong dài hạn".