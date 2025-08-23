Dự đoán tỉ số Man City - Tottenham: Thư hùng đỉnh cao, "Gà trống" vất vả (Ngoại hạng Anh)

🎯Phong độ của Man City và Tottenham ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25

Cả Man City và Tottenham đều thi đấu không thành công tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Khác với những năm gần đây, thầy trò Pep Guardiola không nằm trong nhóm đua vô địch. Mặc dù vậy, những nỗ lực ở cuối mùa giải đã giúp Man City có được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Man City đối đầu với Tottenham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26

Trong khi đó, Tottenham còn tệ hơn khi xếp thứ 17/20 đội tham dự, tức là chỉ hơn 3 đội xuống hạng. Mặc dù vậy, Tottenham vẫn được dự cúp châu Âu nhờ thành tích vô địch Europa League.

Đội bóng Thứ hạng mùa 2024/25 Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Man City Hạng 3 38 21 8 9 72 44 Tottenham Hạng 17 38 11 5 22 64 65

🤝Lịch sử đối đầu Man City - Tottenham

Man City và Tottenham đều là hai đội bóng lâu đời tại Anh nên hai đội đã gặp nhau tới 174 lần. Trong đó, Man City thắng 69 lần, nhỉnh hơn 1 lần so với Tottenham, còn lại hai đội hòa nhau 37 lần. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Man City thắng 3, thua 2. Đặc biệt, hai đội bóng này gặp nhau rất ít khi có tỉ số hòa. Trong 10 lần đối đầu gần đây chỉ có đúng 1 trận là hai đội bất phân thắng bại.

5 trận đối đầu gần nhất giữa Man City và Tottenham Ngày thi đấu Kết quả trận đấu 27/02/2025 Tottenham 0-1 Man City 24/11/2024 Man City 0-4 Tottenham 31/10/2024 Tottenham 2-1 Man City 15/05/2024 Tottenham 0-2 Man City 27/01/2024 Tottenham 0-1 Man City

⚽Thành tích thi đấu của Man City và Tottenham trong thời gian gần đây

Man City đã khởi đầu Ngoại hạng Anh cực kỳ tốt với chiến thắng 4-0 trước Wolves. Điều khiến Pep Guardiola vui mừng không chỉ là kết quả mà còn là sự trở lại của Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã lập cú đúp với sự giúp đỡ của tân binh Reijnders.

Totttenham cũng có chiến thắng trong ngày ra quân khi "nã" 3 bàn vào lưới của tân binh Burnley. Sự trở lại của Richarlison là điều khá bất ngờ với giới mộ điệu. Điều đó cũng chứng tỏ tài nghệ cầm quân của Thomas Frank. Tottenham mùa giải năm nay chắc chắn sẽ rất khác và đó là điều người hâm mộ đang mong chờ.

📊Kết quả thi đấu 5 trận gần nhất của Man City và Tottenham

Man City Tottenham Wolves 0-4 Man City Palermo 0-3 Man City Man City 3-4 Al Hilal Juventus 2-5 Man City Man City 6-0 Al Ain Tottenham 3-0 Burnley PSG 3-2 Tottenham Bayern Munich 4-0 Tottenham Newcastle 1-1 Tottenham Tottenham 1-0 Arsenal

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (mùa 2024/25) Kiến tạo (mùa 2024/25) Man City Haaland- 22 Marmoush - 7 Foden - 7 Savinho - 8 De Bruyne - 7 Doku - 6 Tottenham Johnson- 11 Solanke - 9 Maddison - 9 Son Heung Min - 9 Maddison - 7 Porro - 6

* Ngôi sao nổi bật:

Man City

1) Erling Haaland: Đẳng cấp của Erling Haaland là điều không cần phải bàn cãi. Tiền đạo người Na Uy đã chứng tỏ bản thân là một trong những chân sút đẳng cấp nhất thế giới. Số 9 của Man City có cả tốc độ, sức mạnh lẫn kỹ thuật. Khả năng dứt điểm đa dạng giúp Haaland trở nên cực kỳ nguy hiểm trong vòng cấm.

Haaland vẫn chứng minh được đẳng cấp

2) Tijjani Reijnders: Mặc dù chỉ vừa mới gia nhập Man City nhưng Tijjani Reijnders đã nhanh chóng tạo được điểm nhấn. 1 bàn, 1 kiến tạo và 1 pha tiền kiến tạo đẳng cấp giúp tên tuổi của tiền vệ người Hà Lan nhanh chóng được mọi người biết tới. Thể hình to nhưng rất khéo léo, không chỉ chuyền tốt, Tijjani Reijnders còn sẵn sàng tung những cú sút về khung thành đối thủ.

3) Jeremy Doku: Tiền vệ người Bỉ đang chơi ngày càng tiến bộ trong màu áo Man City. Những pha đột phá bên cánh trái của Doku luôn khiến hàng thủ đối phương phải căng mình chống đỡ. Không chỉ quấy phá tốt, Doku còn rất nguy hiểm với những đường chuyền bao gồm cả bổng lẫn sệt.

Tottenham

1) Richarlison: Tiền đạo người Brazil không để lại nhiều dấu ấn ở mùa giải trước nhưng bất ngờ trở lại trong mùa giải này. Cả hai bàn thắng vào lưới Burnley đều rất đẹp cho thấy Richarlison đang "vào phom". Cầu thủ này chơi bóng dựa khá nhiều vào cảm xúc nên nếu thăng hoa, tiền đạo người Brazil có thể làm được bất kỳ điều gì.

Johnson từng ghi bàn vào lưới Man City

2) Mohammed Kudus: Tân binh của Tottenham nhanh chóng chứng minh được giá trị với cú đúp kiến tạo trong ngày ra mắt. Cầu thủ người Ghana thích nghi rất nhanh với sơ đồ chiến thuật của Thomas Frank. Thực tế, ông thầy người Đan Mạch đang để cầu thủ này phát huy tối đa sở trường của mình là bứt tốc.

3) Brennan Johnson: Mặc dù Tottenham đã chuyển sang HLV mới nhưng Brennan Johnson vẫn được tin tưởng. Mặc dù không có lợi thế về mặt thể hình nhưng Johnson lại nhanh nhẹn, kỹ thuật. Lối chơi thông minh của cầu thủ này luôn khiến hàng thủ của đối thủ phải "đau đầu".

⚽ Phân tích lối chơi

Man City Tottenham Điểm mạnh Kiểm soát bóng tốt, khả năng giành lại bóng ngay sau khi mất tốt, lối chơi đa dạng Tấn công biên tốt, pressing toàn mặt sân Điểm yếu Dễ bị đối thủ phản công Hàng thủ dễ mắc sai lầm

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra Man City thắng 65% Hòa 20% Arsenal 15%